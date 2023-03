Bad Tölz-Wolfratshausen: Platz für 1200 Geflüchtete gesucht

Von: Andreas Steppan

Mit Traglufthallen wie hier in Taufkirchen, Containern oder ähnlichen Bauten will sich der Landkreis behelfen, um bis Jahresende weitere 1200 Geflüchtete unterzubringen. Fest- und Bolzplätze als kurzfristige Möglichkeit © dpa

Bis Jahresende braucht der Landkreis Platz für weitere 1200 Geflüchtete. Eigentlich sollten alle Städte und Gemeinde nun Grundstücke für Traglufthallen melden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Im Landkreis werden nach Kalkulation des Landratsamts bis Jahresende weitere 1200 Plätze für Geflüchtete benötigt. Alle Städte und Gemeinden sind daher aufgerufen, Grundstücke zu melden, auf denen Leichtbauhallen oder ähnliches errichtet werden können. Die Rückmeldungen seien aber „überschaubar“, sagte Landrat Josef Niedermaier jüngst in der Jachenauer Bürgerversammlung. Konflikte sind programmiert.

Aktuell zwei Turnhallen in Bad Tölz-Wolfratshausen belegt

Die Bedarfsberechnung beruht darauf, dass die Regierung von Oberbayern dem Landkreis derzeit alle zwei Wochen einen Bus mit je 50 Personen zuweist. „Pro Monat kommen circa 100 Personen an – so denn es keine Wellen gibt. Das macht 900 Personen bis Jahresende“, rechnet Behörden-Sprecherin Marlis Peischer vor. Zusätzlich habe der Landrat die Devise ausgegeben, die aktuell belegten Turnhallen – die Mehrzweckhalle in Wolfratshausen-Farchet und die Turnhalle der Mittelschule an der Geretsrieder Adalbert-Stifter-Straße – wieder frei zu bekommen. Deswegen würden noch zusätzliche 300 anderweitige Plätze nötig.

Die Belegung weiterer Turnhallen habe man bislang „nach hinten schieben“ können, so Peischer, weil man noch einmal einige Plätze in Hotels, Gasthöfen und Wohnungen generieren konnte. Das sei aber „kein Puffer, der ausreichen wird“, betont sie. Zumal – wie Niedermaier erklärte – Bad Tölz-Wolfratshausen aktuell nur etwa 82 Prozent der Zahl der Geflüchteten beherbergt, die der Landkreis nach dem Königsteiner Verteilungsschlüssel aufnehmen müsste.

Zwei Drittel der Geflüchteten im Landkreis leben in den Städten

Bislang gibt es laut Peischer „Gemeinden mit Angeboten, die auf den ersten Blick schnell umsetzbar erscheinen, und denen gilt ein Dankeschön“. Es gebe aber auch welche, die kein Grundstück melden. „Oder es sind Grundstücke, die schlicht ungünstig sind, weil die Infrastruktur schwierig ist.“

Die Behörden-Sprecherin formuliert es positiv, wenn sie sagt, dass der Dank den Städten gelte, die „allein schon wegen ihrer Infrastruktur die Hauptlast tragen“. Die Zahlen zeigen: Mit 775 von 2985 (Stichtag: 22. März) beherbergt allein Bad Tölz ein gutes Viertel aller Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Bleibeberechtigten in Asylunterkünften. Geretsried gibt 704 und Wolfratshausen 496 Personen Unterkunft. Somit leben im Landkreis fast zwei Drittel der 2985 Geflüchteten in den drei Städten.

Stadt Bad Tölz will vorerst kein Grundstück melden

Der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner stellt klar, dass die Stadt bei diesem Zahlenstand derzeit 331 Geflüchteten mehr Quartier gebe, als sie es anteilsmäßig unter den Landkreis-Kommunen müsste. Bad Tölz sei „in Vorleistung gegangen“ und habe „frühzeitig erkannt, dass es besser ist, ein Gebäude zu errichten als dass Turnhallen belegt werden. Bad Tölz errichtete bekanntlich eine Flüchtlingsunterkunft auf der Flinthöhe. Sie ist noch bis 2027 an die Regierung von Oberbayern vermietet. Aktuell werde Bad Tölz keine weiteren Grundstücke melden. „Wenn wir jetzt vorpreschen, wird das Ungleichgewicht ja noch größer“, so Mehner.

Paradoxerweise steht Bad Tölz trotzdem mit im Fokus, wenn es um neue Unterkünfte geht. Denn manche Kommunen rufen danach, dass der Landkreis doch erst einmal auf seine eigenen Liegenschaften zurückgreifen müsse, um etwa Traglufthallen zu errichten. Was da in Frage kommt, befindet sich aber ausgerechnet in Bad Tölz. Nach Icking wäre die Turnhalle des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums die nächste kreiseigene Turnhalle, die im Notfall belegt werden müsste. Ein eigenes Grundstück besitzt der Landkreis mit dem ehemaligen Kino-Areal unmittelbar neben dem Landratsamt. „Es wird gerade für die Bebauung mit einer temporären mobilen Unterkunft geprüft“, sagt Peischer.

Bolz- und Festplätze als kurzfristige Lösung?

Weil zu wenige Grundstücke gemeldet wurden, die Geflüchteten aber ungeachtet dessen ankommen, könne es auch zu Nutzungen kommen, „wo das Einvernehmen nicht vorhanden ist“, sagte Niedermaier in der Jachenau. Gegenüber unserer Zeitung präzisiert Peischer: „Es wurde die Möglichkeit besprochen, dass Leichtbauhallen oder ähnliches in kürzerer Zeit auf Fest- und Bolzplätzen, welche es in jeder Gemeinde und Stadt im Landkreis gibt, errichtet werden können, um die Belegung weiterer Turnhallen zu vermeiden.“ Dabei betont die Behörden-Sprecherin, „dass es sich nicht um eine Drohung handelt, sondern um das Aufzeigen konkreter kurzfristiger Lösungsmöglichkeiten zur Verhinderung einer humanitären Katastrophe, sofern andere Optionen nicht zur Verfügung stehen oder nicht rechtzeitig umsetzbar sind“.

Niedermaier prognostizierte: „Da werden noch Dinge passieren, die uns allen nicht gefallen.“ Der Landrat appellierte dabei: „Lassen wir uns den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht nehmen.“

