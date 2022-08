Spritmangel an der Zapfsäule: Tankstellenverband erklärt die Gründe

Von: Elena Royer

Teilen

Zeitweise sind an den Tankstellen nicht alle Sprit-Sorten erhältlich, wie hier an einer Station in Peiting. © Herold/A

Vielen Tankstellen in der Region geht der Sprit aus. Oftmals sind nicht alle Sorten verfügbar. Ein Tankstellenverband erklärt, woran das liegt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Wer dieser Tage eine Tankstelle in der Region ansteuert, um den Durst seines Autos zu stillen, muss häufig unverrichteter Dinge wieder wegfahren. Der Grund: Es gibt keinen Sprit. Am Mittwochmorgen war das bei der freien Tankstelle „mw“ in Bad Heilbrunn der Fall. Und sie ist nicht die einzige. Vielen Tankstellen in der Region geht es ähnlich. Sie können die Nachfrage ihrer Kunden nicht mehr ausreichend bedienen.

Spritmangel: Niedrigwasser im Rhein ist ein Grund

Schuld daran, dass viele Tankstellen nur schwer an Sprit-Nachschub kommen, ist die Logistik. Die hat aktuell mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Der Wirtschaftsverband „Fuels und Energie en2x“, zu dem unter anderem Esso, Jet, OMV und Shell gehören, teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass es in jüngster Zeit im Süden Deutschlands zu Engpässen in der Tankstellenversorgung gekommen sei. Mehrere Faktoren seien dafür verantwortlich. Zum einen könnten wegen des anhaltenden Niedrigwassers im Rhein weniger Mineralölprodukte auf dem Fluss transportiert werden, schreibt der Wirtschaftsverband in einer Pressemitteilung. Hinzu kämen der Teilausfall einer wichtigen Raffinerie in Österreich, der Fahrermangel bei Tankkraftwagen sowie Stockungen bei der Güterbahn.

Als weiteren Grund nennt der Verband, dass zudem zahlreiche Betriebe aus Sorge vor ausbleibenden Gaslieferungen verstärkt auf Heizöl umstellen würden. Lieferkapazitäten stünden dann in dieser Zeit nicht für den Transport von Benzin und Diesel zur Verfügung.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Sommerferien in Süddeutschland schuld an Versorgungsengpässen

Auch das erhöhte Tankaufkommen, hervorgerufen durch die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg, spielen bei den Versorgungsengpässen eine Rolle. „Dadurch kann es leider auch in nächster Zeit vorkommen, dass Tankstellen vereinzelt nicht rechtzeitig beliefert werden“, schreibt der Tankstellenverband.

Spritmangel: Besserung wird wohl nicht in nächster Zeit eintreten

Wann die Sprit-Versorgung wieder reibungslos läuft, steht also noch in den Sternen. „Wir sehen uns mit großen Herausforderungen konfrontiert, Benzin, Diesel oder Heizöl zur rechten Zeit und in ausreichender Menge an die Zielorte zu transportieren“, so der Verband weiter. Bislang habe es derartige Leerstände immer nur vorübergehend und nicht flächendeckend gegeben. „In nächster Zeit ist noch keine durchgreifende Besserung zu erwarten.“

Keine gravierenden Engpässe gibt es an der Agip-Tankstelle in Bad Tölz. „Es ist schon vorgekommen, dass am Wochenende mal abends nichts mehr da war“, erklärt Mitarbeiter Marcus Reichle. „Aber am nächsten Morgen hatten wir wieder Sprit.“ Hauptsächlich sei es laut Reichle der Diesel, der an anderen Tankstellen knapp wird. „Aber wir werden gut mit Diesel beliefert“, sagt er. Am Donnerstagmittag war der Diesel-Tank bei der Agip-Tankstelle in Tölz noch zu 33 Prozent gefüllt.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.