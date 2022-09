Zusammen duschen, Urlaub streichen: Viele leiden unter hohen Heizölpreisen

Von: Cornelia Schramm, Felicitas Bogner

Familie Diener hat große Sorgen, dass ihr Heizöl ausgeht. Die aktuellen Preise können sie sich nicht leisten. Umso glücklicher sind die Eltern Patricia und Johannes Diener mit ihren Töchtern Valentina (li.) und Victoria über den Schwedenofen im Wohnzimmer. © arndt pröhl

Nicht nur die Gas- auch die Ölpreise steigen. Im Landkreis haben viele Menschen Sorge, wie lange sie ihr Zuhause noch mit Öl heizen können. Überdies kommen die Händler nur schwer an Ware.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer mit Öl heizt, kommt wohl etwas günstiger durch die kalte Jahreszeit als Gaskunden. Teuer wird es trotzdem. Denn auch die Ölpreise steigen deutlich. Im Landkreis haben viele Sorge, wie lange sie sich ein warmes Zuhause noch leisten können. Das merken auch Mineralölhändler, die obendrein aktuell nur unter erschwerten Bedingungen an Ware kommen.

Hohe Heizölpreise: Einige Kunden können nicht volltanken

„Die Lage entspannt sich einfach nicht“, sagt Ludwig Triebenbacher, Geschäftsführer bei „Byenergie“. Zu Beginn des Krieges in der Ukraine sei er optimistisch gewesen, dass sich die politische Lage vor dem Herbst entspannen werde und somit auch die Ölpreise fallen. „Aber es ist zum Verzweifeln.“

Aufgrund der Kosten habe er jetzt schon einige Kunden, die nicht volltanken können. „Ich rate dazu, etappenweise zu tanken.“ Das sei besser als auf die andere Möglichkeit, Ratenzahlung, zurückzugreifen. „Dafür ist ein Geldinstitut zwischengeschaltet, und die erheben Gebühren dafür“, warnt Triebenbacher. „Lieber tankt man also immer kleine Mengen, als dass man zusätzlich noch Zinsen draufzahlen muss. Das Problem verschiebt sich so nur.“ Er selbst habe mit der Befüllung seiner Tanks in seinem Haus auch abgewartet. „Ich hatte ja immer die Hoffnung, dass die Preise sich normalisieren. Wenn ich jetzt meinen großen Tank vollmachen würde, wären das über 15 000 Euro – unvorstellbar.“

Vierköpfige Familie kann sich kein weiteres Heizöl mehr leisten

Familie Diener aus Reichersbeuern kann die Preise nicht mehr schultern. „Wir haben schon im vergangenen Herbst die Tanks nicht komplett befüllen lassen, weil wir die damals 90 Cent pro Liter zu hoch fanden“, berichtet Patricia Diener. „Wer hätte gedacht, dass sich die Lage so verschärft.“ Bei den aktuellen Preisen sei es für die vierköpfige Familie nicht machbar, die Öltanks zu füllen. Auf den Urlaub haben sie aufgrund der Inflation, steigender Lebensmittel- und Spritkosten ohnehin bereits verzichtet. „Wir haben ein Dieselauto, wir hätten uns niemals das Tanken für eine Fahrt ins Ausland leisten können“, berichtet die 29-Jährige.

Mittelschicht treffe es am härtesten

Sie selbst arbeitet Teilzeit. Ihr Mann hat neben seinem Vollzeitjob in der Metallbranche noch einen Aushilfsjob als Koch im Gasthaus Zur Mühle in Gaißach. „Er arbeitet 70 Stunden pro Woche“, berichtet seine Ehefrau und fügt ernüchtert hinzu: „Wie immer trifft es die Mittelschicht am härtesten. Wir verdienen zu viel, um staatliche Hilfen zu bekommen, aber bei den aktuellen Lebensunterhaltkosten bleibt kein Cent mehr übrig.“

Nun bangt die junge Familie, wie sie über den Winter kommt. Dazu hat sie sich bereits einige Sparmaßnahmen auferlegt. „Wir duschen mit den Kindern zusammen und waschen die Hände mit kaltem Wasser.“ Überdies werden nur noch die Kinderzimmer geheizt. „Im Wohnzimmer haben wir zum Glück einen Schwedenofen.“

