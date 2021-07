Bad Tölz-Wolfratshausen: Viele Straßen-Baustellen im Sommer 2021

Übersicht

Im Sommer gibt es auf den Straßen im Tölzer Land immer rege Bautätigkeit. Auch heuer laufen einige größere Projekte. Am gravierendsten auswirken wird sich wohl die Vollsperrung der Töl 7 ab dem kommenden Montag.

Kreisstraße 7

Bad Tölz-Wolfratshausen – Schon im vergangenen Jahr ging auf der Kreisstraße 7 zwischen Königsdorf und Bad Tölz über Monate gar nichts mehr. Damals wurde der Unterbau saniert, was sich als aufwendiger entpuppte als angenommen. „Richtung Stausee gab es rutschgefährdete Bereiche, die mit Stützmauern stabilisiert werden mussten“, sagt Martin Herda, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt. „Wir mussten sehr tief rein, weil der Untergrund sehr schlecht war.“ Ab kommendem Montag, 2. August, wird die Straße nun erneut zwischen Wilhelm-Dusch-Straße und Abzweig nach Fischbach voll gesperrt – voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien. „Der Asphaltaufbau wird erneuert“, sagt Herda. „Die Arbeiten werden dabei in mehreren Abschnitten durchgeführt, um die Anwohner entlang der Baustrecke möglichst wenig einzuschränken und nur kurzzeitig ihre Zufahrt für die Dauer des Asphalteinbaus zu blockieren“, so das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung. „Wir raten den betroffenen Anwohnern, während der Arbeiten ihr Fahrzeug außerhalb des jeweiligen Bauabschnitts zu parken, um weiter mobil zu sein.“ Der Geh- und Radweg, so Herda, bleibe aber auch frei, so dass mit dem Rad oder zu Fuß das Haus verlassen oder erreicht werden kann.

Die Umleitung von und nach Königsdorf ist wie im vergangenen Jahr über die B 472 und B 11 nach Königsdorf ausgeschildert. Sind die Arbeiten abgeschlossen, werden der Landkreis und die Gemeinde Wackersberg rund 2,5 Millionen Euro in die Erneuerung der Ortsdurchfahrt investiert haben.

Isarbrücke Bad Tölz

Bereits seit Ende Mai laufen die Bauarbeiten auf der Isarbrücke der Tölzer Umgehungsstraße. Wie berichtet geht es dort um die Instandsetzung und die Verstärkung der Brücke. Durch den Bau von temporären Rampen und der Einbeziehung des Fußwegs kann der Verkehr aber zweispurig an der Baustelle vorbeifließen – wenn auch nur in reduziertem Tempo. Verbaut werden hier rund 3,3 Millionen Euro, die der Bund trägt. Dauern werden die Arbeiten voraussichtlich bis Ende November.

Faller Klammbrücke

Auch auf der Faller Klammbrücke am Sylvensteinsee laufen Sanierungsarbeiten. Derzeit werden dort die sogenannten Übergangskonstruktionen der Brückenquerfugen erneuert. Diese stammen aus dem Jahr 1985 und sind im Laufe der Zeit durch eindringendes Tausalzwasser geschädigt worden. Die Sanierung soll eine weitere Schädigung der Bausubstanz verhindern. Dafür ist die Brücke halbseitig gesperrt. Den Verkehr regelt eine Ampel. Mit der habe es lediglich am ersten Wochenende der Arbeiten ein Problem gegeben, weil die Ampel nicht verkehrsabhängig geschaltet werden konnte, sagt Herda. Daher habe es Rückstaus bei der Fahrt Richtung Eng beziehungsweise nachmittags beim Rückreiseverkehr gegeben. „Mittlerweile ist die Ampel aber verkehrsabhängig geschaltet“, sagt Herda. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Mautstraße Vorderriß

Voll gesperrt ist nach wie vor die Mautstraße Vorderriß-Wallgau. Dort hatte die Isar beim Hochwasser vor zwei Wochen so viel Material vom Steilufer mitgerissen, dass die Standfestigkeit der Straße gefährdet ist. Da der Forstbetrieb Bad Tölz diese Gefahrenstelle bereits seit einiger Zeit im Auge hat, gab es bereits genehmigte Pläne für eine Verlegung der Mautstraße in dem Bereich nahe Vorderriß. Bis die Straße fertig ist, soll entlang der neuen Trasse eine Notspur angelegt werden, auf der der Verkehr mit Ampelregelung einspurig fließen kann. Forstbetriebs-Leiter Rudolf Plochmann hatte die Hoffnung, dass die Notspur bis Ende dieser Woche fertig ist. „Aber das schaffen wir nicht“, sagt er. Es müssten noch zwei große Durchlässe angelegt werden. Auch aufgrund des fürs Wochenende angekündigten ergiebigen Regens bleibt die Mautstraße weiter voll gesperrt – mindestens bis Mitte nächster Woche, so Plochmann.

Kreisstraße 13

Noch den kompletten Sommer durch wird auf der Kreisstraße 13 gearbeitet. Auf der jetzt gesperrten Verbindungsstraße zwischen der Bundesstraße 13 und Reichersbeuern wird auf dem Teil südlich der Bahnlinie bis zur Ortschaft die Straßendecke erneuert. Im Teil nördlich der Bahnlinie wird die Straße ausgebaut und etwas verbreitert.

Bad Heilbrunn

Wie mehrfach berichtet, beginnt am Montag, 2. August, die Sanierung der Stallauerbachbrücke. Dafür wird die Straße von Heilbrunn (Bauhof) in die Ramsau voraussichtlich bis Mitte Oktober gesperrt. Ebenfalls gesperrt wird ab Montag die Steinbachbrücke zwischen Obersteinbach und Bichl.

Vorschau auf Herbst

Die Neugestaltung der B 472-Anschlussstelle am ehemaligen Treibhaus soll noch in diesem Herbst in Angriff genommen werden. Der von der Benediktbeurer Straße her kommende Linksabbiegerverkehr in Richtung Bad Tölz soll durch eine Unterführung unter der Bundesstraße hindurch geleitet werden. Die Autofahrer fahren somit eine Schleife und gelangen über eine Einfädelspur auf die B 472. Beim derzeit notwendigen Linksabbiegen auf die Bundesstraße war es immer wieder zu schweren Unfällen gekommen. „Die Arbeiten werden sich bis ins nächste Jahre ziehen“, sagt Herda. Da aber erst einmal abseits der B 472 gearbeitet werde, sei nicht mit großen Behinderungen zu rechnen.

Halbseitig gesperrt werden muss im Herbst wohl auch noch einmal die Töl 24 zwischen Vorder- und Hinterriß. Dort war der Rißbach beim jüngsten Hochwasser der Kreisstraße gefährlich nah gekommen. Mit Wasserbausteinen war die Stelle provisorisch gesichert worden. Im Herbst sollen die Wasserbausteine nun für eine richtige Uferverbauung verwendet werden, um, so Herda, „das weitere Eingraben des Bachs zu verhindern“.

