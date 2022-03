Planungen in Gemeinden laufen: Eine Übersicht über Höhepunkte im Veranstaltungsjahr

Die Lenggrieser Festwoche meldet sich im August nach zweijähriger Pause zurück. © Archiv

Heuer soll einiges los sein in den Gemeinden. Das ist geplant von Festen über Märkte bis hin zu Konzerten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Feste wurden abgesagt, Konzerte verschoben: Diese Meldungen prägten zuletzt den pandemiebedingt ausgedünnten Veranstaltungskalender in der Tölzer Region. Doch das soll sich dieses Jahr ändern. Im Landkreis steht wieder eine ganze Reihe von Jubiläen, Konzerten und Festen auf dem Programm. Eine Übersicht:

Bad Tölz: Ostermarkt

Den Anfang des Veranstaltungsreigens macht der Ostermarkt in der Marktstraße von Freitag, 8., bis Ostermontag, 18. April. Gleich darauf findet von Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Mai, das Tölzer Knabenchorfestival statt. Zu Gast sind diesmal die weltbekannten Knabenchöre aus ganz Bayern.

US-Car-Treffen

Ob sich am „Jailhouse“ heuer wieder Trucker- und Motorradfans zusammenfinden können, ist derzeit noch offen, teilt Inhaberin Steffi Hörmann auf Anfrage mit. Unter Vorbehalt ist das US-Car-Treffen am Pfingstsonntag und -montag, 5. und 6. Juni, anberaumt. Für den 13. und 14. August ist das Harley-Treffen und für den 10. und 11. September das Trucker-Treffen angesetzt. Ob die Großveranstaltungen tatsächlich durchgeführt werden, stehe aber noch nicht ganz fest.

„Vier Tage, vier Bands“

„Vier Tage, vier Bands“ heißt eine Veranstaltung, die von Fronleichnam, Donnerstag, 16., bis Sonntag, 19. Juni, im Bürgergarten geplant ist. Wie der Titel schon sagt, spielt dann täglich eine andere Musikgruppe in dem kleinen Park auf. Raus in die Natur geht es von Freitag, 1., bis Sonntag, 3. Juli, bei den „Waldspielen“ am Blomberg.

„StadtLesen“

Von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Juli laden beim „StadtLesen“ in der Marktstraße Sitzsofas und eine große Bücherauswahl wieder zum Schmökern ein.

Beim „StadtLesen“ darf im Juli wieder in der Tölzer Marktstraße geschmökert werden. © Archiv

„European Championships“

Den sportlichen Höhepunkt stellt der Sonntag, 14. August, dar. Das Straßen-Radrennen der Herren der „European Championships“ in München führt unter anderem durch Lenggries und Bad Tölz.

Tölzer Herbstmarkt

Ganz im Zeichen des Kunsthandwerks steht am Wochenende, 9. und 10. Oktober, der Tölzer Herbstmarkt. Am Mittwoch, 12. Oktober, gibt der Tölzer Knabenchor zusammen mit dem „Trinity Boys Choir“ aus London ein Konzert. Die Adventszeit läutet am 27. November der Tölzer Christkindlmarkt ein. In besinnliche Stimmung versetzt am 2. Dezember außerdem der Tölzer Knabenchor mit der Weihnachtsgeschichte von Carl Orff.

Der Tölzer Ostermarkt lockt ab dem 8. April in die Tölzer Marktstraße. © Archiv

Lenggries: „Electric Winter Festival“

Den musikalischen Start in das Lenggrieser Veranstaltungsjahr bildet das „Electric Winter Festival“ am Samstag, 19. März, an der Talstation der Brauneck-Bergbahn.

Vortrag mit Anselm Grün

Am Sonntag, 8. Mai, findet anlässlich von 300 Jahre Pfarrkirche St. Jakob ein Gottesdienst und Vortrag mit Pater Anselm Grün statt.