Hamsterkäufe sorgen für Probleme

Wie bereits überregional berichtet, befürchtet Elfriede März, Inhaberin des gleichnamigen Mineralölhandels in Tölz, dass diejenigen, die es sich leisten können, nun Heizöl hamstern. „Nach Sonnenblumenöl wird jetzt wohl Heizöl gebunkert“, sagt die 57-Jährige. „Hamsterkäufe sorgen für Probleme.“ Schon seit Wochen trudeln Bestellungen en masse bei März ein. „Die Leute hören von Politikern, dass Gas knapp wird – aus Angst, im Winter ohne Energie dazustehen, bestellen jetzt auch Heizöl-Kunden immer wieder nach“, berichtet sie. „Wegen der hohen Nachfrage mussten wir den Verkauf heuer schon dreimal einstellen.“ Denn auch im Großhandel gab es kaum noch Öl.

Auch Bahnausfälle für Engpässe verantwortlich

Das bestätigt Triebenbacher: „Wir haben pro Tag beim Großhandel nur noch eine Lkw-Ladung Öl kaufen können.“ Das sei auch auf Probleme bei der Deutschen Bahn zurückzuführen. „Die Raffinerien werden von Zügen versorgt. Da es bei der Bahn viele Ausfälle gab und Personenverkehr über Güterverkehr steht, wurden viele Raffinerien nicht genügend versorgt.“ Im Süden Deutschlands sei das Problem etwas größer als im Norden. „Das liegt daran, dass eine große Raffinerie in Wien aktuell wegen Wartungsarbeiten zusätzlich noch still steht. Im Süden ist das Öl daher auch etwas teurer als in nördlicheren Regionen“, erklärt er.

Die Überlegung, Raffinerien im Norden anzufahren, habe er bereits durchgespielt. „Es hätte sich sogar trotz der hohen Spritpreise rentiert, aber leider fehlt es hier wiederum an Kapazitäten bei den Speditionen, und es gibt Personalprobleme bei den Fahrern“, schildert der Benediktbeurer die Misere.

Münsinger kann erstmals seinen Öltank nicht vollmachen

Der Münsinger Peter Meyer konnte heuer erstmals seinen Öltank nicht vollmachen. „Wer soll sich das leisten?“, fragt er wütend. 2021 habe er für zirka 3800 Euro seinen 5000-Liter-Tank befüllt. „Nun waren nicht mehr als 3000 Liter finanziell drin“, sagt der Rentner. Gemeinsam mit seiner Frau lege er sich monatlich eine gewisse Summe zurück, um solche Zahlungen leisten zu können. „Aber Preissteigerungen von über 100 Prozent sind da nicht miteingerechnet“, sagt der 68-Jährige. Als Konsequenz werde das Ehepaar seinen Urlaub streichen müssen – es wäre der erste seit vier Jahren gewesen. „Und einige Arbeiten, die an unserem Haus anfallen, müssen wir verschieben“, sagt Meyer. „Wir haben gerade zu viel, um staatliche Hilfen zu bekommen, aber auch keine Rente von 10 000 Euro.“

Seine Wut richte sich vor allem gegen die Politik und die Mineralölkonzerne. „Die machen ja, was sie wollen. Manchmal frage ich mich schon, wozu wir ein Kartellamt haben“, poltert der gebeutelte Münsinger.

Viele Kunden sind verunsichert

Auch Triebenbachers Mitarbeiter haben viele verunsicherte Kunden am Telefon. Der Arbeitsaufwand sei gestiegen. „Viele Privatkunden wissen nicht, was sie machen sollen, haben Angst vor der Rechnung“, so der Unternehmer. „Dazu kommen noch viele Anfragen von Firmen, die sich beraten lassen, wie man sich für den Notfall absichern kann.“

Privatkunden rate er aktuell, die Tanks nur so voll zu machen, dass sie sicher über den Winter kommen. „Irgendwann müssen die Preise sinken. Das kann so nicht weitergehen.“

