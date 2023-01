Private Balkonkraftwerke im Landkreis? Kleinvieh macht auch Mist

Von: Andreas Steppan

Aus ein bis zwei Solarpaneelen, einem Wechselrichter, der Gleichstrom in Wechselstrom wandelt, einem Kabel und einem Stecker besteht ein Balkonkraftwerk. © dpa

Ob Balkonkraftwerke zulässig sind, das ist im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen von Ort zu Ort unterschiedlich geregelt.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Sie werden mittlerweile sogar von Discountern und Supermärkten angeboten, sind ab heuer von der Mehrwertsteuer befreit und prinzipiell genehmigungsfrei: Balkonkraftwerke erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Eine Hürde gibt es dafür jedoch mancherorts. So wies die Gemeinde Lenggries jüngst nach einem Bericht in unserer Zeitung darauf hin, dass solche Anlagen der Ortsgestaltungssatzung widersprechen. Der Gemeinderat wird in seiner Sitzung am Montag, 23. Januar, nun über eine mögliche Überarbeitung der Satzung beraten. Ob Balkonkraftwerke zulässig sind, ist im Landkreis von Ort zu Ort unterschiedlich.

Balkonkraftwerke: Thema im Lenggrieser Gemeinderat

Genauso wie in Lenggries ist die Vorschriftslage in Reichersbeuern. „Eine explizite Aussage zu Balkonkraftwerken enthält unsere Ortsgestaltungssatzung zwar nicht“, erklärt Bürgermeister Ernst Dieckmann. Paragraf 6 schreibe aber vor, dass Solaranlagen in Reichersbeuern flach auf dem Dach aufliegen sowie in die Dachhaut integriert sein müssen und nicht aufgeständert sein dürfen. „Rechtlich gibt die Satzung Balkonkraftwerke nicht her“, sagt Dieckmann. Beim Erstellen der Satzung habe man solche Kleinanlagen aber noch nicht auf dem Schirm gehabt. Anfragen dazu habe es in Reichersbeuern bislang nicht gegeben. Gebe es einen konkreten Fall, werde man sich Gedanken machen, wie damit umzugehen ist, meint der Bürgermeister.

In Bad Tölz gibt es dagegen Balkonkraftwerke, und zwar genau neun Stück, wie die Stadtwerke auf Anfrage mitteilen. Das ist deshalb so genau bekannt, weil eine Photovoltaikanlage beim Netzbetreiber angemeldet werden muss. „Die Unterlagen sind bei uns erhältlich“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisberger. Zudem müsse bei jeder Anlage eine moderne Messeinrichtung – ein digitaler Zähler – vorhanden sein. „Im Bedarfsfall wird der analoge Zähler dann ausgetauscht.“

Nicht die große Menge Strom, aber ein Beitrag

Die neun Tölzer Balkonkraftwerke entsprächen zusammen einer Leistung von rund 6000 Kilowattstunden. Das erscheine im Verhältnis zum Jahresverbrauch aller Tölzer von 57 Millionen Kilowattstunden im Jahr 2021 „erst einmal wenig“, räumt Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Huber ein, betont aber: „Jede Kilowattstunde ist wichtig.“ Vor allem seien die Anlagen „für jeden Einzelnen eine leichte Möglichkeit, bei Sonnenschein Strombezugskosten zu sparen und seinen Teil zur Energiewende direkt vor Ort zu leisten.“ Das sieht Stefan Drexlmeier, Vorstandsvorsitzender der Energiewende Oberland, übrigens ähnlich. „Tatsächlich ist es so, dass ein Balkonkraftwerk nicht ausreicht, um einen Haushalt ausschließlich zu versorgen“, gibt er zu. „Der Anteil wird voraussichtlich circa zwischen 10 und 25 Prozent schwanken, je nachdem, wie stark die Nutzer ihr Verhalten an die Anlage anpassen können.“

