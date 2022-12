Aktion „Wärmewinter“: Mit der Energiepauschale anderen helfen

Von: Elena Royer

Stellten die Aktion „Wärmewinter“ vor: (v. li.) Ilka Öhrlein, Stefan Helm und Florian Gruber. © Pröhl

Mit der Aktion „Wärmewinter“ wollen die Evangelische Kirche in Deutschland und die Diakonie Bedürftige unterstützen. Auch der Dekanatsbezirk Bad Tölz und die Diakonie Oberland beteiligen sich.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die gestiegenen Energiepreise und die Inflation treffen die Menschen hart. Auch im Landkreis reicht das Geld bei vielen hinten und vorne nicht mehr. Das merken nicht zuletzt die kirchlichen Beratungsstellen.

Hohe Energiepreise und Inflation: Vielen Menschen reicht das Geld nicht

„Die Menschen wenden sich vermehrt an die Kirchengemeinden“, bemerkt Pfarrer Florian Gruber, Vorstandsvorsitzender der Diakonie Oberland. Ilka Öhrlein von der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit (KASA) weiß: „Stark betroffen sind diejenigen, die knapp über der Sozialhilfe liegen.“ Denn für Sozialhilfeempfänger werden beispielsweise die Heizkosten übernommen. Andere müssen die oft um ein Vielfaches höheren Beträge selbst stemmen.

Öhrlein ist bei ihrer Arbeit stets mit dem Leid der Menschen konfrontiert und berichtet: „Es gibt Leute, die frieren oft Tag und Nacht, weil sie ihre Heizung so stark runterdrehen.“ Besonders treffe es Rentner, Alleinerziehende oder Menschen, die im Niedriglohn-Sektor tätig sind. „Es gibt viele, die bedürftig sind, obwohl sie keine Sozialhilfe empfangen“, erklärt die Sozialpädagogin.

Aktion „Wärmewinter“ soll Bedürftige unterstützen

Um zu helfen, haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Diakonie die Aktion „Wärmewinter“ ins Leben gerufen. Damit sollen Menschen unterstützt werden, die besonders von den Folgen der Energiekrise sowie den durch die Inflation gestiegenen Preisen betroffen sind.

„Wir möchten uns dieser Aktion anschließen“, erklärte Diakon Stefan Helm, der Geschäftsführer der Diakonie Oberland, bei einem Pressegespräch in der Sakristei der Tölzer Johanniskirche. So beteiligen sich auch der Dekanatsbezirk Bad Tölz und die Diakonie Oberland am „Wärmewinter“. „Die Idee dahinter ist“, erklärte Helm, „dass das, was für die einen zu viel ist, andere haben können.“

Wer Energiepauschale nicht benötigt, kann sie spenden

Hier kommt die von der Bundesregierung angekündigte und zum Teil bereits ausgezahlte Energiepauschale in Höhe von 300 Euro ins Spiel. „Erfreulicherweise gibt es viele Menschen, die dieses Geld gar nicht benötigen oder nicht darauf angewiesen sind, und nach einer Möglichkeit suchen, andere zu unterstützen“, sagt Helm. Im Sinne des „Wärmewinters“ können sie diesen Betrag an die Diakonie Oberland spenden, die das Geld dann Bedürftigen zur Verfügung stellt.

„Jeder Beitrag hilft“

Der Eindruck, dass es besonders im Oberland den Menschen gut geht, täuscht, weiß der Diakonie-Geschäftsführer. Pfarrer Florian Gruber ergänzt: „Viele vegetieren vor sich hin und kommen wirklich unter die Räder. Denn an einem gewissen Punkt kann man nirgends mehr einsparen.“ Der Vorstandsvorsitzende der Diakonie Oberland betont: „Jeder Beitrag hilft, damit wir wirklich alle gut durch diesen Winter kommen.“

Spenden und Infos: Wer die Arbeit der KASA im Dekanatsbezirk Bad Tölz unterstützen will, kann das unter der IBAN DE02 7039 0000 0004 8133 59 tun. Verwendungszweck „Wärmewinter“.

