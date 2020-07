Schulen freuen sich über neue Geräte, haben aber keinen, der sie anschließt

In der Sache waren sich im Prinzip alle einig: Die Schulen brauchen auf dem Weg zur Digitalisierung Hilfe. Wie diese Hilfe aber konkret aussieht und – vor allem – wer dafür bezahlt, das ist offen.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Bund und Freistaat haben verschiedene Förderprogramme aufgelegt, um die Schulen im Zuge des Digitalpakts mit allem nötigen Zubehör auszustatten. „Wir werden überschüttet mit Geld“, verdeutlichte Landrat Josef Niedermaier in der Kreisausschusssitzung. Tatsächlich gibt es inklusive des zehnprozentigen Eigenanteils des Kreis rund vier Millionen Euro, die hier ausgegeben werden können. Das schafft allerdings neue Probleme, „die auf den Kreis oder die Gemeinden als Sachaufwandsträger verlagert werden und die wir händeln müssen“, so Niedermaier. „Denn letztlich fahren wir den Schulen Pakete mit Ausrüstung vorbei und sagen: Macht was damit. Dabei müsste eigentlich klar sein, dass es dafür eine Betreuung braucht.“

Grünen im Kreistag wünschen sich einen „digitalen Hausmeister“

Genau die wünschen sich die Grünen und beantragten für das kommenden Jahr – erneut – einen „digitalen Hausmeister“, der die Geräte beispielsweise anschließt, inventarisiert, wartet und auch bei leichten Anwenderproblemen hilft. „Momentan gibt es dafür zwei Anrechnungsstunden für eine Lehrkraft pro Systembetreuung, aber wir haben hunderte Geräte in jeder Schule“, sagte Grünen-Fraktionschef und Schulleiter Klaus Koch. Das sei schlicht nicht zu leisten. Es brauche eine zuverlässige Betreuung. Dafür müsse man sich endlich einigen, ob der Freistaat für die Kosten der Systembetreuung aufkomme oder der Sachaufwandsträger. Die Schulen sehen das „emotionslos“, heißt es im Antrag der Grünen, weil es in beiden Fällen um Steuermittel gehe, drängen aber auf eine Lösung.

Bund und Land versuchen sich, „freizukaufen“, sagt der Landrat

Dass Bund und Land Geld zur Verfügung stellen, wird allgemein begrüßt. „Aber ich nenne das auch Freikaufen“, sagte Niedermaier. Man müsse stets im Blick haben, was auf den Landkreis in den nächsten Jahren zukomme. Wer bezahle beispielsweise für die Ersatzbeschaffungen, die Zug um Zug notwendig sein werden, fragte der Landrat. „Da werden vier Millionen nur ein Bruchteil von dem sein, was wir brauchen.“

Die Schaffung einer einzigen Stelle für einen „Digitalen Hausmeister“, der sich um zehn Landkreis-Schulen kümmert, könnte höchstens als symbolischer Akt gesehen werden. „Der kann 24 Stunden arbeiten und wird dabei zerrissen. Wenn es einigermaßen Sinn haben soll, reden wir über acht bis zehn Stellen“, sagte Niedermaier. Und das bedeute mindestens 600 000 Euro pro Jahr an Personalkosten. „Und dann sagen Sie: Spinnt der?“, wandte er sich an die Ausschussmitglieder. Er gab aber auch Koch recht: „Das Versteckspiel, wer am Ende zahlt, muss aufhören.“

Schulen beklagen auch unzureichende Internetanbindung

Die Freien-Wähler-Landräte und Kultusminister Michael Piazolo diskutieren hier bereits Lösungen, sagte Niedermaier. Denkbar wäre beispielsweise, dass sich mehrere Landkreise zusammenschließen und einen Zweckverband gründen, der sich um die Systembetreuung kümmert. Ähnliches funktioniert beispielsweise schon bei der Verkehrsüberwachung. „Die Diskussion läuft, zur Haushaltsberatung gibt es vielleicht ein Konzept“, sagte Niedermaier.

Für Klaus Koch wäre es auch notwendig, dass die Geräte nun endlich bestellt werden. Allerdings seien die Medienkonzepte der Schulen mittlerweile über ein Jahr alt. „Es wäre wichtig, noch einmal den jetzt benötigten Bedarf abzufragen.“ Und Koch wies auf noch einen Missstand hin: Die Internetanbindung der meisten Schulen, so der Grünen-Fraktionssprecher, sei unzureichend.

