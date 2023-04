Weidenkätzchen schlagen Wellen: Naturschutz und Brauchtum in der Diskussion

Debatte im Leserforum

Heiß her ging es in den vergangenen Tagen im Leserforum des Tölzer Kurier. Das vorherrschende Thema: Weidenkätzchen. Auslöser der Debatte war ein Leserbrief, der sich kritisch über den Brauch äußerte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wenn am Palmsonntag, 2. April, in den Kirchen Gottesdienst gefeiert wird, sind bei der Prozession Palmbuschen nicht wegzudenken. Doch die in den Buschen traditionell gebundenen Weidenkätzchen haben in den vergangenen Tagen die Gemüter vieler Kurier-Leser erhitzt. Auslöser der Debatte war ein Leserbrief, der Naturschutzbedenken anführte und sich kritisch über den Brauch äußerte.

„Lasst die Kätzchen und die Bienen leben“

Die Verfasserin aus Kochel nahm Bezug auf eine Ankündigung des Obst- und Gartenbauvereins Benediktbeuern/Bichl, der am 28. März zum Palmbüschelbinden mit Kindern eingeladen hatte. „Weiß man immer noch nicht, dass Weidenkätzchen unter Naturschutz stehen?“, heißt es in dem Brief. Ab März gebe es eine Schonfrist, in der keine Zweige geschnitten werden dürfen – woran sich der Gartenbauverein ihrer Ansicht nach nicht gehalten habe. Dabei seien die Palmkätzchen ein wichtiges Nahrungsangebot für Bienen. Ihr Appell: „Lasst die Kätzchen und die Bienen leben“ statt die Weide für Palmbuschen – einen „längst überholten Brauch“ – zu verwenden.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: In den Leserbriefen wird kritisiert, dass der österliche Brauch als unzeitgemäß dargestellt werde. Zudem wird betont, dass die Palmkätzchen auch ordnungsgemäß beschafft werden können.

Landratsamt: In Deutschland vorkommende Weidenarten keinen besonderen Schutzstatus

Was sagt nun das Naturschutzrecht? Keine der in Deutschland vorkommende Weidenarten habe einen besonderen Schutzstatus, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. Allerdings wachsen die meisten Weiden in Naturschutzgebieten – vor allem in den Isarauen, entlang der Loisach und in Moorgebieten – wo es in der Regel verboten ist, Pflanzen abzuschneiden. Ansonsten erlaubt es die sogenannte Handstraußregelung, Zweige in geringen Mengen aus der freien Natur zu entnehmen. Auch Form- und Pflegeschnitte im Garten sind ganzjährig möglich. Eine Schonfrist vom 1. März bis 30. September gilt nur für das Fällen oder das Zurückschneiden von Gehölzen.

Wichtige Nahrungsquelle für Bienen und Hummeln

Die Untere Naturschutzbehörde empfiehlt jedoch, Weiden während der Blüte nicht zu beschneiden. Denn diese seien im Frühjahr sowohl für Wild- und Honigbienen als auch für Hummeln eine wichtige Nahrungsquelle. Die Weide gehört nämlich zu den am frühesten blühenden Pflanzenarten. Wenn die Bienen ihre Winterquartiere verlassen, sind sie „auf eiweißreiche Nahrung angewiesen, um später im Jahr Eier und damit ihren Nachwuchs produzieren zu können“.

Gartenbauverein ärgert Kritik aus dem Leserbrief

Winfried Schmitt, Vorsitzender des Gartenbauvereins Benediktbeuern/Bichl sowie Kreisvorsitzender, ärgert die Kritik aus dem Leserbrief. „Wir wissen sehr wohl, wann wir Palm schneiden dürfen, und wann nicht“, stellt Schmitt klar. „Und wir halten uns auch daran.“ Die für die Palmbuschen benötigten Weidenkätzchen seien zuvor von der Straßenmeisterei oder privat gestiftet worden. „Wobei wohlweislich darauf geachtet wurde, nur Zweige vor dem 1. März anzunehmen“, erklärt der Vorsitzende. Außerdem werde durch die Kritik „kirchliches Kulturgut mit Füßen getreten“, sagt er.

Umso mehr habe es ihn gefreut, dass das Palmbuschbinden, das der Gartenbauverein zum ersten Mal angeboten hat, gut angenommen wurde. „Es gab mehr als 50 Anmeldungen, wir konnten aber leider nur 35 Plätze anbieten“, sagt Schmitt.

Wer Weidenkätzchen beim Floristen holt, braucht sich keine Sorgen machen

Wer sich seine Weidenkätzchen beim Floristen holt, braucht sich ebenfalls keine Sorgen um den Naturschutz machen. „Wir beziehen unsere Palmzweige frühzeitig bereits im Februar vom Großmarkt“, erklärt Jochen Weber, Inhaber von „Blumen Fritz“ in Bad Tölz. „Jetzt sind so gut wie keine mehr zu bekommen.“ Bis zum Verkauf werden die Zweige kühl gelagert. So hielten sie zwei bis drei Monate, sagt der Florist. Sein Tipp für Zuhause: „Die Zweige einfach, wie bei einer Trockenblume, in die Vase stellen und nicht gießen.“ So könne man sich auch über Ostern hinaus der flauschigen Weidenkätzchen erfreuen. Von Franziska Selter

