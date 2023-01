Bad Tölz-Wolfratshausen: Neue Ansprechpartner in Sachen Straßenbau

Von: Andreas Steppan

Das Staatliches Bauamt in Weilheim hat zum Jahreswechsel umstrukturiert: Der nördliche und südliche Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen fallen nun in unterschiedliche Abteilungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Fachbereich Straßenbau im Staatlichen Bauamt Weilheim wurde zum 1. Januar umstrukturiert. Für die Städte und Gemeinden bedeutet das, dass sie teils neue Ansprechpartner in Bezug auf staatliche Bauprojekte bekommen. In Bad Tölz-Wolfratshausen gilt dies für den nördlichen Teil, während sich der südliche Landkreis weiter an Abteilungsleiter Martin Herda halten kann.

Das Staatliche Bauamt Weilheim betreut ein Netz von 448 Kilometern Bundesstraßen, 753 Kilometern Staatsstraßen und 360 Kilometern Kreisstraßen in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Starnberg, Landsberg am Lech, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen. Bisher gab es im Fachbereich Straßenbau fünf Gebietsabteilungen für die fünf Landkreise, eine Brückenbauabteilung und eine Abteilung für den Tunnelbau. Nun aber will sich die Behörde laut einer Pressemitteilung „flexibler und schlagkräftiger aufstellen“. Deswegen seien die fünf relativ kleinen Gebietsabteilungen zu drei größeren Organisationseinheiten zusammengefasst worden.

Die neue, von Silke Schweigler geleitete Abteilung „Straßenbau Nord“ ist nun für den Landkreis Starnberg und den nördlichen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständig. Der Altlandkreis Bad Tölz hingegen fällt ins Ressort „Straßenbau Süd“, das auch den Landkreis Garmisch-Partenkirhen betreut. Hier heißt der Chef Martin Herda, bisher Abteilungsleiter für Bad Tölz-Wolfratshausen.

Neue Abteilung für „Großprojekte“

Eine neu geschaffene eigene Abteilung ist nun für „Großprojekte“ zuständig. Darunter fallen zum Beispiel die Ortsumfahrungen in Garmisch-Partenkirchen mit Kramer- und Wanktunnel. „Optional kommen hier weitere Großprojekte hinzu“, heißt es in der Pressemitteilung. Darunter könnte dann auch die Tölzer Nordspange fallen. Die Abteilung wird von Raphael Zuber geleitet.

Eine ebenfalls neue Abteilung „Zentrales“ – geleitet von Nadine Heiß – bearbeitet die Themenfelder Betriebsdienst (Straßenmeistereien), Landschaftsplanung, Georisiken und Baysis, die zentrale Informationsplattform der bayerischen Straßenbauverwaltung.

