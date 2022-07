Bad Tölz: Batterie von Leichtfahrzeug gerät während Fahrt in Brand

Am Dienstagabend brannte in Bad Tölz ein Leichtfahrzeug.

Einsatz für die Tölzer Feuerwehr

Von Veronika Ahn-Tauchnitz schließen

Ein technischer Defekt an einem Leichtfahrzeug führte am späten Dienstagabend zu einem Brand. Die Insassen konnten sich noch früh genug in Sicherheit bringen.

Bad Tölz - Zum Brand eines Leichtfahrzeugs musste die Tölzer Feuerwehr am Dienstagabend ausrücken. Gegen 22.25 Uhr fuhr eine 17-jährige Dietramszellerin gemeinsam mit einer Freundin mit ihrem vierrädrigen Gefährt die Osterleite bergauf. Plötzlich bemerkten die beiden Jugendlichen Rauch im Fahrzeuginneren, stellten das Auto am Straßenrand ab, stiegen aus und verständigten die Feuerwehr.

Rauchentwicklung im Fahrzeuginneren

Als die ehrenamtlichen Retter vor Ort eintrafen, quoll Rauch aus dem Fahrzeug. Nach den Löscharbeiten wurde laut Polizei festgestellt, dass die unter dem Beifahrersitz angebrachte Batterie aufgrund eines technischen Defekts zu brennen begonnen hatte. Ein Fehlverhalten der Fahrzeugführerin sei nicht festzustellen gewesen. Verletzt wurden die beiden jungen Frauen nicht, allerdings wurde durch den Brand der Beifahrersitz zerstört, und auch sonst entstand erheblicher Brandschaden an dem Leichtfahrzeug in Höhe von rund 3000 Euro.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.