„Seasons of Sounds“

Fans von elektronischer Tanzmusik können sich auf das „Seasons of Sounds“-Festival am Samstag, 18. Juni, am Jaudenparkplatz in Wegscheid freuen.

100 Jahre Bergwacht Lenggries

Ein weiteres Jubiläum begeht die Bergwacht Lenggries. Die Feier zum 100-jährigen Bestehen ist für das Wochenende, 2. und 3. Juli, geplant.

„Zaunguckerlwoche“

Einblicke in Kräuter-Gärten in der Region können Besucher im Rahmen der zweiten „Zaunguckerlwoche“ von Donnerstag, 7., bis Sonntag, 17. Juli, erhaschen.

Lenggrieser Festwoche

Nach zweijähriger Pause meldet sich die Lenggrieser Festwoche von Freitag, 5., bis Mariä Himmelfahrt, Montag, 15. August, zurück: wie gewohnt mit Live-Musik im Festzelt an der B 13 und Vergnügungspark.

150 Jahre Feuerwehr Lenggries

Am Sonntag, 7. August, begeht die Freiwillige Feuerwehr Lenggries ihre Jubiläumsfeier zum 150-jährigen Bestehen. Anlässlich der „European Championships“ organisiert die Tourist Information Lenggries eine komplette Radlwoche. Von Montag, 8., bis Sonntag, 14. August, können Interessierte zum Beispiel an geführten Fahrrad-Touren teilnehmen.

„Bretonischer Herbst“

Französische Spezialitäten erwarten die Besucher am Samstag, 24. September, beim „Bretonischen Herbst“. Das Straßenfest am Rathausplatz wird vom Partnerschaftsverein „Lenggries-Bretagne“ ausgerichtet.

„Wanderherbst“

Geführte Bergwanderungen für Gäste bietet von 26. bis 30. September sowie vom 3. bis 7. Oktober der Lenggrieser „Wanderherbst“ an.

Benediktbeuern: Pfingstmarkt

Los geht der Benediktbeurer Veranstaltungsreigen am Dienstag, 7. Juni, mit dem Pfingstmarkt in der Dorfstraße. Von Donnerstag, 14., bis Sonntag, 17. Juli, feiert die Abteilung Fußball des TSV Benediktbeuern-Bichl ihr 75-jähriges Bestehen.

Open-Air am Maierhof

Ein Höhepunkt in diesem Jahr sind die Open-Air-Veranstaltungen am Maierhof von 22. bis 31. Juli. Es treten unter anderem die Band LaBrassaBanda sowie der KlangKunstChor Iffeldorf mit der „Carmina Burana“ auf. Am Wochenende, 17. und 18. September, soll der Textilmarkt im Maierhof stattfinden. Die traditionelle Leonhardifahrt ist für den 6. November geplant.

Die „Carmina Burana“ wird im Juli unter freiem Himmel im Maierhof aufgeführt. © Archiv

Bad Heilbrunn: Mehrere Konzerte

In Bad Heilbrunn kommen Musikliebhaber voll auf ihre Kosten, es sind heuer gleich mehrere Konzerte geplant. Den Anfang macht Liedermacher Werner Schmidbauer am Freitag, 1. April. Außerdem treten Martin Kälberer (Samstag, 7. Mai) und Mezzosopranistin Rita Kampfhammer (Sonntag, 3. Juli) auf. Im Herbst folgen die „Rocknacht“ am Samstag, 22. Oktober sowie ein Auftritt von Michael Fitz am Donnerstag, 10. November.

Kochel / Walchensee: „Musiksommer“

Hier stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Veranstaltungstermine fest, wie die Kochler Tourist-Info auf Anfrage mitteilt. Das KKK und Uniper stellten bereits im Dezember das Programm für den „Musiksommer am Walchenseekraftwerk“ im Juli vor: Details auf www.uniper.energy/musiksommer.

Gaißach

Die Termine der Vereine sowie weitere Veranstaltungen werden erst Ende März bekannt gegeben, wie das Gaißacher Rathaus mitteilt.

