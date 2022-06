Rosen und naturnahe Gärten – Passt das zusammen? Der LBV gibt Tipps

Von: Elena Royer

Die Hundsrose passt gut in naturnahe Gärten. © Pfeuffer

Warum sind ungefüllte Rosen besser für Insekten? Welche Rosenarten eignen sich gut für einen naturnahen Garten? Das erklärt Sabine Tappertzhofen vom LBV.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Tölzer Rosentage sind vorbei. Viele Besucher haben sich mit Pflanzen eingedeckt und wollen die Blütenpracht nun im eigenen Garten bewundern. Doch allein damit ist der Natur noch nicht geholfen. Stattdessen können Hobbygärtner auf eine naturnahe Gestaltung ihres grünen Paradieses achten. Speziell für Rosenliebhaber hat Sabine Tappertzhofen, die Geschäftsstellenleiterin des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis, Tipps, wie das gelingt.

Frau Tappertzhofen, was versteht man unter einem naturnahen Garten?

Naturnah ist ein Garten, wenn man sich in seiner Gestaltung an der Natur außen herum orientiert. Das heißt nicht, dass man den Garten verwildern lässt, sondern dass man die Arten fördert, die von Natur aus darin vorkommen. Dann siedeln sich auch eher einheimische Insekten an.

Passen Rosen und ein naturnaher Garten überhaupt zusammen?

Ja, sehr gut sogar. Die Rose ist in unserer einheimischen Fauna vertreten. Zwar blühen einheimische Rosen wie zum Beispiel die Hundsrose nur wenige Tage. Jedoch trägt sie lange Zeit Hagebutten, die zum einen schön anzusehen sind, zum anderen auch als Nahrung für Vögel dienen.

Welche Rosenarten eignen sich gut für einen naturnahen Garten?

Man sollte einheimische Arten Exoten vorziehen, weil mehr Insektenarten an sie angepasst sind. Zu den einheimischen zählen zum Beispiel die Hundsrose, die Zimtrose, die Alpen-Heckenrose oder die Feldrose. Zudem sollten die Blüten möglichst ungefüllt sein.

Welchen Vorteil bieten ungefüllte Blüten?

Die ungefüllten Blüten haben Pollen und Nektar als Nahrung für Insekten. Gefüllte Blüten wirken zwar üppig, sind für Bienen und andere Insekten aber eine Wüste.

Welchen Dünger empfehlen Sie in naturnahen Gärten?

Ich selbst nehme Kompost oder Mist. Aber es gibt auch Biodünger zu kaufen.

