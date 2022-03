Auftakt zum Wunderfalke-Festival: Hans Kammerlander und Willi Weitzel im Tölzer Kurhaus

Fernsehjournalist Willi Weitzel sprach bei seinem Auftritt beim Wunderfalke-Festival in Bad Tölz das junge Publikum an – wie etwa Helena (li.) und Franka. © Bannier

Hans Kammerlander eröffnete am Samstag gemeinsam mit Willi Weitzel das diesjährige Tölzer Wunderfalke-Festival.

Bad Tölz – Als der Südtiroler Extrembergsteiger Hans Kammerlander vor zwei Jahren im brechend vollen Tölzer Kurhaus gastierte, stand die Veranstaltung auf Messers Schneide: Die Staatsregierung hatte da bereits ein Schul- und Kitaverbot für rückkehrende Südtirol-Urlauber ausgesprochen. Kurz darauf brachte der erste Corona-Lockdown das öffentliche Leben zum Erliegen. Nun gab es ein Wiedersehen mit Kammerlander. Zusammen mit Willi Weitzel („Willi will’s wissen“) eröffnete er am Samstag das diesjährige Tölzer Wunderfalke-Festival.

Nichts für schwache Nerven: Haarsträubenden Skiabfahrten von den höchsten Bergen der Erde

Ein atemberaubendes Dolomitenpanorama im Abendlicht, musikalisch unterlegt mit Verdis „La Traviata“, eröffnete den Vortrag, bei dem Kammerlander den Fokus auf seine haarsträubenden Skiabfahrten von den höchsten Bergen der Erde legte. Mit Exkursen über die historischen Anfänge des Skifahrens und über seine Kindheit in Ahornach in Südtirol kam Kammerlander auf diese Passion zu sprechen, die nichts für schwache Nerven ist. Es habe ihn, der mit Reinhold Messner acht Achttausender bestieg, dankbar und demütig werden lassen, dass er diese Abenteurer überlebt hat.

Kammerlander empfindet das wahre Glück bei seinen Reisen nach Nepal

„Jetzt ist der Stress vorbei“, resümierte der 64-Jährige, dass er mittlerweile eher entspannt die Schönheit der Berge genießen kann. Sich selbst bezeichnet er als „nicht gläubig“, sieht allerdings seine ihm erhalten gebliebene Unversehrtheit und Gesundheit als „riesiges Geschenk von oben“ an. Das wahre Glück empfinde er heute bei seinen Reisen nach Nepal, wenn er in eine mit Spenden aus Deutschland geförderte Schule komme und die Kinder strahlen sehe. Und er ist beeindruckt davon, mit welcher Schicksalsergebenheit die Einheimischen die Erdbebenkatastrophe von 2015 klaglos hingenommen und ihr Land wieder aufgebaut haben.

Viel Betrieb am Tisch für Bücher und Kalender: Hans Kammerlander zwischen den Veranstaltern Steffen Heyn und seiner Schwester Katrin Reisnecker. © Bannier

Willi Weitzel: „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“

Die Nachmittagsveranstaltung im Kurhaus gehörte den Kindern: Fernsehjournalist Willi Weitzel aus Herrsching am Ammersee, der „Willi will’s wissen“ und weitere bekannte Kinder-TV-Reportageformate produziert, erweckte die Aufmerksamkeit seines Publikums mit einem Gegenentwurf zum „großen Abenteuer“: Mit einem Freund ließ er sich auf einem kleinen Boot die Unstrut hinabtreiben. Das ist ein Nebenfluss der Saale in Thüringen, der sich mit einer Fließgeschwindigkeit von 0,4 Metern pro Sekunde absolut unspektakulär durch das grüne Herz Deutschlands schlängelt.

Der persönliche Gewinn bestehe hier darin, sich einfach treiben zu lassen, in der Entschleunigung zu sich selbst zu finden und das tiefe Erlebnis im scheinbar Unbedeutenden dort zu finden, wo man daheim ist – ganz im Sinne des Goethe-Wortes „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“.

Wer in seiner Heimat Wurzeln geschlagen hat, dem können später Flügel wachsen: Und so brach Weitzel nach Alaska auf. Dort verschanzte er sich zusammen mit dem Penzberger Naturfotografen Konrad Wothe in einem Tarnzelt und hoffte auf gute Tieraufnahmen. Dafür braucht man viel Glück und Können. Das bessere Bärenfoto schoss derweil seine Frau auf einem Campingplatz.

Gerade jetzt seien ruhige Erlebnisse in der Natur wichtig

Im Austausch mit den Kindern kam man am Schluss auch auf den Krieg in der Ukraine zu sprechen, der allen sehr nahe geht. Wichtig seien jetzt aber auch eigene, ruhige Erlebnisse in der Natur, erklärte Weitzel den jungen Besuchern, um die schrecklichen Nachrichten zu verarbeiten.

Und Veranstalter Steffen Heyn ergänzte. „Weg vom digitalen Konsum, hin zu mehr echten Begegnungen.“ Genau dafür stehe auch das Wunderfalke-Festival.

Das Wunderfalke-Festival plant heuer zehn Vorträge. Ein Höhepunkt ist der Auftritt von Reinhold Messner am 21. September.

Von Rainer Bannier

