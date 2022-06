Zecken: So schützt man sich vor den lästigen Blutsaugern

Von: Elena Royer

Zecken können Frühsommer-Meningoenzephalitis oder Borreliose übertragen. © dpa

Sommer ist Zeckenzeit. Der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zählt zu den FSME-Risikogebieten. So schützt man sich vor den Krankheitsüberträgern

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie sind nur wenige Millimeter groß, meist schwarz oder braun, und saugen Blut. Die Rede ist von Zecken. Die winzigen Plagegeister trüben oft den unbeschwerten Naturgenuss in den Sommermonaten, denn sie können gefährliche Krankheiten wie FSME und Borreliose übertragen.

Die Viren, die FSME auslösen, kann die Zecke beim Stich übertragen

Der Landkreis gilt laut Robert-Koch-Institut (RKI) als FSME-Risikogebiet. Doch was ist das überhaupt? „FSME ist die Abkürzung für Frühsommer-Meningoenzephalitis“, erklärt Rüdiger Ilg, Chefarzt für Neurologie und Neurologische Frührehabilitation. „Hierbei handelt es sich um eine Gehirn- und Hirnhautentzündung, die durch Viren verursacht wird. Die Viren überträgt die Zecke durch den Stich.“

Zwei FSME-Fälle im vergangenen Jahr im Landkreis

Im vergangenen Jahr gab es im Landkreis zwei FSME-Fälle, heuer noch keinen, teilt Landratsamtssprecherin Marlis Peischer auf Nachfrage mit. Nach dem Stich einer mit FSME infizierten Zecke entwickle etwa jeder Dritte Krankheitszeichen, so Ilg. „Etwa ein bis zwei Wochen nach dem Stich treten zunächst grippeähnliche Symptome mit Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Schwindel auf, die sich nach einigen Tagen wieder zurückbilden“, erklärt der Arzt. Für die meisten der Betroffenen ist die Krankheit hiermit überstanden.

Vor FSME schützen kann eine Impfung

Jedoch komme es bei rund jedem zehnten Erkrankten nach etwa einer Woche zu einem zweiten Krankheitsgipfel mit hohem Fieber, Erbrechen und Entzündungszeichen von Gehirn und Hirnhäuten, der sogenannten Meningoenzephalitis. „Ein Großteil der Infektionen verläuft jedoch weitestgehend asymptomatisch oder die zweite Krankheitsphase bleibt ganz aus“, erklärt Ilg.

Vor FSME schützen kann eine Impfung. „Die ständige Impfkommission am RKI empfiehlt diese allen Personen, die sich in Regionen mit besonders hohem Zeckenaufkommen aufhalten“, so Ilg. Dazu zählen vor allem Bayern, Baden-Württemberg und Teile von Sachsen. Zudem seien alle, die sich häufig und lange in der Natur aufhalten, besonders gefährdet. Ilg denkt hier an Hundebesitzer, Camper, Radfahrer, Jogger sowie Forstarbeiter und Beschäftigte in der Landwirtschaft.

Wer eine ringförmige Rötung um die Einstichstelle entdeckt, muss zum Arzt

Die andere Krankheit, die Zecken übertragen können, ist die Borreliose – eine Infektion durch Bakterien. Gut erkennen lässt sich Borreliose an einer ringförmigen Rötung um die Einstichstelle herum. „Das ist die sogenannte Wanderröte“, erklärt der Chefarzt. „Wenn diese um den Zeckenstich herum erscheint, sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden.“ Borreliose kommt im Landkreis öfter vor als FSME. 2021 gab es 19 Fälle, heuer bis zum Stichtag vom 20. Mai schon fünf Fälle, so Marlis Peischer von der Pressestelle im Landratsamt.

Geschlossene Schuhe und lange Hosen beim Wandern anziehen

Damit sich erst gar kein Blutsauger festbeißen kann, rät Christopher Hummel, Apothekensprecher im Landkreis, zu geschlossenen Schuhen und einer langen Hose, die man sich am besten in die Socken steckt. Denn die Milbentiere lauern meist auf Grashalmen auf ihre Wirte und lassen sich beim Vorbeigehen abstreifen. Außerdem können Sprays schützen. „Für kleine Kinder sind leichtere Produkte besser geeignet, aber insgesamt sind Sprays mit chemischen Wirkstoffen effektiver“, so Hummel, der in Gaißach und Bad Heilbrunn Apotheken betreibt. Wer draußen unterwegs war, sollte sich spätestens am Abend vor dem Spiegel oder unter der Dusche genau nach den kleinen Krabblern absuchen.

Zecke mit der Pinzette aus der Haut ziehen

Und wenn doch mal einer zugebissen hat? Dann rät Hummel, die Zecke mit einer Pinzette aus der Haut zu ziehen. Auch gibt es dafür spezielle Zeckenhaken. Besonders wichtig sei es, die Biss-Stelle genau anzuschauen – am besten mit einer Lupe – damit keine Reste in der Wunde bleiben. „Das kann sonst zu Entzündungen führen“, sagt der Apotheken-Sprecher. Danach sollte die Stelle desinfiziert und ein paar Tage lang beobachtet werden, ob sich ein roter Kreis bildet, der auf Borreliose hindeutet. Ist das der Fall, „dann sofort zum Arzt“.

