In die Pedale treten – fürs Klima und für Preise: „Stadtradeln“ startet am 6. Mai

Wettbewerb

Am kommenden Samstag startet wieder das „Stadtradeln“. Auf die fleißigen Radlerinnen und Radler warten tolle Preise.

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Radeln für ein gutes Klima“ heißt es wieder von Samstag, 6., bis Freitag, 26. Mai. Beim „Stadtradeln“ sind alle Bürger aufgerufen, kräftig in die Pedale zu treten – und am besten im Gegenzug das Auto stehen zu lassen.

21 Tage lang möglichst viele Wege mit dem Rad zurücklegen

Mitmachen können alle Personen, die im Landkreis wohnen, hier arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Bei dem Wettbewerb geht es darum, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer bereits jeden Tag fahren oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs sind.

Jeder kann ein Team gründen oder einem bestehenden beitreten

Wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt, kann jeder ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Dann heißt es drei Wochen lang so viele Kilometer wie möglich sammeln. Neben dem Landkreis beteiligen sich auch die Städte Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen sowie die Gemeinden Benediktbeuern, Dietramszell, Eurasburg und Lenggries an der Kampagne.

„Radln ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß“, betont dazu Landrat Josef Niedermaier. Er selbst ist leidenschaftlicher Radfahrer. Vor allem bei Kurzstrecken lasse sich am meisten CO2 einsparen, wenn man statt mit dem Auto zu fahren in die Pedale tritt.

Sommerfest mit Siegerehrung am 14. Juni

Besonders eifrige Radlerinnen und Radler werden für ihren Einsatz belohnt. Das Klima-Bündnis prämiert bayernweit die fleißigsten Teams in verschiedenen Kategorien. Auch landkreisweit wird es im Rahmen der Abschlussveranstaltung in Form eines Sommerfestes im Landratsamt am Mittwoch, 14. Juni, eine Siegerehrung mit tollen Preisen geben. Über einen Preis dürfen sich unter anderem die Schule und das Team mit den meisten Kilometern sowie das Team mit den meisten Pro-Kopf-Kilometern freuen.

Los geht es heuer mit dem Bürgermeisterradeln in Bad Tölz, das bereits am Freitag, 5. Mai, stattfindet. Wer mit Ingo Mehner radeln möchte, kommt um 17 Uhr zum Treffpunkt Kurhaus. Am Samstag, 6. Mai, besteht dann die Möglichkeit, eine Runde mit den Bürgermeistern von Geretsried und Wolfratshausen zu drehen. Treffpunkt ist hier um 10 Uhr das Rathaus in Geretsried.

Programm im Internet: Das Rahmenprogramm ist auf www.lra-toelz.de/stadtradeln-2023-rahmenprogramm-im-landkreis-bad-toelz-wolfratshausen abrufbar.

