Pfarrgemeinderatswahl: Trotz Missbrauchs-Debatte haben sich wieder genügend Kandidaten gefunden

Von: Patrick Staar

Teilen

Viel zu tun hatten Maria Mondry, Ingrid Ertl und Christian Schwald beim Auszählen der Stimmen bei der Pfarrgemeinderatswahl 2018 in Lenggries. © Krinner/Archiv

Am kommenden Sonntag ist Pfarrgemeinderatswahl. Obwohl es zuletzt aufgrund des Missbrauchsgutachtens Negativ-Schlagzeilen hagelte, gibt es im Landkreis genügend Kandidaten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Das Gutachten zum sexuellen Missbrauch hat der römisch-katholischen Kirche zuletzt Negativ-Schlagzeilen beschert. Auf die Pfarrgemeinderatswahl im Landkreis haben diese jedoch vergleichsweise wenig Einfluss. Fast in jedem Ort haben sich genügend Kandidaten bereit erklärt mitzuarbeiten: „Die Leute wissen, dass die Kirche vor Ort anders ist, als es von der Großwetterlage her aussieht“, sagt der Tölzer Pastoralreferent Josef Weiher.

In Tölz ist keiner der Kandidaten abgesprungen

Wegen des Gutachtens habe der Diözesanrat „schwere Bedenken“ gehabt und eine E-Mail verschickt, sagt Weiher. Der Inhalt: Man solle sich nicht entmutigen lassen, wenn einige Kandidaten abspringen. Doch mit diesem Problem habe man in Tölz nicht kämpfen müssen: „Kein einziger hat gesagt: Jetzt kandidiere ich nicht mehr. Die Menschen haben die Kirche hier einfach anders kennengelernt.“

So sieht es in der Pfarrei Maria Himmelfahrt vergleichsweise günstig aus. Hier bewerben sich 16 Kandidaten für die 12 Plätze im Pfarrgemeinderat.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.

Kandidaten zu finden, wird immer schwieriger - Trotzdem: In Benediktbeuern, Bichl und Kochel kein Problem

Generell werde es aber immer schwieriger, Kandidaten zu finden, sagt der Pastoralreferent. Dafür gebe es viele Gründe. Gerade junge Menschen seien oft mehr eingespannt als noch vor 20 oder 30 Jahren. Die Bindung an die Pfarreien sei nicht mehr so stark. Corona tue ein Übriges: „Viele Pfarreien sind in einen Winterschlaf gefallen. Leute, die sich vorher engagiert haben, tun jetzt nicht mehr so viel.“

Lesen Sie auch Putins irritierende Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Kreml reagiert Die Ukraine-Verhandlungen stocken - Wladimir Putin irritiert unterdessen mit einer Stadion-Ansprache. Das Staatsfernsehen bricht zwischenzeitlich ab. News-Ticker. Putins irritierende Stadion-Ansprache: Russisches Fernsehen unterbricht mitten im Satz - Kreml reagiert

„Es war nicht so schwer, Kandidaten zu finden“, berichtet auch Pfarrer Heiner Heim. In Benediktbeuern und Bichl gebe es 18 Kandidaten für 16 Plätze, in Kochel neun Bewerber für sechs Plätze.

Wegen Missbrauchs-Debatte „gar nicht getraut, viel Werbung zu machen“

Ähnlich sieht es mit zehn Plätzen und 14 Bewerbern in der Lenggrieser Pfarrei St. Jakob aus. Wegen der Schlagzeilen habe er sich gar nicht getraut, viel Werbung zu machen. sagt der Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Gerhard Hentschel. Doch es sei niemand wegen der Missbrauchs-Debatte abgesprungen: „Wenn Leute nicht mitmachen wollten, dann meist aus persönlichen Gründen.“ Die meisten Kandidaten habe er durch persönliche Ansprache gewonnen, fünf Namen seien in die Vorschlagsbox in der Kirche eingeworfen worden, berichtet Hentschel.

Auch in der Heilbrunner Pfarrei St. Kilian ließen sich die meisten Kandidaten durch ein persönliches Gespräch mit Pater Karl Bopp überzeugen: „Einfach war’s nicht, es war schon ein Ringen, bis die elf Kandidaten beisammen waren“, sagt Pfarrsekretärin Annelies Stockinger.

Keine Neuzugänge in Reicherbeuern

In Reichersbeuern ist die Mindestzahl von vier Pfarrgemeinderats-Mitgliedern vorgeschrieben. Eigentlich hätte das Gremium auf zehn Mitglieder aufgestockt werden sollen, „damit wir mehr Unterstützung haben“, sagt Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Lucia Bernhardt. Dieses Ziel hielt sie auch für erreichbar, da der komplette alte Pfarrgemeinderat erneut kandidierte. Tatsächlich fanden sich aber keine Neuzugänge. Nun stehen neun Kandidaten zur Auswahl. „Es ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau“, sagt Bernhardt. Möglicherweise sei das Missbrauchs-Gutachten ein Grund für die Probleme, aber es gebe wohl viele weitere: „Es ist momentan nicht einfach, Kirche vor Ort zu sein.“

Mehr Beteiligungsmöglichkeiten, als man denkt

Josef Weiher hält die Arbeit im Pfarrgemeinderat grundsätzlich für attraktiv: „Man hat da mehr Beteiligungsmöglichkeiten, als man der Kirche zutrauen würde.“ So habe beispielsweise ein Pfarrgemeinderats-Mitglied den Anstoß gegeben, dass jetzt auf dem Dach des Pfarrheims Heilige Familie eine Fotovoltaik-Anlage gebaut wird. Ebenso würden Senioren-Nachmittage von Pfarrgemeinderäten mitgetragen.

In Lenggries diskutierte der Pfarrgemeinderat mit, ob es am Sonntag eine Abendmesse gibt. Die Räte sind auch bei den Feierlichkeiten zum 300-jährigen Bestehen der Pfarrkirche gefragt und organisieren Fußwallfahrten. Ebenso sind Pfarrgemeinderäte in diversen Ausschüssen vertreten, beispielsweise im Arbeitskreis Brasilien, der Kontakt zu den Lenggrieser Pfarrern hält, die in Südamerika tätig sind. Hentschel: „Was die Pfarrei und Gläubigen betrifft, dürfen wir entscheiden. Da dürfen wir tun und lassen, was wir wollen.“

So kann man seine Stimme abgeben

Das Wahlverfahren hat sich im Vergleich zur Pfarrgemeinderatswahl 2018 geändert. So fällt die Entscheidung nicht mehr ausschließlich in einer allgemeinen Briefwahl. Das Erzbistum München bietet nun drei Möglichkeiten an, sich zu beteiligen: Per Stimmabgabe im Wahllokal, wie gewohnt per Briefwahl oder erstmals auch im Internet. „Ich finde es sehr gut, dass die Wahl dieses Mal auch online möglich ist“, sagt der Lenggrieser Pfarrgemeinderats-Vorsitzende Gerhard Hentschel.

Im Schnitt würden 10 bis 15 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen, beim letzten Mal seien es zwischen 15 und 19 Prozent gewesen. Wahltag ist heuer grundsätzlich Sonntag, 20. März. In vielen Orten – unter anderem in Lenggries – ist das Wahllokal zusätzlich am Samstag, 19. März, nach dem Gottesdiensten geöffnet. Das Bistum Augsburg – zu dem fast alle Loisachtal-Gemeinden gehören – bietet keine Online-Wahl an.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.