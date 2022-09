Omikron-Impfstoff ab 13. September in den beiden Impfzentren

Landratsamt

Die für die Omikron-Varianten BA1 und BA2 angepassten Vakzine werden voraussichtlich ab 13. September in den Impfzentren Bad Tölz und Wolfratshausen angeboten. Gedacht sind sie nur für Auffrischungsimpfungen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – In den Impfzentren im Landkreis herrschte zuletzt nicht eben großer Andrang. Die Impfquote bewegt sich seit Monaten kaum. Einige warteten möglicherweise auf ein auf die Omikron-Variante ausgerichtetes Vakzin. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat in der vergangenen Woche die von Biontech und Moderna entwickelten Impfstoffe zugelassen, die an die Subvariante BA1 angepasst sind.

Wann die Vakzine gegen die vorherrschende Variante bestellt werden können, ist unklar

Doch wann kommen sie im Landkreis zum Einsatz? „Wir gehen davon aus, dass wir die an die Varianten BA1 und BA2 angepassten Impfstoffe von Biontech und Moderna am 13. September im Impfzentrum haben“, sagt Sabine Schmid, Pressesprecherin am Landratsamt, auf Anfrage. Derzeit prüft die EMA auch noch die Zulassung von Vakzinen, die sich gegen die mittlerweile vorherrschenden Varianten BA4 und BA5 richten. Die Zulassung wird für den Herbst erwartet. „Über die Bestellbarkeit haben wir noch keinerlei Informationen“, so Schmid.

Angepasste Impfstoffe werden nur für Auffrischungsimpfungen eingesetzt

Vorgesehen sind die neuen Vakzine nur für Auffrischungsimpfungen für Personen ab zwölf Jahren, frühestens drei Monate nach der letzten Impfung. Wer bereits geboostert ist und auf einen zusätzlichen Schutz durch einen vierten Piks spekuliert, kann sich an die Impfzentren wenden, wenn er die Vorgaben der Ständigen Impfkommission entspricht: „Über 60 Jahre, Personen, die im medizinischen Bereich tätig sind oder Personen pflegen, vulnerable Personen – zum Beispiel mit geschwächtem Immunsystem. Bei allen anderen Personen ist es eine ärztliche Entscheidung nach Abwägung aller Vor- und Nachteile“, zählt Schmid auf. Alle weiteren Informationen zum Impfen und den beiden Zentren gibt es auf www.lra-toelz.de/Coronaimpfung

