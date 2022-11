„Orange Day“ gegen häusliche Gewalt: Frauen kämpfen für Frauen

Von: Felicitas Bogner

Teilen

Machen sich mit verschiedenen Aktionen stark gegen häusliche Gewalt (v. li.): Felicitas Wolf, Claudia Harrasser, Helgard van Hüllen und Nicoline Pfeiffer beim Pressegespräch im Landratsamt. © Arndt Pröhl

Die Aktion „Orange Day“ will auf Anzeichen häuslicher Gewalt aufmerksam machen. Organisationen und Vereine im Landkreis machen sich für Opfer stark.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Häusliche Gewalt ist ein sensibles Thema. Auch im Landkreis gibt es zahlreiche Fälle. Laut der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, Felicitas Wolf, haben Corona und Lockdown die Problematik nochmals verschärft. „Viele Betroffene schämen sich, sind traumatisiert, haben Angst und wenig Wissen über ihre Rechte bei einer Trennung“, sagte sie beim Pressegespräch zum „Orange Day“ am Dienstag im Landratsamt.

Motto 2022: „Erkenne die Zeichen“

Daher ist es das Bestreben verschiedener Vereine, Beratungsstellen und Organisationen, mehr auf die diversen Aspekte von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam und Hilfsangebote bekannter zu machen. Dazu nutzen unter anderem das Landratsamt, der Weiße Ring, der Club der Soroptimistinnen Isartal/Bad Tölz und das Frauenhaus im Zeitraum zwischen Freitag, 25. November – dem „Orange Day“ genannten internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen – und dem 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte, für verschiedene Aktionen. „Statt nur an einem Tag wollen wir den ganzen Zeitraum über für dieses wichtige Thema sensibilisieren“, erklärt Wolf. Unter dem diesjährigen Motto „Read the Signs“ („Erkenne die Zeichen“) wollen die Institutionen auf Prävention gegen Gewalt setzen und rufen dazu auf, Anzeichen toxischer Beziehungen wahrzunehmen und nicht wegzusehen. So könne man dazu beitragen, häusliche Gewalt zu verhindern. „Solche Anzeichen sind beispielsweise übertriebene Intensität bei Gesten und Nachrichten, extreme Eifersucht und Kontrolle. Ganz typisch sind auch der Versuch, den Partner von Familien und Freunden zu isolieren, häufige Kritik, Sabotageversuche, Schuldzuweisungen und Wut“, erklärte Nicoline Pfeiffer vom Frauenhaus.

Laut Wolf ist es wichtig, auf diese Anzeichen sowohl in der eigenen Beziehung zu achten als auch bei anderen bewusst hinzusehen und gegebenenfalls Hilfe anzubieten. „Wenn man eine fremde Person bei einem Verdacht direkt anspricht, passiert es häufig, dass das Opfer abblockt. Man sollte besser unterschwellig Hilfe anbieten, indem man beispielsweise betont, die Person könne jederzeit zu einem kommen“, erklärte Helgard van Hüllen vom Weißen Ring. Zwar sind ihr zufolge über 80 Prozent der Opfer weiblich, trotzdem solle man nicht übersehen, dass auch die Anzahl der männlichen Opfer zunehme. „Männer haben noch mal eine höhere Hemmschwelle, Hilfe bei häuslicher Gewalt zu suchen, sind aber genauso verzweifelt“, so van Hüllen.

Prävention und Aufklärung bei häuslicher Gewalt wichtig

Ihr ist es überdies ein großes Anliegen, dass Menschen über ihre Rechte bei einer Trennung hingewiesen werden. „Vor allem viele Frauen, denen Gewalt widerfährt, denken, der Mann sei allmächtig. Ob finanziell oder im Bezug auf den sozialen Anschluss, das ist er aber nicht.“ Die „Orange Days“ sind also Anlass zum Wachrütteln. Der Club der Soroptimistinnen organisiert eine Weihnachts-Wunsch-Aktion für Kinder und Frauen, die aktuell als Opfer häuslicher Gewalt im Frauenhaus des Landkreises leben. Sowohl im Tölzer Gasthof Kolberbräu als auch in der Tourist-Info in der Marktstraße stehen die weißen Bäume mit Wünschen an den orangefarbenen Kugeln. Wer eine Kugel mit einem Wunsch abnimmt, kann das Geschenk bis 17. Dezember besorgen und im „Kolberbräu“, der Tourist-Info oder der Geschäftsstelle von „Frauen helfen Frauen“ in Wolfratshausen abgeben. Überdies verteilen Felicitas Wolf, der Weiße Ring, der Club der Soroptimisten und der Verein „Frauen helfen Frauen“ Orangen und Flyer zu den Hilfsangeboten auf Landkreis- als auch auf Bundesebene in verschiedenen Sprachen.

„Vor allem Migrantinnen, die mit einem deutschen Mann zusammen sind und Gewalt erfahren, fühlen sich ohnmächtig“, erklärte van Hüllen. Am 5. Dezember findet die Aktion vormittags am Isarkai in Tölz statt und am 9. Dezember vormittags am Sebastiani-Steg in Wolfratshausen. Wolf: „Wir hoffen, mit vielen Menschen ins Gespräch über das Thema zu kommen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.