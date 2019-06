Wegen Bauarbeiten - Nockhergasse ab Juli für vier Monate zu

Noch läuft der Verkehr: Ab Anfang Juli ist die viel befahrene Nockhergasse in Bad Tölz für mehrere Monate gesperrt. Umgeleitet wird weiträumig über die Umgehungsstraße.

Arbeiten an Gas, Wasser und Strom

Autofahrer in Tölz müssen sich den Sommer über auf Umleitungen einstellen. In der Nockhergasse, dem Mittleren Ring von Tölz, stehen Bauarbeiten an. Die dauern Monate.