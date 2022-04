Bauarbeiten auf Isarbrücke in Bad Tölz: Ende erst in einigen Monaten in Sicht

Von: Melina Staar

Teilen

Länger als ursprünglich geplant dauern die Sanierungsarbeiten auf der Isarbrücke der Tölzer Umgehungsstraße. © Hias Krinner

Für die Sanierung der Isarbrücke, über die die B472 in Bad Tölz führt, war einst eine Bauzeit von wenigen Monaten anvisiert. Doch die Autofahrer brauchen deutlich länger Geduld.

Bad Tölz – Die Bauarbeiten an der B472-Brücke über die Isar dauern länger als erwartet. Neuer Termin für den Abschluss der Arbeiten ist nun im September.

Lieferschwierigkeiten verzögern Brücken-Bauarbeiten in Bad Tölz

Die viel befahrene Brücke wird wie berichtet seit dem vergangenen Mai saniert. Ursprünglich hätten die Arbeiten im Herbst 2021 abgeschlossen werden sollen. Aufgrund des größeren Arbeitsumfangs und weil eine Firma absprang, verschob sich der Termin auf April 2022. Aber auch dieser Termin ist nicht zu halten, sagt German Abenthum vom Staatlichen Bauamt auf Anfrage. „Wir werden wohl bis Ende September brauchen.“ Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Lieferung der Brückenlager, die unter der Brücke eingebaut werden und für die jeweils 1000 Kilo Stahl benötigt werden, verzögerte sich, in dieser Woche sollen sie an der Baustelle eintreffen.

Ein weiteres Problem tauchte oben auf der Brücke auf. Im vergangenen September wurde dort eine Schicht aus grünem Epoxidharz aufgebracht, die verhindern sollte, dass chloridhaltiges Wasser in den Beton eindringt. „Aber die Beschichtung hat nicht gehalten, also wurde sie wieder runtergefräst“, so Abenthum, und dann mit einer neuen abgedichtet. Diese Arbeiten konnten im Winter nicht durchgeführt werden.

Sanierung der Isarbrücke in Bad Tölz dauert länger

Derzeit wird an den Brückenkappen gearbeitet. Parallel dazu gehen die Arbeiten unter der Brücke weiter. „Die erhöhte Tragkraft ist vorhanden“, so Abenthum, der die Baustelle „eine Operation am offenen Herzen“ nennt. Mit Verzögerungen sei bei einer solchen Sanierung immer zu rechnen, weil oft erst im Laufe der Zeit Dinge zum Vorschein kommen, die man zuvor nicht abschätzen könne.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.