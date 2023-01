„Kreative und innovative Stadthäuser“ in Bad Tölz finden viel Zustimmung bei Stadträten

Bauausschuss

Ein Bauvorhaben im sensiblen Altstadtbereich von Bad Tölz weckte zunächst etwas Skepsis. Doch das Konzept für neun Stadthäuser an der Fröhlichgasse überzeugte.

Bad Tölz – Neun Stadthäuser in der Fröhlichgasse: Bei der Ankündigung für so ein Bauprojekt im sensiblen Altstadtbereich schluckten zunächst nicht nur einige Stadträte. Was wird das wohl sein? Nun, nach der Diskussion im Bauausschuss am Dienstag waren sich die Räte mit der Verwaltung einig: ein hochinteressantes und unterstützenwertes Projekt. Es stammt aus der Feder des Wackersberger Architekturbüros Hans und Michaela Eizenberger, das auch für den ungewöhnlichen Ersatzbau an der Badstraße („Wohnen in der Senkrechten“) neben der Eisdiele verantwortlich zeichnet. Der Vorbescheid wurde vom Ausschuss einmütig befürwortet.

Für neun „Stadthäuser“ an der Fröhlichgasse wird ein größeres Wohnhaus abgerissen

„Kreativ und innovativ“ nannte Bürgermeister Ingo Mehner den jüngsten Wurf des Büros. Dafür wird ein größeres Wohnhaus abgerissen. Stattdessen werden in drei zusammenhängenden Dreier-Häusergruppen neun sogenannte Stadthäuser errichtet. Der Clou: Sie haben nach hinten Gärten, wie sich Zweiter Bürgermeister Michael Lindmair freute und auf andere „historische“ Stadtgärten am Kalvarienberg sowie unterhalb des Schloßplatzes im Gries hinwies.

+ Dieses alte Wohnhaus sowie ein Teil der Garagen in der Fröhlichgasse müssen für die Stadthäuser weichen. © Christoph Schnitzer

Die Planung, die Stadtbaumeister Florian Ernst vorstellte, wurde im Vorfeld intensiv besprochen und „fügt sich städtebaulich gut ein“. Das aus vier Grundstücken verschmolzene Areal liegt im Landschaftsschutzgebiet Isarauen, das dahinter liegende Biotop wird aber nicht angetastet. Das ist auch ganz im Sinne des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes: Hangkanten sind vor baulichen Anlagen zu schützen.

Spannende Sichtbezüge zum Kalvarienberg und zur Isar

Die dreigeschossigen Gebäude (plus Dachgeschoss) stuften sich, so der Stadtbaumeister, zwischen den Nachbargebäuden (Fröhlichgasse 6: zwei Stockwerke, Fröhlichgasse 12: fünf Stockwerke) plausibel ab. Die Fassaden der drei Häusergruppen werden unterschiedlich gestaltet. Autos, Räder und Müll werden in der untersten Ebene untergebracht. Die Wohnebene wird auf die Höhe der Terrassen und Gärten gehoben. Die baulichen Anlagen korrespondierten so fließend mit dem Hang. Es ergeben sich, so Ernst, spannende Sichtbezüge zum Kalvarienberg und zur Isar.

Das Projekt ist nicht ganz problemlos. Auf dem Baugrundstück können nur neun Stellplätze nachgewiesen werden. Da alle Wohneinheiten über 65 Quadratmeter Fläche haben, wären eigentlich 18 Parkplätze nötig. Einer Ablöse (15.“Immenser000 Euro pro Stellplatz) könne aber laut Stadtbaumeister Ernst zugestimmt werden, da Nachverdichtung und neuer Wohnraum im Zentrum des Stadtgebietes wünschenswert seien. Die Geländetopografie sei außerdem schwierig. Das Stadtzentrum sei aber fußläufig gut erreichbar und ein städtischer Parkplatz nutzbar.

„Immenser Eingriff in die Hangtopografie“

Julia Dostthaler (CSU) und Martin Harrer (FWG) wiesen darauf hin, dass das wuchtige Nachbarhaus (Nummer 12) eine Tiefgarage besitzt. Ernst sprach von einem „immensen Eingriff in die Hangtopografie“. Machbar sei freilich alles.

Dostthalers Frage, wen der Bauherr als Zielgruppe im Auge habe, konnte Bürgermeister Mehner nicht beantworten: „Darauf haben wir keinen Einfluss.“ Reihenhäuser mit einer eher innovativen Architektur seien aber wohl eher für etwas jüngeres Klientel gedacht.

Moritz Saumweber (Grüne) konnte sich die Stadthäuser gut vorstellen und lobte Konzept und Planer ausdrücklich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.

Von Christoph Schnitzer