Notfallplan in Sachen Schweinepest

Die Schweinepest wurde auch in Deutschland nachgewiesen. Der Landkreis ist für den Ernstfall gerüstet.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) wurde vor Kurzem erstmals in Deutschland festgestellt. Im Landkreis ist man auf die Tierseuche vorbereitet – aber nicht beunruhigt.

Die Infektion mit der Afrikanischen Schweinepest (ASP) führt sowohl bei Haus- als auch bei Wildschweinen zu einer schweren Erkrankung, die fast immer tödlich endet. Verursacht wird sie durch ein Virus. ASP breitet sich in Osteuropa seit längerer Zeit aus und wurde Mitte September erstmals auch bei Wildschweinen in Brandenburg nachgewiesen (wir berichteten überregional).

Laut Bundeslandwirtschaftsministerium befällt das Virus nur Wild- und Hausschweine und ist nicht auf den Menschen übertragbar, weder durch den Verzehr von Schweinefleisch noch über direkten Tierkontakt. Allerdings spiele der Mensch bei der Verbreitung der Seuche eine wichtige Rolle, zum Beispiel durch unsachgemäße Entsorgung von virushaltigen Lebensmitteln oder durch virushaltiges Material an Schuhen und Fahrzeugen.

In Deutschland hat man sich auf die Situation schon länger vorbereitet. Für Bayern und die Landkreise gilt ein Maßnahmenplan. „Wir sind gewappnet und legen den Schalter um, wenn das Virus hier auftritt“, sagt Wolfgang Morlang, Vorsitzender des Kreisjagdverbands.

50 Schweinehalter sind im Landkreis ansässig

Im Landkreis ist man aufmerksam, jedoch nicht beunruhigt. Bislang gab es in der Region keinen Verdachtsfall, sagt Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts. Laut Behörde gibt es im Landkreis circa 50 Schweinehalter, die aber meist nur je weniger als zehn Tiere haben. „Lediglich zwei Betriebe im Nordlandkreis sind mit 100 Tieren als größer einzustufen“, so Marlis Peischer.

Gemäß dem Rahmenplan des Ministeriums wurde bereits Schutzkleidung für die Bergung von verendeten Wildschweinen beschafft. Am Farchet in Bad Tölz wurde für den Fall des Falles ein spezieller Lagerplatz eingerichtet. Zudem gibt es laut Peischer sieben spezielle Kühltruhen für die Zwischenlagerung der Organe – der Fachmann spricht hier von „Aufbruch“.

Morlang: „Jäger sind wachsam“

Im Vergleich zu anderen Regionen in Oberbayern spielen Wildschweine im Landkreis nur eine untergeordnete Rolle, berichtet Wolfgang Morlang vom Kreisjagdverband. Das liege an der Bewirtschaftung der Fläche: Die Tiere fänden hier wenig Mais oder andere Ackerfrüchte, zudem sei „in den Wäldern relativ viel los“. Aber natürlich seien immer wieder mal Schäden durch Wildschweine zu verzeichnen. Die Zahl der Abschüsse sei im Landkreis aber überschaubar, im Durchschnitt seien es rund 50 Stück. Im Landkreis Weilheim-Schongau, in der Region München oder in Nordbayern seien es mehrere hundert, zieht Morlang einen Vergleich. „In der Regel sind Wildschweine bei uns durchziehende Rotten.“

Die Jäger seien aber wachsam, sagt Morlang. Grundsätzlich müsse man vor dem Abschuss eine „Lebendbeschau“ durchführen, also darauf achten, ob das Tier schon Anzeichen einer Krankheit zeige. Nach dem Abschuss finde eine Totenbeschau statt. Ein Veterinär untersuche das Fleisch auf Trichinen, und zudem werde eine Radiocäsium-Messung durchgeführt. Diese sagt aus, ob das Wildbret radioaktiv belastet ist. Bei einem ASP-Verdachtsfall findet zudem noch eine Blutuntersuchung statt.

Den Maßnahmenplan kann man in Internet einsehen auf www.jagd-toelz.de.

