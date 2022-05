„Verwaltungstechnisch ein Kraftakt“: Ab Juni beziehen Ukraine-Flüchtlinge Hartz IV

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ab Juni ist das Jobcenter für die Ukraine-Flüchtlinge zuständig. © Monika Skolimowska / dpa

Ab Juni beziehen die Ukraine-Flüchtlinge statt Asylleistungen Hartz IV. Es ist eine immense Herausforderung, die damit auf die Verwaltung zukommt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Ab Juni fallen die ukrainischen Kriegsflüchtlinge nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern unter die Regeln der Sozialgesetzbücher. Wie für jeden anderen Hartz-IV-Empfänger ist für sie dann das Jobcenter zuständig. Dieser sogenannte Rechtskreiswechsel ist eine Herausforderung – und zwar für alle Beteiligten. Die Hürden schilderten am Montag Landrat Josef Niedermaier und Sozial-Abteilungsleiterin Theresa Deselaers in der Sitzung des Kreisausschusses.

„Verwaltungstechnisch ein Kraftakt“: Alle Flüchtlinge müssen erkennungsdienstlich behandelt werden

„Verwaltungstechnisch ist das ein Kraftakt“, sagte Niedermaier. Normalerweise müsste so etwas über Monate vorbereitet werden. „Wir müssen das innerhalb von Tagen durchziehen.“ Eines der Hauptprobleme: „Leistungen bekommt ab Juni, wer bei uns registriert ist und ein Konto hat.“ Und bei der Registrierung geht es nicht nur um das Ausfüllen irgendwelcher Formulare. „Es müssen alle erkennungsdienstlich behandelt werden. Die Abgabe eines Fingerabdrucks ist die Voraussetzung für den Aufenthaltstitel“, sagte Niedermaier.

Nur die Polizei darf Fingerabdrücke der Flüchtlinge erfassen

Es gibt vier Stationen im Landkreis, bei denen Fingerabdrücke genommen werden können: Drei stehen in den Polizeiinspektionen, eine im Landratsamt. „Die darf aber auch nur von einem Polizisten bedient werden“, sagte Niedermaier. Den müsste das Landratsamt anfordern. „Wir wissen aber, was unsere Polizei hier alles zu tun hat“, sagte der Landrat auch mit Blick auf die Vorbereitungen auf den G7-Gipfel in Elmau. Man habe nun den Bedarf bei der Regierung von Oberbayern gemeldet. „Aber wir wissen nicht, ob wir das auf die Schnelle hinbekommen.“ Reiner Berchtold (SPD) war verwirrt: Derartige Fingerabdruckscanner gebe es doch in jedem Einwohnermeldeamt. Diese könnten aber nicht für die Registrierung der Kriegsflüchtlinge genutzt werden, antwortete Deselaers. „Das ist ein anderes System.“

Übergangsfrist durch Fiktionsbescheinigung

Es gebe aber Übergangsfristen, beruhigte die Abteilungsleiterin. Ist der Flüchtling registriert, stellt ihm das Ausländeramt eine sogenannte Fiktionsbescheinigung aus. „Die Bescheinigung sagt letztlich, dass alle Unterlagen da sind und eventuell nur die erkennungsdienstliche Behandlung noch aussteht.“ Glücklicherweise gelte die Vorgabe nicht mehr, dass für die Bescheinigung nur die offiziellen Formulare der Bundesdruckerei genutzt werden dürften. In den ersten Landkreisen seien die nämlich schon nicht mehr verfügbar, sagte Deselaers.

Wer nach dem 1. Juni kommt, muss sofort erkennungsdienstlich erfasst werden

Die Fiktionsbescheinigung legt der Flüchtling – 1545 leben derzeit im Landkreis – beim Jobcenter vor und bekommt dann Hartz IV. Das gilt zumindest für alle, die vor dem 1. Juni in den Landkreis gekommen sind. „Alle anderen müssen sofort erkennungsdienstlich erfasst werden“, sagte Deselaers. Das gehe aber nur, wenn dann eine Fingerabdruckstation in Betrieb ist und wenn sich der Betroffene „ausreichend identifizieren kann“. Sprich: Er besitzt ein Ausweisdokument, das nicht nur auf Kyrillisch abgefasst ist. Wer das nicht hat, bekommt erst einmal eine Duldung – und bezieht Asylleistungen statt Hartz IV. „Wie viele Personen in welchen Bereich fallen, wissen wir erst am 31. Mai“, sagte Deselaers und räumte ein: „Es geht alles sehr hoppladihopp.“

Wie wird eine doppelte Auszahlung der Leistungen verhindert?

Klaus Heilinglechner (FW) war mit Blick auf diesen komplizierten Prozess skeptisch. Momentan werden die Asyl-Leistungen über die Gemeinden ausgezahlt. „Wie stellen wir denn sicher, dass nicht doppelt ausgezahlt wird? Also woher wissen wir, wer Hartz IV bezieht?“, fragte der Wolfratshauser Bürgermeister. Die Übermittlung der Daten an die Gemeinden sei nicht möglich. Daher laufe im Juni alles übers Landratsamt. „Wer mit einer Fiktionsbescheinigung kommt, den schicken wir ins Jobcenter“, der Rest erhalte übergangsweise noch Asylleistungen. „Am 1. Juni erfolgt allerdings erst einmal die Auszahlung an unsere ,normalen‘ Asylbewerber. Ab 2. Juni dürfen dann gerne die Ukrainer kommen“, so Deselaers.

Bankkonto ist Voraussetzung für Auszahlung

Ob bis dahin alle ein Konto haben – das Jobcenter zahlt nicht bar aus –, ist offen. Anlaufstelle für viele dürfte die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sein. „Bis jetzt haben wir knapp 300 Konten für Ukraine-Flüchtlinge eröffnet“, so Pressesprecher Willi Streicher. Notwendig sei dafür ein ukrainischer Reisepass oder eine ID-Karte. „Wichtig ist, dass sich die Interessierten mit uns verständigen können – am besten mit einem Dolmetscher, falls die Sprachkenntnisse nicht ausreichen.“ Hilfreich wäre auch eine Terminvereinbarung.

