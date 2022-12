„Schon ein bissl was abgegangen“: Auch den Nikoläusen hat während Corona etwas gefehlt

Von: Elena Royer

Nicht nur bei den Familien zuhause, sondern auch beim Christkindlmarkt in der Tölzer Marktstraße lässt Rudi Kornbichler als Nikolaus die Augen der Kinder leuchten. Standesgemäß kam er mit dem Pferdeschlitten. © Hias Krinner

Die Freude ist groß - auf beiden Seiten. Nach zwei Jahren Pause dürfen Nikolaus und Krampus heuer wieder die Kinder im Tölzer Land besuchen. Unserer Zeitung gaben sie einen Einblick in ihre Tätigkeit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Nüsse, Mandarinen und Schokolade bringt der Nikolaus nach zwei Jahren Unterbrechung heuer endlich wieder persönlich den Kindern im Tölzer Land vorbei. Im Gespräch mit unserer Zeitung geben Nikoläuse und ein Krampus Einblicke in ihre Tätigkeit.

In den beiden vergangenen Jahren „schon ein bissl was abgegangen“

Fast 50 Jahre besucht Rudi Kornbichler schon Familien in Tölz und Umgebung. In den vergangenen beiden Jahren sei ihm „schon ein bissl was abgegangen“, gibt der 72-Jährige zu. Über einen Freund, für den er einspringen musste, kam Kornbichler einst zum „Nikolaus-Job“. Seit einigen Jahren besucht er nicht nur die Familien am Nikolausabend, sondern beschenkt auch Kinder auf dem Tölzer Christkindlmarkt auf Anregung des Freundeskreises Stadtmuseum und der Tölzer Tourist-Info mit Schoko-Nikoläusen.

Sein Gewand hat er aus einem polnischen Kloster, seine Mitra aus einem Handel für Kirchenbedarf. „Das ist eine echte Bischofsmütze, nur nicht geweiht“, erklärt Kornbichler stolz. „Das Gewand habe ich zum Geburtstag bekommen. Würde man es in Deutschland fertigen lassen, wäre es fast nicht bezahlbar.“ Seinen Stab hat er selbst gemacht.

Kinder sollen keine Angst vor Nikolaus haben

Wenn Kornbichler in vollem Ornat bei den Familien auftaucht, haben die Kinder Respekt vor ihm. Respekt – keine Angst. Das ist Kornbichler wichtig. „Die Kinder sollen sich freuen“, sagt der Tölzer und findet: „Loben ist wichtiger als schimpfen.“ Er selbst hat sich früher sehr vor dem Nikolaus gefürchtet. „Ich hatte panische Angst und bin nicht mehr raus, wenn es dunkel war“, erzählt er. Deshalb will er nicht, dass die Kinder vor ihm Angst haben. Was Kornbichler als Nikolaus ausmacht, ist, dass er auch Gaudi mag. „Ich frage die Kinder zum Beispiel, ob man den Opa nicht auch mal schimpfen soll.“

Dass der 72-Jährige als Nikolaus nicht furchteinflößend auf die Kinder wirkt, beweisen zahlreiche Gemälde und Zeichnungen, die er bei seinen Besuchen von den Kleinen geschenkt bekommen hat. „Seit Anbeginn sammle ich die in einer Schachtel auf dem Speicher.“

Nikolaus muss häufig zum Tisch-Abräumen mahnen

Weswegen er am häufigsten tadeln muss? „Dass die Kinder der Mama beim Tisch-Abräumen helfen oder ihre Kleider nicht auf dem Boden liegen lassen. Das wiederholt sich eigentlich alles“, berichtet Kornbichler aus jahrelanger Erfahrung. „Zu einem kleinen Mädel habe ich mal gesagt, sie soll nicht in das Schulheft von ihrer Schwester reinmalen. Die war dann ganz erstaunt, woher der Nikolaus das weiß. Weil das war erst am Mittag.“

Nikolaus Wiedemann ist seit 63 Jahren Nikolaus

Auch Nikolaus Wiedemann zieht heuer wieder als heiliger Nikolaus los. „Am meisten werden die Kinder warten, aber mir ist schon auch was abgegangen“, sagt der 79-Jährige. Etwa zehn Termine nimmt er an einem Abend wahr. „Erst habe ich gedacht, ich höre mit 60 auf“, sagt Wiedemann. Jetzt ist er schon 63 Jahre Nikolaus. „Und so lange es noch geht, mache ich weiter.“ Deshalb hängt sein Gewand auch schon frisch gebügelt am Schrank, damit alles reibungslos läuft, wenn er zu den Familien zu Besuch kommt.

