Fishbones wollen Weihnachtskonzerte in Tölz spielen

Die Fans der Bananafishbones können hoffen: Die Tölzer Band plant heuer vier ihrer traditionellen Weihnachtskonzerte im Tölzer Kurhaus. Der Vorverkauf startet am 24. Oktober. Schlagzeuger Florian Rein berichtet im Interview, wie die Auftritte ablaufen sollen.

Die Weihnachtskonzerte der Fishbones sind ein „Klassiker“ im Tölzer Kulturleben, in der Regel gibt es Karten schon ab Juli. Doch heuer ist alles anders. Wann habt Ihr euch entschieden, es mit den Konzerten zu versuchen?

Wir hatten natürlich durchgehend gehofft, dass es eine Lösung geben wird, um die Weihnachtskonzerte im Kurhaus trotzdem durchführen zu können, mussten aber die Corona-Entwicklung bis Herbst abwarten, um mit einem entsprechenden Konzept in den Vorverkauf gehen zu können.

Vier Termine mit Hygienekonzept und weniger Zuschauern im Kurhaus

In welcher Form werden die Konzerte stattfinden?

Die Planung sieht aktuell vor, dass es pro Abend 200 statt wie bisher 500 Plätze geben wird. Der Bestuhlungsplan wurde von einem Profi erstellt, es werden paarweise Stühle aufgestellt mit dem entsprechenden Abstand von mindestens 1,50 Metern in alle Richtungen. Der Verkauf der Plätze erfolgt ausschließlich paarweise. Auch vor Ort wird es genaue Regelungen geben, was die Geh-Wege, die Toiletten und die Gastronomie betrifft. Zudem wurde die Kapazität der Belüftungsanlage im Kurhaus überprüft und für ausreichend erklärt. Es besteht Maskenpflicht in allen Bereichen – nur auf dem Sitzplatz darf sie abgenommen werden (falls die Sieben-Tage-Inzidenz dann unter 35 liegt, Anm. d. Red.). Es wird vor Ort zusätzliches Personal geben, das den Einlass regelt und die Einhaltung aller Maßnahmen kontrolliert.

In den vergangenen Jahren hattet Ihr immer Überraschungsgäste auf der Bühne. Heuer auch?

Unsere Überraschungsgäste auf der Bühne haben sich bislang vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie eine Überraschung waren und vorab nicht verraten wurden. Nur so viel sei gesagt: auch hier müssen wir uns wegen der besonderen Situation heuer etwas einschränken, aber es wird musikalische Gäste geben.

Derzeit kann man ja noch nicht abschätzen, wie sich die Corona-Situation bis Weihnachten entwickeln wird. Mal angenommen, die Konzerte könnten doch nicht stattfinden – besteht dann die Möglichkeit, einen Abend einen Live-Stream aus dem Kurhaus zu machen, ähnlich wie mit „The Heimatdamisch“ im Juni?

Das Risiko, dass die Konzerte wegen verschärfter Corona-Auflagen eventuell kurzfristig doch nicht stattfinden können, besteht natürlich immer. Ein Live-Stream-Konzert wäre dann natürlich eine gute Idee, die wir auf jeden Fall überdenken werden. Nachdem sich die Corona-Situation wohl auch im neuen Jahr nicht grundlegend ändern wird, wird es im Februar übrigens auch ein zweites Heimatdamisch-Live-Stream-Konzert aus dem Tölzer Kurhaus geben, passend zur Veröffentlichung des neuen Albums, das Ende Februar erscheint.

Vorverkauf startet am 24. Oktober

Gibt’s eigentlich was Neues von den Fishbones? Vielleicht die Arbeit an einem neuen Album?

Leider hatten wir heuer sehr wenig Zeit und Gelegenheit, an neuem Material oder einem neuen Album zu arbeiten. Sebastian Horn war trotz Corona viel mit Dreiviertelblut unterwegs, mein Studio war zum Glück fast durchgehend ausgebucht, außerdem arbeite ich im Moment sehr intensiv an einer neuen Heimatdamisch-CD. Erschwerend kam zudem hinzu, dass sich unser Gitarrist Peter Horn im Sommer einen komplizierten Handgelenksbruch zugezogen hatte und längere Zeit nicht mehr Gitarre spielen konnte. Aber für die Vorbereitung unserer Weihnachtskonzerte haben wir den gesamten Dezember geblockt und sind hoch motiviert und voller Vorfreude auf das gemeinsame Musizieren.

Weitere Infos

Die Konzerte finden am 20., 21., 22. und 23. Dezember jeweils um 20 Uhr im Tölzer Kurhaus statt. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 24. Oktober, um 9 Uhr. Pro Haushalt können vier Karten vergeben werden. Die Tickets kosten 28 Euro, Kinder zahlen 20 Euro. Erhältlich sind sie bei der Tölzer Tourist-Info, Telefon 0 80 41/78 670.

