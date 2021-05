Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Bürger lechzen nach Urlaub

Anna Maria Scheitterer vom AS Reisecenter Bad Tölz nimmt derzeit zahlreiche Nachfragen telefonisch und per E-Mail entgegen. Viele Urlaubshungrige interessieren sich vor allem für Pfingstferien auf Mallorca.

Corona-Lockerungen

Während an Ostern noch nicht daran zu denken war, sind Urlaubsreisen nun in den Pfingstferien möglich. Die Reisebüro-Mitarbeiter haben wieder alle Hände voll zu tun – auch wenn nicht immer eine Buchung rausspringt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Angesichts rückläufiger Inzidenzwerte und wachsender Impfquote macht sich offensichtlich bei vielen Menschen die Hoffnung auf Sommer, Sonne und Strand breit. Auch wenn die Auswahl an Zielen aufgrund der weltweiten Pandemie-Lage begrenzt ist, möchten viele verreisen. Das merken die Reisebüros im Landkreis deutlich. Seit etwa 14 Tagen haben sie nach langer Zeit plötzlich wieder viel zu tun. Die Anfragen drehen sich dabei meist um die gleichen Anliegen.

Inseln im Mittelmeer stark gefragt

Andrea Schuster ist die Büroleiterin des TUI-Reisecenter in Tölz. „Seit Anfang Mai haben wir wieder eine recht hohe Nachfrage“, berichtet sie. Ihre Kunden würden dabei aktuell vor allem nach Hotelreisen auf die Balearischen Inseln suchen. „Mallorca ist hoch im Kurs“, sagt Schuster, aber auch Nord- und Ostsee seien gefragt. Bei anderen Zielen herrsche hingegen noch Zurückhaltung. „Bei vielen Ländern muss man nach der Rückkehr noch in Quarantäne. Das macht es natürlich weniger attraktiv“, sagt Schuster. Für Deutschland und die Balearen seien die meisten zuversichtlich: „Viele informieren sich nicht nur, sondern buchen auch direkt verbindlich.“ Schuster empfiehlt zur Sicherheit eine zusätzliche Reiserücktrittsversicherung, die auch in der Pandemie greift.

Bad Tölz-Wolfratshausen: Beratungsintensiver Arbeitsalltag in den Reisebüros

Im Tölzer „AS Reisecenter“ von Anna Maria Scheitterer wächst die Hoffnung auf eine langsame Normalisierung in der Tourismusbranche. „Man merkt, dass die Menschen unbedingt weg wollen“, sagt die Geschäftsführerin. Dies sei relativ neu, schließlich habe sich vor ein, zwei Monaten noch kaum jemand über Reise-Möglichkeiten informiert. Doch auch mit Blick auf die Pfingstferien sei „alles noch nicht so ganz einfach“. Immer noch würden sich die Bestimmungen oft ändern, und bei vielen Ländern bestehe bis dato noch eine Quarantänepflicht nach der Rückkehr. „Die meisten Nachfragen drehen sich um Spanien, Italien und Griechenland“, berichtet Scheitterer. Doch sie stellt auch fest: „Die meisten Anrufer informieren sich erst einmal nur über die Möglichkeiten und damit verbundenen Auflagen.“ Generell sei ihr Arbeitsalltag aktuell wesentlich beratungsintensiver als bislang.

Gleiches berichtet Ralf Hecher, Inhaber der Reisebüros Hecher in Wolfratshausen und Geretsried. „Es rufen viel mehr Menschen für Infos als für Buchungen an“, sagt Hecher. Auch wenn er ein paar Buchungen für die Ferien hatte, sei die Lage „bei weitem nicht mit den Jahren vor Corona vergleichbar“. Aktuell würden mehr Kunden Spätsommer-Reisen buchen. „Da sind die Inseln in Spanien und Griechenland gefragt – also Mallorca, Kos, Kreta und Rhodos.“ Das Interesse zu reisen, fällt Anna Maria Scheitterer auf, sei bei allen Menschen gleich groß. „Man hätte es zwar meinen können, aber es sind keineswegs nur vollständig Geimpfte oder Genesene, die Urlaubspläne schmieden.“

Spanien-Regel bringt Hausärzte an ihre Grenzen

Eine besondere Regelung gilt etwa für Spanien. Hier müssen alle Reisenden, egal ob mit oder ohne Impfung, bei der Einreise einen ärztlich bescheinigten PCR-Test – ein sogenanntes Reisezertifikat – vorzeigen. Das bringe die Hausärzte an die Belastungsgrenze, klagt der Vorsitzende des Vereins „Tölzer Hausärzte“, Dr. Matthias Bohnenberger: „Wir haben unsere regulären Sprechstunden, versorgen die Patienten, impfen und testen Verdachtsfälle auf eine Covid-Infektion“, listet er auf. Zudem mache man in der Urlaubszeit Vertretungen von Kollegen. „Da haben wir Hausärzte keine Zeit mehr, bei Gesunden einen Test zu machen, wenn es dabei nur um den Urlaub geht“, stellt Bohnenberger klar.

Auch im Tölzer Testzentrum sind keine Tests für ausreisende Bürger vorgesehen, sagt Marlis Peischer, Sprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung. Das Testzentrum werde in öffentlichem Auftrag nach der bayerischen Teststrategie betrieben. Es würden keine Reisezertifikate mit notwendig inkludierter Ausweis-ID erstellt. „Möglich wäre ein solcher Test zum Beispiel am Flughafen“, sagt Peischer. In benachbarten Landkreisen wie etwa Weilheim-Schongau, Starnberg oder auch München-Stadt und -Land gibt es mittlerweile kostenpflichtige Angebote für Corona-Tests mit ärztlich unterschriebenem Reisezertifikat.

