Stadt beschließt Rückendeckung für Kulturveranstalter

Von: Andreas Steppan

Teilen

Der Tölzer Finanzausschuss stattet Kulturfonds mit 120 000 Euro aus © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

In der jüngsten Sitzung des Tölzer Finanzausschusses gibt es um die gebeutelte Veranstaltungsbranche. Die Stadt stattet Kulturfonds für das Jahr 2023 mit 120 000 Euro aus.

Bad Tölz – Kulturveranstalter gehen durch schwierige Zeiten. Die Kombination aus unsicheren Aussichten für den Corona-Herbst und hoher finanzieller Belastung der Haushalte durch Inflation und Energiepreise sorgt dafür, dass sich viele Menschen beim Kartenkauf aktuell zurückhalten. In diese Lage hinein hat nun der Haupt- und Finanzausschuss des Tölzer Stadtrats ein Zeichen gesetzt und den städtischen Kulturfonds für 2023 mit 120 000 Euro ausgestattet.

Aus ihrem Kulturfonds unterstützt die Stadt private Veranstalter, die in Bad Tölz etwas Größeres mit überregionaler Strahlkraft auf die Beine stellen. Mit dem Geld können Defizite ausgeglichen werden. Außerdem dient der Fonds als eine Art „Risikoversicherung“ für den Fall, dass eine für teuer Geld organisierte Veranstaltung kurzfristig abgesagt oder abgebrochen werden muss. Um der durch Corona stark gebeutelten Branche zu helfen, hatte der Stadtrat für das laufende Jahr ein erhöhtes Budget von 160 000 Euro zur Verfügung gestellt.

Viele Menschen sind beim Kartenvorverkauf aktuell zurückhaltend

Wie Stadtkämmerer Hermann Forster im Ausschuss berichtete, wurde diese Summe heuer aber nicht ganz abgerufen. Der Grund: Veranstaltungen seien wegen der Corona-Lage von vorneherein abgeblasen oder verschoben worden. Oder aber sie waren so erfolgreich, dass am Ende keine finanzielle Unterstützung der Stadt nötig war. 40 000 Euro blieben der Stadt somit übrig.

Für das kommende Jahr haben Veranstalter bereits angekündigt, für welche Pläne sie gerne Mittel aus dem Kulturfonds in Anspruch nehmen würden. „Die vorliegenden Anträge beinhalten erneut sehr interessante Konzepte“, so Forster. Orientiert an den Anmeldungen der Veranstalter, die langfristig planen, schlug Forster vor, insgesamt 120 000 Euro in den Haushalt einzustellen.

Kultur: Fonds dient auch als Art „Risikoversicherung“

Dafür machte sich Tourismus-Chefin Brita Hohenreiter stark. „Wir können froh sein, dass wir in Tölz viele private Veranstalter haben“, sagte sie. „Wenn wir sie nicht unterstützen, wird sich die kulturelle Vielfalt reduzieren, weil für die Veranstalter vieles sonst zu riskant wäre.“ Stadtrat Christof Botzenhart (CSU) bezeichnete es als „Zeichen der Kulturstadt Tölz, den Fonds großzügig auszustatten“. Michael Ernst regte an, sogar auf 130 000 Euro hinaufzugehen. Anton Mayer (CSU) mahnte aber, angesichts der heraufziehenden wirtschaftlich unsicheren Zeiten „die freiwilligen Leistungen der Stadt allmählich herunterzufahren“.

(Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)