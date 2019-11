Bananafishbones rocken Klimademo am Freitag

Prominente Unterstützung bekommt die „Fridays for Future“-Bewegung in Bad Tölz. Florian Rein sowie Sebastian und Peter Horn sind große Fans von Greta Thunberg.

Bad Tölz – Sie sind dafür bekannt, sämtliche Bühnen in Bayern zu rocken. An diesem Freitag, 29. November, geben die Bananafishbones aber ein Konzert „mit kleinem Equipment“ bei der Kundgebung der „Fridays for Future“-Bewegung an der Tölzer Isarpromenade.

Die Bananafishbones sind große Fans von Greta Thunberg

Florian Rein sowie Sebastian und Peter Horn sind nämlich große Fans von Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Sie hatte den Mut, in ein Wespennest zu stechen. Und alle Erwachsenen werden dadurch hysterisch. Ich finde klasse, was die sich traut“, sagt Sebastian Horn, Sänger und Bassist der Tölzer Band. Horn ist Vater von fünf Kindern, die alle am Freitag die Demo unterstützen. „Es geht dabei ja auch um die Zukunft unserer Kinder. Da tragen wir mit einem kleinen Auftritt gerne was dazu bei.“

„Fridays for Future“-Organisatoren hoffen auf über 1000 Demonstranten

Die Mit-Initiatoren der Tölzer Klimabewegung, Lukas von Andrian (15) und Nick Altenburger (17), freuen sich sehr über die musikalische Unterstützung. „Beim letzten Großstreik waren knapp 1000 Demonstranten dabei. Diese Zahl wollen wir am Freitag unbedingt überbieten“, sagt von Andrian.

Lesen Sie auch: In der Klima-Aktionswoche geht‘s mit dem Förster in den Wald

Über Instagram haben sie bereits die Werbetrommel gerührt und hoffen auf große Beteiligung, wenn sie sich um 11 Uhr am Tölzer Rathaus versammeln. Schließlich planen die Jugendlichen mit ihrer Ortsgruppe schon seit einiger Zeit die Demo. „Seit mehr als sechs Wochen befassen wir uns damit. Wir wollen zeigen, dass wir mit dem bundesweiten Klimapaket nicht einverstanden sind“, erklärt Altenburger.

Lesen Sie auch: Tempolimit auf Autobahnen: Das sagen „Fridays for Future“-Kids und ein Porsche-Liebhaber

Regionale Forderungen hat die Ortsgruppe noch nicht. „Wir arbeiten aber schon daran“, sagen die Mit-Initiatoren.