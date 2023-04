Mit Zither und Kontragitarre: Erfolgreiches Volksmusikseminar in Bad Tölz

Von: Alois Ostler

Ein Kontragitarren-Duo mit Lehrer Martin Regnat an der Ziehharmonika. © Verein Zither und Kontra

Mit Begeisterung waren kürzlich 18 Musikanten beim Seminar „Zither und Kontragitarre zum Klingen bringen“ in Bad Tölz dabei.

Bad Tölz – „Zither und Kontragitarre zum Klingen bringen“: Das haben 18 Musikantinnen und Musikanten im Alter von Anfang 20 bis 70 Jahren in die Tat umgesetzt. Sie nahmen mit Begeisterung teil am gleichnamigen Seminar des in Bad Tölz ansässigen Vereins Zither und Kontra.

Volksmusikseminar in Tölz: Teilnehmer motiviert, Veranstalter froh über gute Resonanz

„Schon der erste Seminartag hat uns einen totalen Schub gebracht“, sagte ein Zitherspieler aus Baiern im Landkreis Ebersberg. „Wir fühlen uns jetzt voll motiviert“, versicherte der mit 23 Jahren jüngste Teilnehmer des Seminars. Auch die Veranstalter freuten sich über die gute Resonanz. Bereits im Herbst soll es das nächste Seminar geben, kündigte der Vereinsvorsitzende Josef Müller („Kranzler“) an. Da soll es ausschließlich um die Kontragitarre gehen.

Ein neu gegründetes Saiten-Trio aus Baiern (Kreis Ebersberg): „Schon der erste Seminartag hat uns voll motiviert“. © Verein Zither und Kontra

Erfahrene Lehrkräfte der Musikschule standen den Teilnehmern zur Seite

13 Zitherspieler, drei Musikanten an der Kontragitarre und zwei Gitarristen nahmen das Angebot an, an drei Tagen im Einzel- oder Gruppenunterricht zu musizieren. Die Teilnehmer kamen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie aus Starnberg, Weilheim, Grafrath, Penzberg, Baiern, Moosach, Buchloe und München. „Vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen war alles dabei“, berichtete Erwin Fellner als Schriftführer des Vereins. Er war mit dem „Kranzler“ auch für die Seminarbetreuung zuständig. Mit Rita Reiter und Silke Kugler als Zither-Referentinnen sowie Martin Regnat (Kontragitarre) hatten die Veranstalter erfahrene Lehrkräfte der Tölzer Sing- und Musikschule aufgeboten. In deren Räumen am Tölzer Schloßplatz fand das Seminar statt, das zudem vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege begleitet wurde.

Brigitte Schäffler vom Fachbereich Volksmusik des Landesvereins brachte einen ganzen Koffer voller Noten. Die konnten sich die Teilnehmer anschauen und bestellen. Neben den täglichen Unterrichtseinheiten und dem Üben kam auch das gemeinsame Musizieren nicht zu kurz.

Im Herbst findet das nächste Seminar statt

Nach dem Abendessen im Tölzer „Binderbräu“ wurden bald die Instrumente aus den Koffern geholt. Mit einem gemeinsam gespielten Rondo verabschiedeten sich alle Teilnehmer am letzten Seminartag aus Tölz. Der eine oder andere auswärtige Musikant wird wohl bereits im Herbst wiederkommen.

