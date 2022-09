Ein Danke-Tag für Pflegende: Am 22. Oktober können sie in Benediktbeuern Kraft tanken

Von: Elena Royer

Über den „Tag der Pflege“ am 22. Oktober informierten am Donnerstag (v. li.) Thomas Bigl, Amanda Enöckl, Claudia Harrasser, Professor Michael Spieker und Landrat Josef Niedermaier. © Arndt Pröhl

Durchatmen, netzwerken und neue Ideen sammeln: Das Angebot am „Tag der Pflege“ am 22. Oktober gestaltet sich nicht nur für Pflegende interessant.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Dank und Anerkennung soll Menschen in Pflegeberufen und denjenigen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, am „Tag der Pflege“ am 22. Oktober auf dem Campus der Katholischen Stiftungshochschule (KSH) in Benediktbeuern zuteilwerden. Daneben ist an diesem Tag Gelegenheit zum Netzwerken und um sich auszutauschen. Informationen zum Programm gab es am Donnerstag bei einem Pressegespräch im Landratsamt.

„Tag der Pflege“ ist Initiative des Kreistags

„Der Weg, der beim Thema Pflege zu gehen ist, ist noch zu erarbeiten“, sagte Landrat Josef Niedermaier. Diesen Weg zu erarbeiten, das ist einer der Programmpunkte am „Tag der Pflege“. Initiiert wurde der Tag vom Kreistags-Ausschuss für soziale und kulturelle Angelegenheiten. Mit der Umsetzung wurde das Kreisbildungswerk betraut. „Ich freue mich, dass aus einer kurzfristigen Dankes-Idee ein Tag der Pflege wurde“, so Niedermaier.

Programm für beruflich Pflegende und Interessierte

„Das Programm deckt ein breites Spektrum ab“, erklärte Claudia Harrasser vom Kreisbildungswerk. „Es spricht sowohl beruflich Pflegende an als auch diejenigen, die sich für Pflege interessieren.“ Der Tag beginnt mit einem Vortrag zu Perspektiven für die Pflege im Jahr 2039. Den anschließenden Austausch moderiert Prof. Michael Spieker von der KSH. Er betont: „Ich plädiere schon jetzt für eine Verstetigung von diesem Tag. Für Pflegende muss besser gesorgt werden.“

Info-Stände, Vorträge, Massagen und mehr

An einem Infostand stellen sich Beratungsstellen wie der Christophorus Hospizverein, die Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisach oder die AOK vor. Interessierte können bei Vorträgen zum Beispiel über barrierefreies Bauen und Wohnen oder darüber, wie Pflege in Schweden funktioniert, ihren Horizont erweitern. Besonders hebt Harrasser die „kleine Pflegeschule“ hervor. „Schüler der Pflegeschulen in Penzberg, Tölz und Miesbach tun sich dafür zusammen und zeigen pflegenden Angehörigen, wie sie beispielsweise beim Essen helfen oder Pflegebedürftige rückenschonend aufrichten.“ Der Tag ist auch zum Krafttanken für Pflegende gedacht. „Es gibt Wellness-Angebote wie Qi Gong, Yoga, einen Sinnesspaziergang und Massagen“, zählt Harrasser auf.

Zukunfts-Werkstatt befasst sich mit Situation der Pflegenden im Landkreis

Einen zentralen Programmpunkt bildet die Zukunftswerkstatt, ein kreativer und kommunikativer Workshop, der sich mit der Frage befasst: Was können wir selbst tun, um die Situation der Pflegenden im Landkreis zukunftsfähig zu gestalten? „Hier soll ein Perspektiv-Wechsel stattfinden“, erklärte Amanda Enöckl vom Kreisbildungswerk. „Wir wollen ein strukturiertes Brainstorming machen“, sagte sie. Maßgeblich für den Erfolg der Zukunftswerkstatt ist, dass sich möglichst viele unterschiedliche Positionen beteiligen. Deshalb ermutigte Enöckl alle Interessierten, sich dafür anzumelden.

Tag schließt mit Vorstellung der Ergebnisse

Gegen Abend werden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt bei einer Podiumsdiskussion besprochen. Daran beteiligen sich neben dem Landrat unter anderem Vertreter der Kreistagsfraktionen, der Geschäftsführer der Vereinigung der Pflegenden in Bayern, Michael Wittmann, und andere. Thomas Bigl, Leiter des Sachgebiets Sozialwesen im Landratsamt, sagte abschließend: „Es herrscht die pauschale Meinung, dass der Pflegeberuf nur problembehaftet ist. Dabei darf man nicht vergessen, dass er auch erfüllend sein kann.“ Bigl unterstrich: „Wir wollen an diesem Tag Infos ins Land tragen, dass diese Tätigkeit auch schön sein kann.“

Der „Tag der Pflege“ findet am Samstag, 22. Oktober, von 10.30 bis 17 Uhr auf dem Campus der KSH in Benediktbeuern statt. Er wird finanziell von der Josef-und-Luise Kraft-Stiftung unterstützt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Alle Angebote sind kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.

Das gesamte Programm auf tagderpflege.info

