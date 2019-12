Bäcker sauer: Innung wird für neue Handwerks-Akademie zur Kasse gebeten

Licht und Schatten liegen bei den Bäckern im Landkreis nahe beieinander. Das zeigte sich in der jüngsten Innungsversammlung in Bad Tölz.

Bad Tölz –Licht und Schatten liegen bei den Bäckern im Landkreis nahe beieinander. Einerseits bewies zuletzt die traditionelle Stollen-Prüfung, dass das Handwerk hervorragende Produkte anbietet. Andererseits ist das Thema Nachwuchsmangel seit Jahren ungelöst. Es gab also viele Themen bei der Herbstversammlung der Bäckerinnung Miesbach/Bad Tölz-Wolfratshausen, zu der Innungsobermeister Konrad Stelmaszek aus Königsdorf in den Tölzer „Kolberbräu“ geladen hatte.

Stelmaszek wies in der Versammlung darauf hin, dass Bäckereien mit angeschlossenem Café sonntags jetzt mehr als drei Stunden ihre Waren anbieten dürfen. Außerdem kam der Obermeister auf die Akademie des Bayerischen Bäckerhandwerks in Lochham beim München zu sprechen. Sie wurde in vierjähriger Bauzeit für 15 Millionen Euro erheblich erweitert und erneuert.

Innungsmeister der Bäcker: Verantwortliche haben Finanzierung schlecht geplant

Laut Stelmaszek hätten die Verantwortlichen aber versäumt, sich frühzeitig über die Finanzierung Gedanken zu machen, sodass die Bäckerinnungen nun zur Deckung des Defizits herangezogen werden. 4000 Euro pro Jahr muss die hiesige Innung mehr an den Landesinnungsverband abführen. In den kommenden Jahren dürfte sich diese Summe noch erhöhen.

Lesen Sie auch: Landwirte demonstrieren in Berlin: „So geht das Höfesterben immer weiter“

Der ohne Gegenstimme verabschiedete Haushaltsplan für 2020 ergab, dass den 25.000 Euro Einnahmen 31.000 Euro Ausgaben gegenüberstehen, sodass man von den Rücklagen 6000 Euro entnehmen muss.

Lesen Sie auch: Bon-Pflicht: Großer Aufwand für kleine Beträge

Annette Bachhuber, Leiterin der Ernährungsabteilung an der Staatlichen Berufsschule in Bad Tölz, erklärte, dass man im September 33 Anmeldungen von Konditoren, Bäckern und Fachverkäufern erhalten habe und somit zwei Klassen bilden konnte. „Die Entwicklung der Schülerzahlen hat sich auf niedrigem Niveau stabilisiert“, sagt sie.

Lesen Sie auch: Über Generationen glücklich im gleichen Beruf: Die Metzger-Dynastie Hofherr

Stelmaszek berichtete, dass bei der Schulabschlussfeier heuer zehn Bäcker und elf Fachverkäufer auf der Bühne standen – im Vergleich zu einem Absolventen bei den Malern und 50 bei den Schreinern und Zimmerern. Viel Hoffnung, dass sich am Nachwuchsmangel etwas ändert, machte den Bäckern auch Rupert Spannagl von der Agentur für Arbeit in Holzkirchen nicht. Auch die in den Jobcentern angebotene Berufsberatung könne hier keinen „Druck ausüben“, wie von den Bäckern gefordert.

Karl Bock