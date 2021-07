Bad Tölz-Wolfratshausen: Pflegeausbildungsverbund Isar-Loisachtal soll Beruf attraktiver gestalten

Verträge fertig

Frischer Wind: Der Pflegeverbund Isar-Loisachtal soll ob dem Fachkräftemangel den Pflegeberuf attraktiver gestalten. Die Verbundpartner unterschrieben am Dienstag die Verträge.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Pflegefachkräfte sind Mangelware. Ein Ansatz von Bund und Land, um die Ausbildung für junge Menschen attraktiver zu gestalten ist es, die Ausbildung zur Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu vereinheitlichen. Dieses Vorhaben unterstützt auch der Landkreis, weshalb der Pflegeausbildungsverbund Isar-Loisachtal gegründet wurde. Die Verbundpartner unterschrieben am Dienstag die Verträge im Landratsamt. „Pflegefachkräfte zu gewinnen, wird immer schwerer. Denn der Beruf genießt nicht das selbe Ansehen wie ein anderer“, sagte Landrat Josef Niedermaier bei einem Pressegespräch. „Das Problem, dass es zu wenig Pflegefachkräfte gibt, war schon vor 15 bis 20 Jahren aufgrund der demographischen Entwicklung absehbar. Nur hat das damals keinen aus der Politik interessiert.“ Es sei aber der falsche Weg, immer erst dann tätig zu werden, wenn man die Auswirkungen spüre. „Deshalb hat der Landkreis die Pflegeausbildung zu einer generalistischen Ausbildung zusammengeführt.“

„Ich hoffe, es ist ein Schub für die Pflege“

Mit der Vereinheitlichung der Ausbildung sollen nicht nur die Einsatzmöglichkeiten erweitert werden, sondern auch die Koordination der Praktika erleichtert und die Ausbildung qualitativ hochwertig gestaltet werden. Dazu haben sich vollstationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste, Kliniken sowie Mitglieder aus den Bereichen Psychiatrie, Pädiatrie und Schulen im Landkreis zusammengeschlossen. „Durch den Ausbildungsverbund können Schwerpunktthemen aus den einzelnen Häusern auf eine gemeinsame Ebene mit entsprechenden Ausbildungszielen gestellt werden“, sagt Bettina Emmrich, Leiterin des Tölzer Josefistifts.

Pflegeverbund: Verträge sind bereits unterschrieben

Die drei teilnehmenden Schulen können etwa 75 Pflegefachkräfte ausbilden, die im Bereich der Klinik, im Pflegeheim oder in einem ambulanten Dienst einen Ausbildungsvertrag abschließen. Sie bekommen aber zusätzlich Einblicke in ein weiteres Einsatzfeld – nicht nur um die einzelnen Bereiche der Pflege besser miteinander zu vernetzen, sondern auch um potenzielle Arbeitsbereiche und Arbeitgeber kennenzulernen. „Die generalistische Pflegeausbildung bietet uns, den Schulen und den Praxiseinrichtungen die Chance, die Ausbildung künftiger Fachkräfte als gemeinsames Projekt aller beteiligten Akteure zu sehen“, sagt Stephan Meuß, Leiter der Berufsfachschule für Pflege in Penzberg, die Teil des Verbundes ist.

Mit Hinblick auf die Beratungsstelle der Mobilen Seniorenhilfe des Landratsamtes betont Christiane Bäumler vom Fachbereich Senioren: „Wir haben in der Beratung mit einer Vielzahl an Problemen wie finanzielle Probleme, Familienkonflikte, Einsamkeit oder Bürokratie in der Pflege zu tun. Das kann den Blick der Auszubildenden weiten. Wir profitieren vom frischen Blick der Praktikanten und von deren pflegespezifischem Wissen.“ Ziel des Verbundes ist es, gemeinsam Pflegekräfte für den Landkreis auszubilden, so Niedermaier. Darüber hinaus sollen Menschen für den Beruf begeistert werden. Bäumler, die auch Mitorganisatorin des Verbunds ist, ist sich sicher: „Am Anfang wird es vielleicht noch ein wenig ruckeln, aber mit dem Willen gemeinschaftlich auszubilden, werden wir es hinkriegen. Ich hoffe, es ist ein Schub für die Pflege.“

