Public Viewing in Tölz und Umgebung: Deutlich weniger geplant als sonst

Von: Elena Royer

Mitfiebern in Gesellschaft: Für viele Fans das Schönste an der Fußball-Weltmeisterschaft. Doch zum großen Turnier, das am Sonntag in Katar startet, sind die Public-Viewing-Angebote im Tölzer Land überschaubar. © DPA

Wo gibt‘s zur Fußball-WM in Katar Public Viewing? Bars und Kneipen in Tölz und Umgebung sind dieses Mal eher zurückhaltend. Trotzdem: In einigen Lokalen können Fans die Spiele verfolgen

Bad Tölz-Wolfratshausen – In Katar startet am Sonntag die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft. Die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland trüben die Vorfreude vieler Fans. Auch eher zurückhaltend reagieren Wirtshäuser, Bars und Kneipen in Tölz und Umgebung, wenn es darum geht, wo Fans die Spiele verfolgen können. Public Viewing im großen Ausmaß, wie bei vergangenen Turnieren, ist nicht geplant.

Fußball-WM in Katar: Kein Public Viewing im „Click“ und im „Jailhouse“

„Bei mir werden keine Spiele gezeigt“, sagt Ute Wagner, die Wirtin der Tölzer Kneipe Click. Das „Click“ ist während der Fußball-Weltmeisterschaft zwar offen, Wagner ist aber mit einer Weihnachtsmarkt-Hütte in dieser Zeit gut eingespannt. „Ich kann mich nicht zweiteilen“, sagt sie. „Aber ich hätte die Spiele auch so nicht übertragen. Das habe ich schon lange entschieden.“ Ausschlaggebend für diesen Entschluss ist bei ihr die Situation im Gastgeberland. Auch im „Jailhouse“ im Moraltpark ist nichts geplant.

„Rocks off“: „Selbstverständlich zeigen wir die Spiele“

Im „Rocks off“ kommen Fußballbegeisterte dagegen auf ihre Kosten. „Selbstverständlich zeigen wir die Spiele“, sagt Inhaber Dino Garrasi. Für ihn stand nie in Frage, die Spiele zu übertragen. „Das hätten sie sich bei der Vergabe überlegen sollen, das korrupte Pack“, findet er. „Warum soll ich darunter leiden?“

In seinem Lokal an der Badstraße können die Fans auf einer Leinwand und zwei Fernsehern mitfiebern. „Abends laufen die Spiele leise, aber die Deutschlandspiele zeigen wir natürlich laut“, erklärt Garrasi. Seinen ersten Auftritt hat das deutsche Team am Mittwoch, 23. November, wenn es um 14 Uhr gegen Japan antritt.

Im Gewölbekeller: Deutschlandspiele werden im „Gasthaus“ gezeigt

Im „Gasthaus“ werden die Deutschlandspiele im Gewölbekeller gezeigt, teilt Claus Hühnlein, einer der beiden Wirte, mit. „Wegen dem Austragungsland herrscht zwar nicht die Euphorie der letzten Jahre, trotzdem ist es eine Tradition und gehört dazu“, findet er. „So wird auch den Spielern eine Plattform gegeben.“ Wie es nach den Vorrunden-Spielen weitergeht, steht noch nicht fest. „Wir schauen mal, wie die Nachfrage ist“, so Hühnlein.

Auch im Tölzer „Kesselhaus“ läuft der Fernseher. „Alle Spiele, die man auf ARD und ZDF sehen kann, zeigen wir“, teilt Restaurantleiter Steve Schmager mit.

Obwohl Italien nicht dabei ist: Fußball läuft auch im „Da Luca“

Obwohl die italienische Mannschaft nicht dabei ist, will Luca Lento, Inhaber des „Da Luca“ in Bad Heilbrunn, einige WM-Spiele zeigen. „Wir haben schon überlegt, die Spiele nicht zu zeigen, haben uns dann aber doch dazu entschieden“, sagt Lento. Seine Gäste können die Deutschland- und Final-Spiele auf einem großen Fernseher im Lokal verfolgen.

Keine hohe Nachfrage im „Binderbräu“

Andreas Binder, Inhaber des Tölzer „Binderbräu“, hat sich die Frage noch nicht gestellt, ob er WM-Spiele zeigen wird. „Die Nachfrage war bei uns noch nie so hoch“, erklärt er. „Wenn der Stammtisch sagt, dass er ein Spiel sehen will, dann schalte ich ein. Aber ich werde es nicht extra bewerben.“