Viel bedeutender sei es jedoch, dass die Nutzer durch das Balkonkraftwerk „einen Bezug zur Energie erhalten“. Oft gehe die Installation der Anlage damit einher, dass sie ihr Verhalten anpassen, dadurch Strom sparen „und so doppelt die Energiewende umsetzen“, meint Drexlmeier. „Somit leisten Balkonkraftwerke aus unserer Sicht nicht die große Menge an Strom, aber trotzdem einen wichtigen Beitrag zur Energiewende durch Mieter im Oberland.“

Zurück nach Bad Tölz: Eine Ortsgestaltungssatzung, die Balkonkraftwerke in der Stadt ausschließt, gibt es hier nicht – aber einen „Gestaltungsleitfaden“ für die Altstadt. Der, so erklärt Rathaus-Sprecherin Birte Otterbach, sei per se nicht rechtlich bindend, zeige aber auf, was in Bad Tölz gestalterisch gewünscht ist und weise auf mögliche andere rechtliche Hinderungsgründe hin, etwa den Denkmalschutz.

„Das Mögliche und gestalterisch Machbare ausloten“

„Gerade bei Baudenkmälern – egal ob als Einzeldenkmal oder als Ensemble – muss das Anbringen von Solaranlagen gut überdacht werden“, sagt dazu Stadtbaumeister Florian Ernst. „Ist die Denkmalpflege mit im Spiel, muss es immer um eine Einzelfallbetrachtung gehen.“ Sollte ein Bauherr eine Solar- oder PV-Anlage auf oder an einem historischen Gebäude planen, sei es deshalb ein Besuch in der Bauberatung zu empfehlen. „Gemeinsam können wir dann das technisch Mögliche und gestalterisch Machbare ausloten“, so Ernst.

„Grundsätzlich positiv“ bewertet die Stadt Geretsried Balkonkraftwerke, erklärt Rathaus-Sprecher Thomas Loibl. Es handle sich immerhin um einen Beitrag zum Klimaschutz. Ob es in der größten Stadt im Landkreis schon solche Anlagen gibt, sei im Rathaus nicht erfasst. Vom Ortsrecht her spreche jedenfalls nichts dagegen. Geretsried habe keine Ortsgestaltungssatzung. Nur im Bebauungsplan für den Ortsteil Geltung seien gewisse gestalterische Vorgaben, auch für Photovoltaikanlagen auf dem Dach, enthalten. Auch diese schlössen aber Balkonkraftwerk nicht aus, meint Loibl.

Dem Königsdorfer Bürgermeister Rainer Kopnicky ist bislang kein Balkonkraftwerk im Ort bekannt. Zulässig wären sie aber, denn: „In Königsdorf gibt es keine Ortsgestaltungssatzung und auch keine sonstigen Regeln für Photovoltaikanlagen“, so der Bürgermeister. Und nach der bayerischen Bauordnung seien solche baulichen Anlagen verfahrensfrei möglich.

Balkonkraftwerke in Kochel? Bürgermeister Thomas Holz aufgeschlossen

Generell ausschließen möchte auch der Kochler Bürgermeister Thomas Holz Balkonkraftwerke in seiner Gemeinde nicht, da sie „im Zuge der Energiewende“ einen Beitrag leisten könnten. In Kochel gebe es keine Ortsgestaltungssatzung – allerdings seien für bestimmte Bereiche der Gemeinde in den Bebauungsplänen Regeln für Solaranlagen festgelegt. Ein Solarazaun wurde in Kochel zum Beispiel aufgrund der im Bebauungsplan festgelegten Art der Einfriedung abgelehnt.

Explizit gefördert werden Balkonkraftwerke laut Beschluss des Bauausschusses des Stadtrats seit 1. Oktober in der Stadt Wolfratshausen. Das Angebot richtet sich an Haus- und Wohnungseigentümer, an Eigentümergemeinschaften sowie Mieter. „Die Stadt Wolfratshausen hat 2019 den Klimanotstand ausgerufen und setzt damit einen Anreiz für Bürgerinnen und Bürger, in den Ausbau erneuerbarer Energien zu investieren“, betonen Bürgermeister Klaus Heilinglechner sowie Vivian Horngacher, Umwelt- und Klimaschutzmanagerin im Rathaus.

