Von 9 auf 20 Prozent: Bad Tölz erhöht drastisch die Zweitwohnungssteuer

Teilen

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Tölzer Stadtrat, die Zweitwohnungssteuer von 9 auf 20 Prozent zu erhöhen. (Symbolbild) © Symbolfoto: Federico Gambarini /dpa

In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Stadtrat, die Zweitwohnungssteuer von 9 auf 20 Prozent zu erhöhen. Die Begründung: Zweitwohnungen sollen nicht attraktiv sein.

Bad Tölz – Bichl und Kochel tun es, Garmisch, Tegernsee und Murnau auch: Alle diese Kommunen haben die Zweitwohnungssteuer auf 20 Prozent erhöht.

In der jüngsten Sitzung des Stadtrats hat auch die Stadt Bad Tölz beschlossen, die Steuer von 9 auf 20 Prozent zu erhöhen. Die Verwaltung hatte eine Verdopplung vorgeschlagen. Auf Vorschlag der Grünen wurde gleich auf 20 Prozent erhöht. Sprecherin Johanna Pfund begründete dies so: „Zweitwohnungen sollen nicht attraktiv sein.“ Alle Stadträte waren derselben Meinung.

Bad Tölz erhöht Zweitwohnungssteuer: Eher wohnungspolitisch motiviert

Es gibt einen rein fiskalischen Ansatz für die Erhöhung. Statt 150 000 Euro nimmt die Stadt künftig mehr als 330 000 Euro ein. Das ist aber nicht der Hauptgrund der Erhöhung. Die sei, wie Kämmerer Hermann Forster erläuterte, eher wohnungspolitisch motiviert. Es herrsche auch in Tölz zu großer Wohnungsmangel und ein hohes Mietniveau. Vielleicht führe die Steuer ja auch zu einem Verkauf von Zweitwohnungen, die dann wieder für den Wohnungsmarkt zur Verfügung stünden. Außerdem sollen Zweitwohnungsbesitzer über die höhere Steuer – wie Tölzer mit Hauptwohnsitz – stärker an Infrastrukturmaßnahmen der Stadt beteiligt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Weniger Zahler als gedacht

Kämmerer Forster erläuterte weitere Hintergründe. Tölz erhebt bereits seit 2005 eine Steuer auf Zweitwohnungen. Als man die – früher „Luxussteuer“ genannte – Abgabe eingeführt habe, sei man von rund 1500 Betroffenen ausgegangen. Bei der Umsetzung habe sich dann aber herausgestellt, dass es sich um viele Karteileichen gehandelt habe, also um weggezogene Bürger, die sich nicht abgemeldet hatten. Rund 250 bis 300 seien letztlich übrig geblieben.

Einige Landkreis-Kommunen erheben keine Zweitwohnungssteuer: „Nicht so großer Zweitwohnungsdruck“

Es gibt übrigens im Landkreis durchaus auch Kommunen, die keine Zweitwohnungssteuer erheben. Die Städte Geretsried und Wolfratshausen etwa sowie die Gemeinden Gaißach und Reichersbeuern. Die Nachbarstädte, sagte Forster, seien indes nicht mit Tölz vergleichbar. „Da herrscht nicht so großer Zweitwohnungsdruck.“ Bad Tölz hingegen sei sehr interessant, um sich hier eine Zweitwohnung anzuschaffen.

Dem stimmte Julia Dostthaler (CSU) zu, der Fälle bekannt waren, wonach Münchner in Tölz eine Zweitwohnung für das Homeoffice in schöner Umgebung erworben hätten. Sie appellierte generell an Vermieter und Verkäufer, eher Einheimische zu bevorzugen. Von Christoph Schnitzer

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.