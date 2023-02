Expressbus wird zum Erlebnisbus: Mit dem Bus X970 Highlights zwischen Starnberg und Bad Tölz entdecken

Von: Elena Royer

Teilen

Sind vom Konzept der Linie X970 überzeugt: v. li.: Michael Müller (Bürgermeister Geretsried), Verena Reithmann (Bürgermeisterin Icking), Klaus Heilinglechner (Bürgermeister Wolfratshausen), Werner Schmid (Geschäftsführer gwt), Josef Niedermaier (Landrat Bad Tölz-Wolfratshausen), Detlev Metzner (Bereichsleiter Regionalbus MVV) und Holger Lortz (Tölzer Land Tourismus). © OY

Der Expressbus X970 fährt von Starnberg nach Tölz und umgekehrt. Auf seinem Weg passiert er 36 interessante Ausflugsziele. So kann man das Auto getrost auch mal stehen lassen.

Bad Tölz-Wolfratshausen/Starnberg – Ausflügler aufgepasst: Zwischen Starnberg und Bad Tölz warten 36 Kultur- und Freizeit-Highlights darauf, entdeckt zu werden. Das geht ganz ohne Auto. Möglich macht das die Expressbuslinie X970, die es seit gut einem Jahr gibt (wir berichteten). Kürzlich wurde die Buslinie bei einem Pressegespräch auf der Freizeit- und Reisemesse „free“ in München vorgestellt. Außerdem gab es am Messestand von Oberbayern Tourismus Informationen zur Kooperation zwischen den Landkreisen Starnberg und Bad Tölz-Wolfratshausen und dem MVV.

Expressbus X970 wird zum „Erlebnisbus“: Viele touristische Attraktionen auf der Strecke

Bei Pendlern erfreut sich die Linie X970 schon großer Beliebtheit. „Die Fahrgastzahlen haben sich im ersten Jahr mehr als verdreifacht“, sagte der Tölzer Landrat Josef Niedermaier beim Pressegespräch. So zähle man im Durchschnitt 15 Personen pro Bus, was bei der engen Taktung (werktags alle 20 Minuten) „eine Menge“ sei, wie Niedermaier findet. Weil auf der Route auch so viele touristische Attraktionen liegen, entstand bei einer Hop-on/Hop-off-Tour im vergangenen Jahr die Idee, die Buslinie stärker für Ausflüge zu nutzen. Quasi als „Erlebnisbuslinie“. Damit soll zum einen der Ausflugsverkehr reduziert werden. Und „wir wollen wichtige Standorte schnell verbinden und überhaupt öffentliche Alternativen schaffen“, sagte Detlev Metzner, Bereichsleiter Regionalbus beim MVV.

Von Starnberg bis Tölz: Interessante Spaziergänge und schöne Fleckchen

Bei dem Pressegespräch stellten Werner Schmid, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt), und Holger Lortz von Tölzer Land Tourismus, einige Highlights entlang der „Erlebnisbuslinie“ X970 vor. So kann man in Starnberg von der Haltestelle „Bahnhof Starnberg“ zum Beispiel an der Uferpromenade flanieren, oder bei einem Audiospaziergang auf den Spuren von Sisi und König Ludwig II. wandeln. An der Haltestelle „Starnberg Landratsamt“ kann man beispielsweise das Naturschutzgebiet Leutstettener Moos erkunden.

Natur- und Kultur-Fans kommen gleichermaßen auf ihre Kosten

Wer in Geretsried am „Rathaus B11“ aussteigt, kann im Museum die Geschichte der Stadt kennenlernen oder im Naturschutzgebiet Isarauen wandern. Außerdem ist das Hallenbad nicht weit. In der Christian-Jutz-Volkssternwarte hat man beste Sicht auf die Sterne. Dafür verlässt man den Bus an der Haltestelle „Aufkirchen“. In Wolfratshausen können Fans der Serie „Hubert und/ohne Staller“ an der Haltestelle „Wolfratshausen S-Bahn“ aussteigen und einige Drehorte selbst erkunden. Für Familien ist der Märchenwald nicht weit, und es gibt zum Beispiel einen Hörpfad zur Flößerei.

Auch Bad Tölz besticht mit vielen Attraktionen. Wer an der Haltestelle „Bad Tölz Brauerei“ aussteigt, kann beispielsweise ins Tölzer Stadtmuseum oder ins „Bulle von Tölz“-Museum gehen. Außerdem bietet sich vom Kalvarienberg aus ein fantastischer Ausblick auf das Isartal und das Karwendelgebirge.

Faltplan bietet Überblick über alle Haltestellen und Freizeitangebote

Das sind nur ein paar der vielen Attraktionen, die auf der Strecke der „Erlebnisbuslinie“ X970 liegen. Alle 36 Highlight sind mit kurzer Erklärung in einem Faltplan aufgelistet. In dem Plan gibt es auch eine Karte mit allen Haltestellen.

Buslinie wird vom Freistaat gefördert

Von Montag bis Samstag fährt der X970 alle 20 Minuten, sonntags im 60-Minuten-Takt. An Bord gibt es kostenloses WLAN und USB-Anschlüsse. Mit einem MVV-Tagesticket kann man den Bus spontan an einer Station verlassen und nach dem Hop-on/Hop-off-Prinzip die Gegend erkunden. Gefördert wird die Buslinie durch den Freistaat Bayern. Anfangs zu 60 Prozent, aber dauerhaft soll sie mit 50 Prozent gefördert werden.

Weitere Informationen: Alles Wichtige zur Buslinie sowie die Highlights an den einzelnen Haltestellen gibt es im Internet unter toelzer-land.de/x970.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.