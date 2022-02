Bad Tölz-Wolfratshausen: Plantschen auch ohne Test wieder möglich

Von: Patrick Staar

An der Maskenpflicht auf den Gängen der Schwimmbäder scheiden sich die Geister. Zu leiden hat darunter oft das Schwimmbad-Personal, das von Gästen in endlose Diskussionen verwickelt wird. Trimini: Drohungen und endlose Diskussionen Isarwelle: Andrang ist überschaubar © panthermedia/Archiv

Nach dem jüngsten Lockerungen dürfen Geimpfte nun ohne Schnelltest in Schwimmbäder. Betreiber aus dem Landkreis hoffen auf mehr Besucher und weniger Streit.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gute Nachrichten für alle Wasserratten: Das bayerische Kabinett hat die Corona-Regeln für Freizeit-Einrichtungen gelockert. Ab sofort dürfen geimpfte Besucher schwimmen, ohne einen negativen Schnelltest vorzeigen zu müssen. Mehr als erleichtert ist Gerd Bittermann, Vorstandsvorsitzender der Kristall Bäder AG, zu der auch das Trimini in Kochel gehört: „Ich begrüße die Lockerung und hoffe, dass sich das Verhalten einiger Gäste dadurch positiv verändert. Die Tests waren irrsinnig aufwendig, und unsere Mitarbeiter mussten psychisch einiges ertragen.“

Trimini: Drohungen und endlose Diskussionen

Das Trimini habe den Aufwand gerne in Kauf genommen, sagt Bittermann „weil uns die Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden wichtig ist. Kein Mensch braucht eine schwere Corona-Erkrankung.“ Einige Kunden hätten sich jedoch „schwer daneben benommen“. Immer wieder sei das Personal bedroht worden: „Die Leute haben gesagt: Ihr kriegt keinen Test, und die Maske setzen wir auch keine auf.“ Man müsse dann eine halbe Stunde „mit irgendwelchen Menschen diskutieren, die es einfach nicht begreifen wollen“. Drei- bis fünfmal täglich komme es an der Kasse zu Situationen, an denen eigentlich die Polizei eingreifen müsste. Dies sei unglaublich zermürbend: „Wenn man seinen Frust an einer armen Kassendame auslässt, ist das einfach nur Quatsch.“ Unter diesen Rahmenbedingungen könne man die Leistungen der Mitarbeiter gar nicht hoch genug einschätzen, sagt Bittermann: „Ein riesengroßes Lob. Ohne derart gute Mitarbeiter hätten wir das nicht geschafft.“

„Hoffentlich ändert dies das Verhalten einiger Gäste“

Weniger hitzig ging es in den anderen –- und deutlich kleineren – Schwimmbädern im Landkreis zu. Gleichwohl sind die Betreiber froh über die Lockerung. Die größte Veränderung: Das Tölzer Hallenbad kann nun auch wieder montags öffnen. Zuletzt war das Becken an diesem Tag für das Gymnasium reserviert. Aufgrund der bisherigen Hygiene-Richtlinien war ein gleichzeitiger öffentlicher Betrieb nicht zulässig: „Das Gymnasium bekommt jetzt zwei Bahnen – und die restlichen Besucher dürfen trotzdem schwimmen“ erläutert Julia Mohaupt, die bei den Stadtwerken für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Von 14 bis 18 Uhr können sowohl Becken als auch die Sauna genutzt werden, von 18 bis 21 Uhr nur noch die Sauna. Das Tölzer Hallenbad dürfen 65 Besucher gleichzeitig betreten, während die Auslastung der Sauna auf 30 begrenzt ist. Gäbe es keine Pandemie, dürften sich bis zu 135 Besucher gleichzeitig im Schwimmbad aufhalten. „Es wäre blöd, wenn Leute kommen und wegen der Begrenzung nicht rein dürfen“, sagt Mohaupt. „Aber diese Angst kann man den Leuten nehmen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass auf einen Schlag so viele da sind, dass jemand vor verschlossener Tür steht.“

Isarwelle: Andrang ist überschaubar

Dies bestätigt Tobias Riesch, der als Geschäftsleiter der Gemeinde auch für die Lenggrieser „Isarwelle“ zuständig ist: „Wir haben bislang schon nicht das Problem gehabt, dass wir jemanden heimschicken müssen. Der Andrang ist nicht riesengroß.“ Seiner Beobachtung nach würden die Menschen „nicht alles machen, was erlaubt ist“. Eigentlich dürften sich nun maximal 100 Personen gleichzeitig in der „Isarwelle“ aufhalten. Diese Zahl sei jedoch noch nie erreicht worden: „Die Höchstzahl waren an einem der letzten Sonntage 300 Eintritte, jedoch über den ganzen Tag verteilt.“ Der überwiegende Teil der Besucher sei geboostert, der Wegfall der Testpflicht wirke sich auf sie also nicht aus. „Und Ungeimpfte wissen Bescheid, dass sie nicht ins Bad dürfen. Schon lange hat kein Ungeimpfter mehr nachgefragt, ob er mit Test ins Bad kann.“ Soeben sei die 15. Version der „Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ veröffentlicht worden. Jedes Mal würden nur einzelne Punkte ersetzt: „Man muss sich den kompletten Text also immer mit Hilfe von alten Verordnungen zusammenbasteln“, erläutert Riesch. „Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher.“ Jede Ausnahme mache alles noch komplizierter. So mache es beispielsweise einen Unterschied, ob Jugendliche als Gruppe oder einzeln auftauchen. Ebenso mache es einen Unterschied, ob sie im Bad Sport betreiben oder nur zum Freizeitvergnügen kommen.

Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt Geretsried, glaubt, dass sich die soeben beschlossenen Lockerungen in erster Linie auf die Logistik auswirken: „An den Kassen verkürzen sich aufgrund der 2G-Regelung die Kontrollzeiten, weil die Überprüfung von Test- und Impfstatus wegfällt.“ Loibl geht davon aus, dass die Besucherzahlen in den nächsten Wochen steigen werden: „Die Erfahrungen bisher zeigen, dass es allerdings immer eine gewisse Zeit dauert, bis sich neue Regelungen rumsprechen.“ Der Zugang sei aktuell auf 50 Prozent der eigentlichen Kapazität beschränkt. Dürfen normalerweise 244 Personen in das Geretsrieder Hallenbad, sind es momentan nur 12.

