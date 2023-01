Bande von Ladendieben geht Tölzer Polizei ins Netz

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Zunächst gelang den männlichen Komplizen die Flucht, wenig später wurden die Tatverdächtigen aber aufgegriffen. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Eine Bande von Ladendieben ging der Polizei am Samstagmittag in Bad Tölz ins Netz. Einer der Tatverdächtigen legte den Beamten zudem noch einen falschen Ausweis vor.

Bad Tölz - Der Vorfall ereignete sich am Samstagmittag gegen 11.50 Uhr. Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes an der Lenggrieser Straße in Bad Tölz wurde auf eine 32-jährige und eine 18-jährige moldawische Staatsangehörige mit Wohnsitz im Ausland aufmerksam. Die beiden Frauen hatten zwei Flaschen Parfum entwendet und versuchten diese, an der Kasse vorbei zu „schmuggeln“. Später wurden noch leere Verpackungen von Fitness-Tracker-Uhren, sogenannten Smartwatches, aus dem Markt bei ihnen aufgefunden.

Vier männlichen Komplizen gelingt die Flucht - aber nur kurz

Wie sich herausstelle waren die beiden Frauen nicht allein. Vier männliche Komplizen, im Alter zwischen 19 und 47 Jahren, ebenfalls moldawische Staatsangehörige, konnten zunächst fliehen, wurden jedoch wenig später durch zwei Streifen der Polizeiinspektion Bad Tölz an einer Arbeiterunterkunft in Lenggries gestellt.

Eine der Tatverdächtigen legt einen gefälschten Ausweis vor

Bei der Feststellung der Identität und Prüfung der vorgelegten Ausweisdokumente durch speziell geschulte Beamte der Grenzpolizeiinspektion Murnau fiel den Polizisten noch auf, dass einer der Männer, ein 47-jähriger moldawischer Staatsangehöriger, einen gefälschten rumänischen Ausweis vorgelegt hatte.

Ermittlungen zum Verbleib der Uhren dauern an

Es wurde schließlich Anzeige wegen Diebstahls und Urkundenfälschung sowie wegen eines Verstoßes nach dem Aufenthaltsgesetzt erstattet. Zum Verbleib der Uhren dauern die Ermittlungen laut Polizei noch an.

