Bad Tölz-Wolfratshausen: So schön ist Urlaub daheim

Von: Elena Royer

Der Walchensee: Dank tiefblauem Wasser trägt er den Beinamen „bayerische Karibik“. Er ist der perfekte Ausgangspunkt für Unternehmungen im Wasser und zu Lande. © arp

Es muss nicht immer eine weite Reise sein: Auch in der Heimat lässt sich in den Sommerferien viel erleben. Tipps aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute doch so nahe liegt? Diesen Satz sollte man sich ruhig öfter mal zu Herzen nehmen – vor allem jetzt in den Sommerferien. Es muss nicht immer die Toskana oder Rhodos sein. Direkt vor der Haustür gibt es auch viel zu entdecken. Wir haben uns bei Tourismus-Experten umgehört und Ausflugstipps gesammelt für alle, die diesen Sommer nicht (mehr) wegfahren.

Benediktbeuern

„Die Veranstaltungsreihe ,Natursommer im Loisachtal‘ ist super für Familien“, sagt Sabine Rauscher, die Leiterin der Tourist-Information in Benediktbeuern. „Da werden zum Beispiel eine Bauernhofführung, eine Tümpelsafari, eine Fledermausführung oder eine Familien-Survival-Tour angeboten“, erklärt Rauscher. „Das Schöne daran ist, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mitmachen können.“ Locker einen halben Tag verbringen könne man auch im Naturlehrgebiet im Moor. „Da gibt es einen Moorlehrpfad, einen Klangpfad und einen Gehölzpfad mit Infos zu heimischen Bäumen“, sagt Rauscher. „Unsere Nummer eins ist das Alpenwarmbad. Da sind nicht nur die Wasserflächen interessant, sondern heuer wurde der Spielplatz neu gestaltet“.

Bad Tölz

„Zum Abkühlen empfehle ich den Kneippgarten beim Kurpark“, sagt die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter. „Und unser Naturfreibad Eichmühle ist sehr schön – fast historisch.“

Auf dem Blomberg gibt es auch viel zu entdecken. Hohenreiter empfiehlt, die Sommerrodelbahn und die Bergbahn zu testen. „Außerdem gibt es auf dem Blomberg ein umfangreiches Wanderwegenetz mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Da ist für jeden was dabei.“

Wer Action sucht, ist im Kletterwald auf dem Blomberg richtig. Und: „Vor Kurzem wurde erst der neue Dirtpark auf der Flinthöhe, ein Bikepark mit verschiedenen Parcours, eröffnet“, ergänzt die Kurdirektorin. Wer kulturell interessiert ist, dem legt sie einen Abstecher ins Stadtmuseum ans Herz. „Letztes Jahr erst wurde die komplette Neugestaltung abgeschlossen. Für Kinder gibt es viel zu entdecken, und für Erwachsene läuft aktuell die Sonderausstellung zum Thema Bauhaus.“

Lenggries

„Unser Naturfreibad ist sehr beliebt“, sagt Maria Bader, die Chefin der Tourist-Info in Lenggries. Vor allem wenn an heißen Tagen die Seen in der Region schon alle überlaufen sind, sei das Naturfreibad ein super Tipp. „Es hat Naturwasser, eine schöne große Liegewiese und einen Kinderbereich.“ Neben dem Klassiker – einer Wanderung auf die Denkalm – empfiehlt Bader den Naturerlebnispfad Isar. „An 13 Stationen kann man einen QR-Code mit dem Handy einscannen und erhält Infos und Erklärungen rund um die Isar.“

Jachenau

„Bei uns kann man drei Sachen super gut machen“, sagt Sonja Eichbichler, die Leiterin der Tourist-Information Jachenau. „Nämlich wandern, radeln und schwimmen.“ Neben einer Familienwanderung zum Glasbachwasserfall empfiehlt Eichbichler bei schönem Wetter den Walchensee. „In Niedernach an der Waldschänke kann man sich ein SUP (Stand Up Paddle Board) ausleihen und auf dem See Stand-up-Paddling machen. Und wir haben einen neuen E-Bike-Verleih in der Jachenau“, fügt sie hinzu. „Für nicht so geübte empfehle ich die Tour rund um den Walchensee. Das ist traumhaft schön und man kann unterwegs gut anhalten und ein Käffchen trinken.“

Kochel am See

Die Touristinformation Kochel am See empfiehlt den Rundweg zum Lainbachwasserfall. Dort kann man sich an heißen Tagen super erfrischen und beim Vogellehrpfad, der am Weg liegt, auch noch etwas lernen.

