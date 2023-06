Landratsamt will mehr Behördengänge im Internet anbieten - doch es mangelt an Fachkräften

Digitalsierung

Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen entwickelt eine Digitalisierungsstrategie. Doch der Weg, bis der Bürger alles online erledigen kann, ist weit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Bild einer Behörde verbindet man meist – nicht ganz zu Unrecht – mit Aktenordnern, Dokumentenmappen, Stempeln und Papierformularen. Doch natürlich hält auch in den Amtsstuben seit Langem die Digitalisierung Einzug. Der Landkreis ist hier insofern vorne mit dabei, als Landrat Josef Niedermaier seit acht Jahren den „Innovationsring“ im bayerischen Landkreistag leitet. Gemeinsam mit fünf weiteren bayerischen Landkreisen hat Bad Tölz-Wolfratshausen nun eine Digitalisierungsstrategie erarbeiten lassen. Bei deren Verabschiedung im Kreisausschuss wurde nun aber auch deutlich: Um diese umzusetzen, braucht es doch wieder Menschen – und Personal ist Mangelware.

Digitalisierung nötig, damit Landratsamt seine Aufgaben noch bewältigen kann

Als „Digital-Guru“ stellte Niedermaier in der Sitzung den per Video zugeschalteten Berater Benedikt Habbel von der Firma „Habbel Consulting“ vor, der die Strategie im Auftrag des Landratsamts entwickelt hatte und sie nun präsentierte. Habbel berichtete, dass er zu diesem Zweck zahlreiche Interviews mit Mitarbeitern der Kreisbehörde geführt habe. Er erkundigte sich bei ihnen danach, wo sie selbst den Bedarf an Digitalisierung sehen, wo sie die größten Herausforderungen erkennen, aber auch, welche Ängste sie damit verbinden. Die Ansprechpartner reichten vom Landrat „bis zur jüngsten Mitarbeiterin in der Fahrzeugzulassung“.

In Workshops sei dann eine „Top Ten“ der Maßnahmen mit der höchsten Priorität entwickelt worden. Dabei geht es um Themen wie „Onlineverfahren ausbauen“, „Qualifikation der Führungskräfte“, „Ausstattung“ oder „Kommunikationssicherheit“. Im Landratsamt sei „allen bewusst, dass gerade in Zeiten des Fachkräftemangels die Digitalisierung ein wichtiger Beitrag ist, damit die Landratsämter ihre Aufgaben noch bewältigen können“, sagte Habbel. Seine Präsentation hatte er unter das Motto gestellt: „Wir wollen leistungsfähiger, bürgernaher und schneller werden.“

Die Digitalisierung muss eine Erleichterung für den Bürger bringen.

Wolfgang Krause, Leiter der Abteilung „Zentrale Angelegenheiten“ im Landratsamt, berichtete, dass die Bürger derzeit schon in 80 verschiedenen Verfahren ihren Antrag online stellen können. Das von ihm angeführte Beispiel zeigte aber auch, wo noch Luft nach oben ist. Einen Jagdschein kann man nämlich im Internet beantragen – einmal muss der Bürger aber trotzdem noch persönlich in der Behörde vorstellig werden, da der Schein nur nach Identitätsüberprüfung ausgestellt werden kann.

Als weiteres großes Thema im Bereich Digitalisierung nannte Krause das Homeoffice. „Es stellt neue Ansprüche bei der Mitarbeiterführung“, erklärte der Abteilungsleiter. „Und es stellt sich die Frage: Wie verträgt es sich mit der Aufgabenstellung einer Behörde, vor Ort für die Bürger da zu sein?“

Kreisrat Martin Bachhuber (CSU) stellte in den Mittelpunkt: „Die Digitalisierung muss eine Erleichterung für den Bürger bringen.“ Er fragte nach: „Ist die Umstellung mit dem vorhandenen Personal machbar, oder muss Personal aufgestockt werden? Und sind die Maßnahmen mit sonstigen Kosten verbunden?“ Für die zehn Maßnahmen aus der aktuellen Digitalisierungsstrategie sei keine Ausweitung des Budgets nötig, antwortete Krause. Werde die Strategie danach aber weiterentwickelt – und das ist vorgesehen –, werde das durchaus zusätzliche Kosten generieren.

IT-Services auslagern? Kreisrat fürchtet um kommunale Selbverwaltung

Auf jeden Fall sei zur Umsetzung Personal nötig. „Es gibt aber jetzt schon eine Reihe von Stellen in der IT, die wir nicht besetzen können.“ Seine Abteilung arbeite an einer Vorlage, um alle tariflichen Möglichkeiten, zum Beispiel Zulagen, auszuschöpfen, um die Entlohnung der Fachkräfte attraktiver zu machen. „Aber ich fürchte, dass wir selbst dann nicht gegen die Angebote aus der freien Wirtschaft anstinken können.“ Daher stelle sich die Frage, ob das Landratsamt alle IT-Leistungen im eigenen Haus erbringen könne oder man „den einen oder anderen Service auslagert“.

Dies sei „ernsthaft zu prüfen“, fand Klaus Koch (Grüne). Auch die Aufgabe eines Systemadministrators für die Schulen lasse sich an ein externes Rechendienstleistungszentrum auslagern. „Das wird wahrscheinlich nicht billiger, aber sicherer und zuverlässiger.“ Michael Müller (CSU) sorgte sich, ob so etwas nicht das Prinzip der „kommunalen Selbstverwaltung“ aushöhle. „Die Abhängigkeit ist plötzlich groß, und man kann die Dinge nicht mehr selbst entscheiden.“ Experte Habbel schlug als Ausweg vor, dass Landratsämter kooperieren und bestimmte Aufgaben zentral in einem Amt für mehrere Landkreise erledigt werden.

