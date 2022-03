Solidarität für die Ukraine im Landkreis

Von: Christiane Mühlbauer

Teilen

Am kommenden Dienstag gibt es wieder eine Mahnwache in der Tölzer Marktstraße. © Krinner/A

So wollen Menschen in Tölz und Umgebung in den nächsten Tagen ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden.

Bad Tölz-Wolfratshausen - In den kommenden Tagen wollen wieder zahlreiche Menschen im Landkreis ihre Solidarität für die Menschen in der Ukraine und ihren Protest gegen den Krieg zum Ausdruck bringen.

Lichtermeer für die Ukraine

Katharina Camelly plant am Sonntag, 6. März, um 18 Uhr ein „Lichtermeer für die Ukraine“ auf dem Rathausplatz in Lenggries. Teilnehmer sollen Laternen oder Kerzen in Gläsern mitbringen. Die Corona-Regeln müssen eingehalten werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie hier.

„Quartettissimo“ startet mit einem Gebet

Zudem werden am Sonntagabend die beiden Konzerte in der Reihe „Quartettissimo“ musikalisch mit einem Gebet beginnen. Das teilt Veranstalter Christoph Kessler mit.

Mahnwache in der Tölzer Marktstraße

Am Dienstag, 8. März, wird es um 19 Uhr wieder eine überparteiliche Mahnwache in der Tölzer Marktstraße geben. Sie wird organisiert von Sandra Schönpflug und Thomas Maurer.

Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.