Zum Valentinstag: Paare verraten ihre romantischen Lieblingsplätze

Von: Elena Royer

Der Lieblingsplatz von Sandra und Bernhard Rauchenberger ist eine Bank mit wunderschönem Blick. © privat

Mit dem Lieblingsmensch am Lieblingsort: Zum heutigen „Tag der Liebe“ verraten Paare aus dem Tölzer Land, wo sie gerne Zeit zu zweit verbringen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der Valentinstag an diesem Dienstag, 14. Februar, ist ein besonderer Tag, den man gerne mit seinem oder seiner Liebsten verbringt. Viele Paare unternehmen am „Tag der Liebe“ etwas gemeinsam, gehen schick essen oder genießen einfach nur die Zeit zu zweit. Wo geht das besser als am persönlichen romantischen Lieblingsplatz? Wo der ist, haben wir Paare aus dem Landkreis gefragt.

Susanne Merk (55) aus Gaißach

Susanne Merk © arp

„Ich finde es überall schön, wenn ich mit meinem Mann zusammen bin“, sagt Susanne Merk. Die Kreisvorsitzende der Freien Wähler ist seit 1986 mit ihrem Mann Hans verheiratet. „Mit einer Landwirtschaft daheim sind die Zeiten aber begrenzt, etwas gemeinsam zu unternehmen“, sagt die sechsfache Mutter. „Besonders gern verbringen wir Zeit miteinander in unserem eigenen Garten oder halten an einem schönen Platz, wenn wir mit dem Radl an der Isar entlang fahren.“

Ingo Mehner (45) aus Bad Tölz

Ingo Mehner. © arp

„Ein sehr romantischer Ort – erst recht wenn es wärmer ist – sind die neu geschaffenen Stufen am Isarufer“, findet der Tölzer Bürgermeister Ingo Mehner, der seit 2005 mit seiner Frau Stephanie verheiratet ist. „Ein richtiger Geheimtipp ist das zwar nicht“, gibt er zu, „aber man kann dort wunderbar zu zweit sitzen. Es ist weit und breit die einzige Stelle, an der das möglich ist. Für mich ein traumhafter Platz, besonders wenn die Steine im Sommer noch warm sind.“

Johanna Warham (66) aus der Jachenau

Johanna Warham. © privat

„Ich bin keine ausgewiesene Romantikerin und habe auch den Valentinstag im Kalender nicht mit einem Herz markiert“, erklärt Johanna Warham lachend. „Aber einsame Kraftorte in der Natur mit meinem Lieblingsmenschen lassen auch bei mir beseelte Stimmung aufkommen.“ Mit ihrem Mann David, mit dem sie seit 37 Jahren verheiratet ist, sitzt sie gerne am Walchensee, blinzelt in die Sonne und schmiedet Pläne. „Aber menschenleer müsste es dort sein.“

Markus Hörmann (32) aus Greiling

Markus Hörmann. © privat

„Es gibt ein paar Plätze, da sind wir unglaublich gern“, erzählt der Stoffwechsel- und Performance-Coach und ehemaliger Triathlet Markus Hörmann. „Zum Beispiel am Kirchsee, am besten zu einer Zeit, wenn wenig Menschen da sind. Toll ist es auch an der Isar oder am Walchensee mit Bergblick. Meine Frau Marie und ich sind gerne in der Natur unterwegs. Da können wir dem hektischen Alltag aus dem Weg gehen und Energie tanken.“

Sandra Rauchenberger (45), Benediktbeuern

„Mit dem Valentinstag kann ich wenig anfangen“, gibt Grafikdesignerin Sandra Rauchenberger zu, die seit 15 Jahren mit ihrem Mann Bernhard verheiratet ist. Trotzdem gibt es einen Ort, an dem das Paar gerne Zeit verbringt. „Eine Bank bei der Wurz. Das ist oberhalb von Benediktbeuern, hinterm Schwimmbad, Richtung Benediktenwand“, erklärt die Gemeinderätin. „Dort hat man einen wunderschönen Blick übers Moos. Besonders nachts ist es toll“, verrät die Mutter von zwei Töchtern.

