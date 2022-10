Sicher unterwegs bei Eis und Schnee: Das muss man über den Winterreifenwechsel wissen

Hat derzeit alle Hände voll zu tun: Stefano Garrasi von ATU Bad Tölz bei der Montage von Winterreifen. © pröhl

Von O bis O: Im Oktober wollen viele zum Reifen wechseln. Was man als Autofahrer wissen sollte und für wen Ganzjahresreifen empfehlenswert sind, erklärt Stefano Garrasi von ATU Bad Tölz

Bad Tölz-Wolfratshausen – Herbstzeit ist Reifenwechselzeit. Der Oktober ist gekommen und für viele Autofahrer bedeutet das, dass nun die Winterreifen ans Auto kommen. Was man als Autofahrer wissen sollte, verrät Stefano Garrasi, Fachberater in der Autowerkstatt ATU in Bad Tölz.

Bis wann sollte man seine Reifen gewechselt haben?

Die meisten unserer Kunden halten sich an die Faustregel „von O bis O“ – von Oktober bis Ostern wird also mit Winterreifen gefahren. Diese haben im Vergleich zu Sommerreifen aufgrund ihres gröberen Profils eine bessere Haftung auf verschneiten oder vereisten Straßen. Ansonsten kommt es auf die Witterungsbedingungen an: Spätestens, wenn der erste Schnee fällt beziehungsweise die Temperaturen nachts unter den Gefrierpunkt fallen und man morgens erst die Scheiben freikratzen muss, ist es Zeit für einen Reifenwechsel.

Besteht eine generelle Winterreifenpflicht?

In Deutschland sind Winterreifen nicht gesetzlich vorgeschrieben. Bei entsprechenden Straßenverhältnissen, wie Glatteis oder Schneematsch, müssen sie allerdings vorhanden sein. Wer dann nur mit Sommerreifen unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Kommt es zu einem Unfall, wird es noch teurer und die Versicherung wird vermutlich weniger zahlen. Ein Reifenwechsel ist mit 30 bis 55 Euro in jedem Fall günstiger.

Wann braucht man neue Reifen?

Es kommt immer auf den jeweiligen Zustand an – jede Saison müssen aber natürlich keine neuen Reifen gekauft werden. Am wichtigsten ist, dass noch genügend Profil vorhanden ist. Wir empfehlen für eine sichere Fahrt bei Winterreifen eine Mindestprofiltiefe von mindestens vier, bei Sommerreifen von mindestens 2,5 Millimetern. Außerdem sollten die Reifen nicht älter als fünf Jahre sein. Wer selten mit dem Auto fährt, kann auch mit älteren Reifen unterwegs sein, solange das Profil noch in Ordnung ist. Die Gummimischung wird aber im Laufe der Zeit immer härter und poröser. Die Witterung spielt natürlich auch eine Rolle, wie schnell man sich neue Reifen zulegen muss. Bei einem warmen Winter ist der Gummiabrieb sehr viel größer als normalerweise.

Würden Sie Ganzjahresreifen empfehlen?

Ganzjahres- oder Allwetterreifen können das ganze Jahr über gefahren werden und sind vor allem bei kürzeren Strecken und kleineren Autos absolut empfehlenswert. Sie haben zwar weniger Grip als Winterreifen und einen schnelleren Verschleiß im Sommer, dafür haben sie natürlich den Vorteil, dass man sich zweimal im Jahr den Reifenwechsel spart. Bei schwereren Fahrzeugen rentieren sich Ganzjahresreifen hingegen nicht. Der Abrieb wäre aufgrund des Gewichts so groß, dass die Reifen noch nicht einmal zwei Jahre lang halten würden.

