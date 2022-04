Zensus: Noch immer fehlen 40 Interviewer

Von: Elena Royer

Auf der Suche nach Interviewern für den Zensus ist Karin Weiß, die Leiterin der Erhebungsstelle am Landratsamt. © Arndt Pröhl

Für die Durchführung des Zensus sucht das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen noch 40 Erhebungsbeauftragte.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Heuer steht in Deutschland wieder der Zensus an. Dabei werden Daten erhoben, die Aufschluss über die Bevölkerung geben sollen (wir berichteten). Zu diesem Zweck wurden im ganzen Land stichprobenartig rund 10,2 Millionen Menschen ausgewählt. Bayernweit sollen 2,3 Millionen Bürger befragt werden, im Landkreis rund 27 000. Damit diese Mammutaufgabe gelingt, ist das Landratsamt weiterhin auf der Suche nach Interviewern.

Voraussetzungen als Interviewer: Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit

Für die Durchführung des Zensus im Landkreis werden 200 Interviewer – oder wie es offiziell heißt: Erhebungsbeauftragte – benötigt. Ihre Aufgabe ist es, die zufällig ausgewählten Bürger zu befragen. Karin Weiß, die Leiterin der Erhebungsstelle, erklärte bei einem Pressegespräch, dass derzeit noch rund 40 Erhebungsbeauftragte fehlen. „Sie sollten zuverlässig und absolut verschwiegen sein“, erklärt Weiß die Voraussetzungen.

Gute Deutschkenntnisse und zeitliche Flexibilität seien ebenso erforderlich wie Volljährigkeit. „Unsere Erhebungsbeauftragten sind bunt gemischt“, so Weiß. „Von Rentnern über Studenten bis hin zu in Teilzeit Berufstätigen ist alles dabei.“

Schulung: Kompletter Ablauf einer Befragung wird geübt

Auf der Internetseite des Landratsamts können sich Interessierte als Erhebungsbeauftragte bewerben. Bevor es losgeht, gibt es eine Schulung. „Die Schulungen laufen derzeit schon“, sagt Weiß. Sie dauern jeweils viereinhalb Stunden. „Darin erfahren die zukünftigen Interviewer zum Beispiel, wie man draußen vor Ort die Befragungen durchführt oder Bürger, die Sorgen um ihre Daten haben, beruhigt.“ Zudem wird der komplette Ablauf einer Befragung durchgegangen.

„Jeder Interviewer bekommt auch ein Tablet“, erklärt Weiß. „Davor muss aber niemand Angst haben.“ Mit dem Tablet lassen sich beispielsweise Fragen, die an Bedingungen aus vorherigen Fragen geknüpft sind, viel einfacher beantworten“, nennt die Leiterin der Erhebungsstelle einen Vorteil der elektronischen Helfer.

Es gibt eine Aufwandsentschädigung

Als Interviewer ist man zwar ehrenamtlich tätig, es gibt aber eine Aufwandsentschädigung. Die hängt davon ab, wie viele Haushalte man befragt. „Die Mindestzahl sind 100 Personen“, so Weiß. „Besser wären jedoch 150.“

Außerdem richtet sich die Aufwandsentschädigung nach den Fragebögen. Davon gibt es zwei unterschiedliche. Der Zufall bestimmt, wer zusätzlich zum kurzen Fragebogen, den jeder der ausgewählten Bürger beantworten muss, einen etwas längeren erhält. Die Erhebungsbeauftragten bekommen für jeden kurzen Fragebogen vier, und für jeden langen sechs Euro. Für die Befragungen haben sie zwölf Wochen Zeit.

Zensus wird alle 10 Jahre erhoben - Wichtig für Vergleiche zwischen Ländern

Der Zensus wird in der gesamten EU alle zehn Jahre erhoben. Heuer beginnen die Befragungen am 16. Mai und laufen bis 6. August. So wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie alt sie sind und wie sie wohnen. Im zusätzlichen Fragebogen, den rund 13 000 Personen erhalten, werden Infos zu Beruf, Schulbildung oder auch zum Geburtsstaat gesammelt. Dieser kann – anders als der Fragebogen für alle – auch online beantwortet werden. Die beim Zensus erhobenen Daten sind wichtig, um europaweit Vergleiche zwischen den Ländern ziehen zu können. „Es ist eine Planungsgrundlage für die Politik“, so Weiß. Anhand der ermittelten Daten kann beispielsweise nötige Infrastruktur für die Bevölkerung geschaffen werden.

Interviewer werden

Wer Erhebungsbeauftragter werden möchte, kann auf www.lra-toelz.de/zensus2022 einen Bewerbungsbogen ausfüllen.