Seit 63 Jahren Nikolaus: Nikolaus Wiedemann. © arp/A

Nikolaus soll häufig Versäumnisse der Eltern nachholen

Doch in denen habe sich mittlerweile einiges verändert, hat Wiedemann im Lauf der Jahre beobachtet. „Früher saßen die Kinder erwartungsvoll in der guten Stube. Es gab in der Familie Glühwein und Plätzchen. Aber so besinnlich ist es heute in vielen Haushalten nicht mehr“, tadelt der 79-Jährige. „Oft soll der Nikolaus nur kommen, damit er die Versäumnisse der Eltern richtigstellt. Das ist schade“, findet der Lenggrieser und ergänzt: „Aber der Großteil passt schon noch.“

Auch Wiedemann hat sich früher vorm Nikolaus gefürchtet. Bei den Kindern heute beobachtet er oft eine gleichgültige Einstellung, „aber wenn man dann aus dem goldenen Buch vorliest, kämpfen sie doch mal mit den Tränen“. Besonders oft müsse er die Kleinen ermahnen, ihre Hausschuhe anzuziehen, oder ihren Eltern nicht nachzumaulen. „Manche sind eingeschüchtert, aber sie haben Respekt. Und werden sich noch lange erinnern, dass sie den goldenen Stab halten durften.“

Über Gartenzaun oder in der Garage: Während Corona Lücken gefunden

Seit 2008 sind die Brüder Nepomuk (41) und Leander Poschenrieder (39) als Nikolaus und Krampus unterwegs. Bis nach Penzberg und Grünwald reicht ihr Einzugsgebiet. „Von Corona haben wir wenig mitbekommen“, sagt Leander Poschenrieder, der aus Tölz stammt. „Wir haben Lücken gefunden und die Geschenke über den Gartenzaun gereicht oder Familien in der Garage besucht. Es war interessant, was man sich alles überlegt hat.“

Einen vollen Terminkalender rund um den 6. Dezember haben die Brüder Nepomuk Poschenrieder als Nikolaus und sein Krampus Leander Poschenrieder. © arp/A

Insgesamt seien es aber deutlich weniger Besuche als üblich gewesen. Ganz im Gegensatz zu heuer: „Anfragen haben wir mehr als genug“, so Poschenrieder. „Und es ist natürlich deutlich angenehmer, wenn es im gewohnten Umfeld abläuft.“

Lustige Erinnerungen an die eigenen Nikolaus-Besuche

Wie die beiden zu Nikolaus und Krampus wurden? „Das ist auf Nepomuk seinem Mist gewachsen“, erzählt „Krampus“ Leander Poschenrieder. „Wir sind beisammen gesessen und haben uns an die Nikolausbesuche erinnert, als wir noch klein waren. Damals haben mein Bruder und ich den neuen Audi 80 von unserem Vater mit Lehm beschmiert. Den Nikolaus hätte es fast zerrissen, als er das vorgelesen hat. Mein Bruder fand das so lustig, dass er sich dachte, er möchte auch mal Nikolaus sein. So sind wir dazu gekommen.“

Und auch bei den Kindern, die die beiden im Lauf der Jahre besucht haben, gab es so manch lustige Geschichte. An eine erinnert sich der 39-Jährige lachend: „Einmal haben wir ein Kind ermahnt, dass es nicht so laut rülpsen soll wie der Vater.“

Für die Geschenke braucht man heutzutage fast Schubkarre

Besonders schön ist es für Poschenrieder, wenn er die Kinder kennt, die er besucht, und weiß, wie die eigentlich aufdrehen können. „Wenn wir dann kommen, sind die plötzlich ganz ruhig und haben ein Leuchten in den Augen.“ Was den beiden noch auffällt: „Die Geschenke nehmen enorm zu. Zwei Säcke reichen oft nicht. Da braucht man fast eine Schubkarre.“

