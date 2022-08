„Bäume können nicht weglaufen“: Unterwegs mit dem Baumkontrolleur der Stadt Tölz

Mal kopfunter, mal kopfüber: Martin Borner sägt aus. © Christoph Schnitzer

Simon Behmenburg ist Baumkontrolleur der Stadt Bad Tölz, in der es rund 7000 Bäume gibt. Deren Pflege ist ein aufwendiger Job, für den man viel Fachwissen braucht.

Bad Tölz – In der Jugend kraftvolles, ja explosives Wachstum, in der Reife wird die Figur stattlicher und breiter, im Alter kehrt Ruhe ein, die schließlich in einem körperlichen Rückzugs- und Schrumpfungsprozess mündet. Wenn Simon Behmenburg die Lebensphasen eines Baumes erklärt, verblüffen die Parallelen zum Alterungsprozess des Menschen. Und genau wie dieser im Laufe der Lebensjahre immer mehr auf Hilfe angewiesen ist, benötigt auch das Lebewesen Baum Pflege. Denn „Bäume können“, sagt der 46-jährige Behmenburg, „nicht weglaufen“. Sie sind allen Umwelteinflüssen in ihrem oft mehr als hundertjährigen Leben schutzlos ausgesetzt.

Prominenter Förster Wohlleben sensibilisierte viele Menschen

Obwohl: Ganz wehrlos sind sie nicht. Sie besitzen Schutzmechanismen, für die sich Fernseh- und Lese-Deutschland spätestens seit der Veröffentlichung von Förster Peter Wohlleben zum „geheimen Leben der Bäume“ interessiert. Den fast spirituellen Ansatz Wohllebens teilt Behmenburg nicht, auch wenn er „zweifelsohne für das Thema sensibilisiert hat“. Der achtsame Umgang mit Natur, Wald und Bäumen ist aber auch die Berufung des Wahl-Gaißachers. Er wurde 2021 von der Stadt Bad Tölz als „Baumkontrolleur“ eingestellt.

Simon Behmenburg, Baumkontrolleur der Stadt Bad Tölz. © Schnitzer

Tölz hat fast 7000 Bäume mit teils sehr alten Exemplaren

An die 7000 Bäume hat die Kreisstadt, die sich die Pflege dieses Bestands allein im laufenden Jahr rund 130 000 Euro kosten lässt. Die Verkehrssicherungspflicht, also der Schutz vor herabstürzenden Äste, wird heutzutage viel ernster als früher genommen. Tölz hat aber auch einen wertvollen Baum-Altbestand, der erhaltungswürdig und pflegewürdig ist. Kalvarienberg, Franziskaner- und Rosengarten sowie Kurpark mit den imposanten Linden- und Buchen-Riesen nennt der 46-Jährige als Besuchs-Muss für jeden Baumfreund. Etwa 4000 Bäume sind bereits in einem neu geschaffenen digitalen Kataster erfasst. Auf kleinen Kunststoffmarken stehen ihre Nummern. Geschätzte 3000 folgen noch. Alter, Größe, Stammumfang und Schäden werden im Kataster erfasst und sind jederzeit abrufbar.

Arbeit mit dem Team

An einem Freitagmorgen trifft sich Simon Behmenburg mit Niels Ondraschek. Der professionelle Baumpfleger aus Bernried ist mit einem dreiköpfigen Team am Tölzer Kindergarten Schloßplatz, um den alten Mischbestand an Buchen, Linden, Fichten, Lärchen und vielen anderen im Auftrag Behmenburgs auszulichten. Ondraschek wird an diesem Vormittag mit Martin Borner in eine 25 bis 30 Meter hohe Linde direkt vor dem Eingang zur Kita hinaufsteigen.

Der Baum ist so um 100 Jahre alt und man erkennt mit kleiner Nachhilfe durch Behmenburg recht schnell, dass der stattliche Baum einiges Totholz und überlastige Äste mit sich schleppt. In der Krone, die im Alter dürftiger versorgt ist, weist er zudem Fehlentwicklungen auf. In etwa sechs Metern Höhe, wo sich der Baum gabelt, ist ein angehender Riss zu erahnen. Der sogenannte Zwiesel ist eher v-förmig. Das könnte problematisch werden. Wäre er u-förmig, wäre es unbedenklich.

Gut gesichert rücken Niels Ondraschek (li.) und Martin Borner den Schäden zu Leibe und bringen im unteren Lindenbereich eine statische Kronensicherung an. © Schnitzer

Arbeit kopfüber im Geäst

Nach dem kräftigen Ausschneiden der Linde, was die im Geäst geschickt herumturnenden, aber gut gesicherten Ondraschek und Borner mit ihren Handsägen wie Baum-Friseure routiniert und wenn es nötig ist, auch schon mal kopfüber erledigen, während Kollege Florian Gössinger am Boden sichert und aufräumt, kommt die eigentliche Hauptaufgabe: die Kronensicherung des Baumseniors. Das geschieht in etwa sechs Metern Höhe an der Gabelung mit einem kräftigen rund 15 Zentimeter breiten Gurtband, das laut Ondraschek bis zu 42 Tonnen aushält. Die auseinanderstrebenden Zwiesel-Stämme werden mit Schlaufengurt umgeben und einer Stahlschraube fix verspannt. Nun kann die Gabel nicht mehr ausbrechen.

Hoch oben in der Krone wird die statische Sicherung am Zwiesel mit einer dynamischen Sicherung ergänzt. Drei etwa gleichstarke Stämme werden durch ein langes Hohltau, das von unten kaum zu erkennen ist, in Form eines Dreiecks verbunden. Das Seil hängt durch, erklärt Behmenburg. Seine Wirkung entfaltet es erst, wenn etwa ein Sturmwind hineinfährt und das Seil-Korsett das Ausschwingen in mehrere Richtungen verhindert. Drei Stunden brauchen Ondraschek und Co., dann ist der Linden-Senior im Kindergarten für die nächsten Jahre sauber „ausrasiert“ und verkehrssicher.

Viel „Gewusel“ ist nicht gut für einen Baum

„Das war schon nötig“, sagt der groß gewachsene Baumpfleger, zumal ein Kindergarten nicht unbedingt der optimale Standort für Bäume ist. Nicht nur wegen der Gefahr von herunterfallenden Ästen für die Mädchen und Buben. Das ständige Gewusel der Kinderbeine verdichtet laut Profi den Boden und erschwert die Sauerstoffaufnahme. „Und wegrennen können Bäume nicht“, stellt auch Ondraschek trocken fest, bevor er sich daran macht, dem nächsten „Kunden“ an die Kletterleine zu nehmen und Totholz, Schäden und Fehlwuchs zu Leibe zu rücken. (Von Christoph Schnitzer)

