Lieder über die Demokratie: Song-Contest zur U18-Wahl geplant

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Den Jugendlichen eine Stimme geben: Auch im Vorfeld der Landtagswahl am 8. Oktober gibt es im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen wieder eine U18-Wahl. Song-Contest am 23. September geplant Initiative will Wahlalter auf 16 senken © DZIEMBALLA/Archiv

Die Kinder und Jugendlichen bekommen im Vorfeld der Landtagswahl wieder eine Stimme. Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen findet wieder eine U18-Wahl statt. Zudem gibt es einen Song-Contest.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Vorfeld der Landtagswahl am 8. Oktober wird es vom 21. bis 29. September im Landkreis wieder eine U18-Wahl geben. Über die in diesem Zusammenhang geplanten Aktionen berichtete Kreisjugendpflegerin Verena Peck in der Sitzung des Kreis-Jugendausschusses. Als besonderes Highlight ist heuer auch ein Song-Contest zum Thema Demokratie geplant.

U18-Wahl stärkt das demokratische System

Peck ist eine Verfechterin der U18-Wahl beziehungsweise der politischen Bildungsarbeit. Bei der Abstimmung für Jugendliche gehe es nicht nur darum, die Heranwachsenden aufs Wählen vorzubereiten, sondern sie generell an demokratische Prozesse heranzuführen. „Die U18-Wahl ist eine sinnvolle Maßnahme, um unser demokratisches System zu stärken“, sagte Peck. Zudem zeige es den Erwachsenen, wie sich die Kinder und Jugendlichen entscheiden würden, hätten sie offiziell eine Stimme bei den Wahlen.

Weiterführende Schulen sollen wieder mit ins Boot geholt werden

Wie immer werde versucht, alle weiterführenden Schulen mit ins Boot zu holen, um dort Wahllokale einzurichten. Bislang sei das auch immer gut gelungen. „Außerdem bereiten wir die Schulen gut vor.“ Vor den Sommerferien liege der Fokus auf dem Prozedere also darauf, wie man eigentlich wählt. Nach den Ferien gehe es dann darum, wen man wählen und wo man sich über die Kandidaten informieren kann. In ausgewählten Klassen werde zudem ein Demokratie-Lernspiel angeboten.

Betreut wird die U18-Wahl wieder von „einem sehr engagierten Arbeitskreis“, so Peck. In diesem sind verschiedene Jugendorganisationen, Bildungsträger und auch das Landratsamt vernetzt.

Song-Contest: Wahlaufforderungs-Lieder sind gefragt

Im Mittelpunkt der Vorbereitungen auf die Wahl steht heuer außerdem ein Song-Contest. Beteiligen können sich Musiker einzeln oder in der Gruppe bis zum Alter von 27 Jahren. „Die selbst geschriebenen Lieder sollen sich mit dem Thema Demokratie befassen oder auch Wahlaufforderungssongs sein“, sagte Peck. Wichtig sei, dass die Künstler im Landkreis wohnen „oder bei Bands zumindest 50 Prozent von hier sind“. Das Genre sei völlig offen. „Alles ist möglich – vom bairischen Gstanzl bis hin zum Rap.“ Die Lieder könnten übrigens auch für die Erwachsenenwahl „eine schöne Sache sein“, sagte Peck. „Es könnte interessant sein, sich anzuhören, warum man wählen gehen soll.“ Die besten Songs werden mit Geldpreisen belohnt. Die Höhe stehe noch nicht fest. „Das hängt von der Akquise ab“, sagte Peck.

Alle Songs werden bei einem Festival präsentiert - und das Publikum stimmt ab

Alle Lieder sollen bei einem Festival am 23. September präsentiert werden, bei dem das Publikum die Gewinner wählt. Zudem kürt eine Jury Sieger in Nebenkategorien wie bester Text oder beste musikalische Darbietung. Wo das Festival stattfinden wird, ist noch nicht ganz sicher. Da es bei den letzten U18-Wahlen aber Aktionen in Bad Tölz und Geretsried gab, wünsche man sich jetzt einen Platz in Wolfratshausen.

Was eigentlich mit der Bezirkstagswahl sei, wollte Ausschussmitglied Heiko Arndt wissen. Die finde schließlich auch am 8. Oktober statt. Man werde auch darüber die Jugendlichen im Vorfeld informieren, sagte Peck. Bei der Wahl fokussiere man sich aber auf den Landtag.

„Vote 16“ setzt sich für Wahlrecht ab 16 Jahren ein

Die Initiative „Vote 16“ setzt sich dafür ein, in Bayern das Wahlalter auf 16 zu senken. „Derzeit werden Unterschriften für ein Volksbegehren gesammelt“, informierte Sandra Kresta, Geschäftsführerin des Kreisjugendrings (KJR), den Ausschuss. Bis 14. Juli müssten 25 000 Unterschriften – unterzeichnen darf jeder ab 18 – zusammenkommen. Der KJR unterstütze diese Aktion. Entsprechende Unterschriftenlisten hatte Kresta auch mitgebracht. Zu diesem Zeitpunkt murrte allerdings schon der eine oder andere Kreisrat. „Wo bitte liegt die Sachzuständigkeit dieses Gremiums?“, wollte Michael Müller (CSU) wissen. Bevor sich noch mehr Unmut regen konnte, beendete Dritter Landrat Klaus Koch (Grüne), der die Sitzung leitete, den Tagesordnungspunkt.

