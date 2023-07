Tölzer Bäckereien im Check: 146 Brote und Semmeln durchlaufen Qualitätsprüfungen

Von: Vinzent Fischer

Handarbeit und Feinschmeckerei: Brotprüfer Manfred Stiefel. © Arndt Pröhl

Der Sachverständige Manfred Stiefel prüft 146 Brote und Semmeln aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach nach sechs Kriterien. Heraus kam ein „sehr positives“ Ergebnis.

Bad Tölz – Manfred Stiefel ist ein absoluter Fachmann auf seinem Gebiet. Seit 16 Jahren führt der 61-Jährige im Auftrag des Deutschen Brotinstituts die Qualitätsprüfungen durch. So auch am Donnerstag: 13 Bäckereien aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach haben heuer an der Aktion teilgenommen, insgesamt wurden 100 Brote und 46 Semmeln zur Bewertung eingereicht. Die Qualitätsprüfung fand wie in den Vorjahren auf freiwilliger Basis im Tölzer AOK-Gebäude statt.

Qualitätsprüfung im Tölzer Land: 100 Brote und 46 Semmeln im Fokus

In sechs Kriterien überprüfte Stiefel die Brote. Los ging es mit der Form und dem Aussehen, das Auge isst ja schließlich mit. Er müsse prüfen, ob das Brot „optisch ansprechend“ sei, sagt Stiefel. Dabei komme es darauf an, wie gleichmäßig die Bestreuung der Brote mit Mehl oder Körnern ist. Danach ging es an die Bewertung der Oberfläche und Brotkruste. Sie enthalte Geschmacksaromen und sei „wichtig, weil sie wie ein Schutzmantel für das Brot wirkt“, erklärt Stiefel.

Die Bohrung des Laibs gibt an, mit wie vielen Löchern das Brot durchzogen ist. Dabei gebe es Unterschiede je nach Brotart. Beim „Bestreichbarkeitstest“ mit dem Finger darf das Brot nicht zu sehr krümeln, um den hohen Ansprüchen zu genügen. Die Struktur des Brotes testet Stiefel mit dem Drucktest. Für das Ergebnis entscheidend sind aber vor allem Geruch und Geschmack.

Es ist viel Handarbeit, die der Fachmann dabei verrichtet. „Ich bin ein sehr sensibler Mensch und habe gut ausgebildete Sinne“, meint Stiefel. 7000 Brotproben gehen dem Bäckermeister bei seiner Arbeit als Brotprüfer jedes Jahr durch die Finger. Ein gutes Brot brauche eine „ansprechende Optik, natürlich ein gutes Aroma und die typische goldbraune Farbe“.

Hohes Niveau und Anerkennung: Auszeichnung für erstklassige Brote

Bis zu 100 Punkte kann ein Brot erreichen. Nur bei voller Punktzahl gibt es die Auszeichnung „sehr gut“. Die Ergebnisse heuer seien „sehr positiv, ein sehr hohes Niveau“, freut sich Stiefel. Es mache auch nach 16 Jahren „noch immer Spaß, die Produkte zu prüfen“. Bäckermeister Anton Lugauer (60) aus Benediktbeuern hat an den Brotprüfungen teilgenommen. Sie seien „wie eine Selbstkritik oder Selbstprüfung“ für den Betrieb. Er sei dankbar für die Bewertung, gerade dann, wenn mal ein Fehler passiere. „Nur so kann man sein Niveau halten“, sagte Lugauer. (vfi)

