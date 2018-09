Banken im Wandel: Meistens digital, manchmal menschlich

Das Bankenwesen ist im Umbruch. Ein Schlaglicht darauf warf zuletzt die Meldung, dass der Zahldienstleister Wirecard, der Zahlungen im Internet abwickelt, die Commerzbank aus dem Deutschen Aktienindex (DAX) verdrängt hat. Haben traditionelle Geldinstitute also mittlerweile das Nachsehen? Die im Landkreis ansässigen lokalen Geldhäuser sehen sich für den Wandel gerüstet.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Digitalisierung: Zukunftsmusik ist das natürlich weder bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen noch bei der Raiffeisenbank im Oberland, sondern längst Realität. „Ob Kontoeröffnung, Dauerauftrag oder Überweisung – wofür der Kunde früher in die Geschäftsstelle kam, das erledigt er heute im Internet – die Jüngeren tendenziell auch gar nicht mehr am Computer, sondern über die App auf dem Smartphone“, erklärt Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Bei Privatgirokonten liege die Onlinequote bei 50, bei Geschäftsgirokonten bei 90 Prozent. Bei der Sparkasse im Landkreis gibt es laut Waßmer jährlich 500.000 bis 600.000 Überweisungen auf Papier. Online dagegen würden um die 3 Millionen Überweisungen getätigt.

Ganz ähnlich sieht es laut dem Vorstandsvorsitzenden Hubert Stehr bei der Raiffeisenbank im Oberland aus, bei der es sogar einen eigenen Digitalisierungsvorstand gibt. „Unser durchschnittlicher Kunde geht einmal im Jahr in eine Bankfiliale“, sagt Stehr, „aber 100- bis 150-mal auf unsere App oder unseren Online-Auftritt.“

Auch um einen Standard-Ratenkredit zu bekommen, muss der Kunde heute nicht mehr in Kontakt mit einem menschlichen Bankberater treten. Er kann das Darlehen papierlos im Internet beantragen. Die Entscheidung, ob der Kredit bewilligt wird, „trifft die Maschine“, so Stehr. Ähnliches gilt für die Anlageberatung. An Stelle des persönlichen Gesprächs in einem Hinterzimmer der Bankfiliale ist hier das „Robo-Advising“ getreten.

Diese Entwicklung geht auf Kosten von Arbeitsplätzen. Manche Experten sprechen davon, dass bis 2030 deutschlandweit im Bankensektor 50 bis 70 Prozent der Jobs wegfallen. Das möchten weder Waßmer noch Stehr so unterschreiben, bestreiten aber nicht, dass auch ihre Institute Arbeitsplätze reduzieren. „Wir waren schon mal bei deutlich über 600 Mitarbeitern – heute sind es 460“, erklärt die Sparkassen-Chefin. Tätigkeiten wie die händische Erfassung von Überweisungsträgern oder deren stundenlanges Sortieren seien weggefallen. „Dafür gibt es neue Berufsfelder“, sagt Waßmer. Stehr: „Die Tätigkeiten verschieben sich. Die Systeme müssen gepflegt, die Prozesse optimiert werden.“

Zudem sind die Chefs beider Geldhäuser überzeugt, dass es weiter einen Bedarf an persönlicher Beratung geben werde. „Bei der Hausfinanzierung – also etwas, das die meisten Menschen nur einmal im Leben machen – werden die Kunden auf absehbare Zeit ein persönliches Gespräch mit dem Bankberater vorziehen“, so Stehr. In manchen Fällen komme es im Bankgeschäft neben den nackten Zahlen auch auf Erfahrung und Empathie an, ergänzt Waßmer. Außerdem verweist sie darauf, dass die Beratungsthemen immer komplexer und die Halbwertszeit des Fachwissens geringer würden. Deswegen seien zunehmend hochqualifizierte Mitarbeiter gefragt.

Veränderte, aber unterm Strich doch weniger Arbeitsplätze: Für Stehr ist das kein Schreckensszenario. „Aufgrund der demografischen Entwicklung wird schließlich auch das Arbeitskräftepotenzial geringer sein“, gibt er zu bedenken.

Auch was die Zahl der Geschäftsstellen angeht, ist klar, wohin die Reise geht. Die Sparkasse schloss zuletzt die Filialen in der Wolfratshauser Altstadt (Umwandlung in SB-Stelle) und Eurasburg, als nächstes sind Geretsried-Stein, Höhenrain sowie die SB-Stelle in Arzbach auf dem Streichzettel. Bis Mitte 2019 seien dann noch 19 Filialen übrig, so Waßmer. Für die Raiffeisenbank im Oberland sagt Stehr: „Die Geschäftsstellen stehen auf dem Prüfstand, ich kann Schließungen in den nächsten Jahren nicht ausschließen.“ Auf dem Weg zur reinen Online-Bank sehen sich beide Geldhäuser deswegen noch lange nicht. Waßmer: „Gerade in dem Modell, dass wir beides können, sehen wir die ideale Kombination.“