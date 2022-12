Bauen, verdichten, erweitern: Konzepte gegen Wohnraummangel in Bad Tölz

Von: Melina Staar

Auf dem Areal der ehemaligen Grüner-Brauerei wird gebaut. Hier entstehen mehrere Wohneinheiten. Es ist nicht die einzige Wohnungs-Baustelle in Tölz. © KB

Wohnraumentwicklung in Bad Tölz ist eine äußerst komplexe Angelegenheit: Ein Überblick, was derzeit in der Stadt passiert.

Bad Tölz – Es gibt wohl wenige Themen, die so oft diskutiert werden wie der mangelnde Wohnraum. Dass es nicht die eine Lösung für dieses komplexe Problem gibt, ist klar. Auf Anfrage des Tölzer Kurier haben Rathaus-Geschäftsleiter Falko Wiesenhütter, der auch für die AG Wohnen spricht, und Pressesprecherin Birte Otterbach einige Auskünfte gegeben.

Wie viel neuer Wohnraum entsteht derzeit in Bad Tölz?

Zunächst vorweg: Über private Bauvorhaben kann sich die Stadt verständlicherweise nicht äußern. Wie laufend berichtet hat die Stadt im Baugebiet Hintersberg II 38 Bauparzellen vergeben. Ein privates Vorhaben entstand an der Wilhelm-Dusch-Straße mit 20 Wohneinheiten. Aktuell fällt eine größere Baustelle an der oberen Osterleite ins Auge. Dort wurde eine riesige Baugrube ausgehoben, die südlich an den Ellbach grenzt. Laut der Homepage des Bauherrn, der Grünerbräu Immobilien GmbH, entstehen dort auf dem ehemaligen Brauereigelände 19 Wohneinheiten, aufgeteilt in Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen. Fertig gestellt werden soll das Ganze Ende 2024. Weiter unten an der Osterleite nähert sich ein weiteres Projekt seiner Fertigstellung. Dort wurde, wie unschwer zu sehen war, ein altes Haus abgerissen und nun ein neues durch die Lenggrieser Baugenossenschaft errichtet. „Mit höherer Dichte für mehr Wohnraum“, wie Wiesenhütter erklärt. Es sei wichtig, dass es eine Kombination aus städtischem, privatem und genossenschaftlichem Bauen gebe, sagt er.

Wie entsteht außer durch Neubauten weiterer Wohnraum?

In Bad Tölz gibt es einige Gebiete, auf denen kein Bebauungsplan liegt. Für diese gelten besondere Regeln. Je nach Fall kann es dort möglich sein, bestehende Gebäude zu erweitern. „Das passiert auch im Stadtgebiet“, sagt Wiesenhütter. Häufig gebe es auch familieninterne Abkommen, weiß Otterbach. Dass etwa die Kinder das Haus der Eltern übernehmen oder dort angrenzend bauen. „Verdichtung ist von größter Wichtigkeit in einer Stadt wie Bad Tölz.“

Wie steht man in Bad Tölz zur Verdichtung?

Nach der Bayerischen Bauordnung ist Verdichtung das Gebot der Stunde. Anfang 2021 kam eine Lockerung der Regelung für Abstandsflächen dazu. „Jetzt ist dichtere Bebauung möglich, außer eine Kommune beschließt eine eigene Satzung“, erklärt Wiesenhütter. In Tölz sei es aber im Interesse der Stadt, dass dichter gebaut werden könne. „Aber dass muss ein allmählicher Prozess sein und ist nur bei bestimmten Baukörpern möglich.“ Da Tölz keine Flächengemeinde sei, so Otterbach, sei verträgliche Nachverdichtung sinnvoll.

Wo gibt es in Tölz noch Möglichkeiten nachzuverdichten?

Hier müsse man auf die Quartiersentwicklung schauen, erklärt Wiesenhütter. Beispielsweise können sich auf dem Areal an der Flinthöhe ganz neue Möglichkeiten bieten, „wenn die Bundesstraßen dort nicht mehr durchkreuzen“. Natürlich sei hier alles noch im Entstehen und nicht klar, ob Wohnen bei der Entwicklung eine Rolle spiele. Dies sei aber gut denkbar. Auch auf dem Moralt-Gelände, für das wie berichtet immer wieder Ideen gesucht werden, könnte sich Wiesenhütter Wohnentwicklung vorstellen. „Aber das sind politische Entscheidungen.“ Ansonsten gebe es noch so genannte Potenzialflächen, die in privater Hand sind. Man sei aber auch hier im Austausch.

Wie groß ist der tatsächlich Bedarf an Wohnraum in Tölz?

Das kann man nur schätzen. Denn die Anfragen, die an die Stadt selbst herangetragen werden, seien meist aus einem bestimmten Segment, beispielsweise die Nachfrage nach sozialem Wohnraum. „Daher ist der Bedarf in allen Segmenten größer“, so Wiesenhütter. Es gebe keinen Bereich, der nicht nachgefragt sei. Vor einigen Jahren gab es eine Umfrage zum Wohnraumbedarf, die als kleiner Anhaltspunkt dienen kann. Gefragt sind Einfamilienhäuser genauso wie Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Wobei Wiesenhütter einschränkt: „In der Umfrage haben wir nur auf Tölz geschaut. Aber Wohnraumbedarf kennt keine Stadtgrenze.“ Daher sei es auch unmöglich, die Nachfrage zu sättigen. „Wir können noch so viel bauen, wir werden die Probleme nicht lösen.“ Denn der Großraum um München sei einem solchen Wachstum ausgesetzt, dass es immer weitere Nachfrage geben werde.

Auch daher hat sich die Stadt Bad Tölz als politisches Ziel gesteckt, dass das jährliche Wachstum im Schnitt nicht mehr als 0,5 Prozent betragen darf. „Das ist unsere Leitlinie.“ Man wolle nicht das extreme Wachstum, das andere Gemeinden im Münchner Speckgürtel hätten. Denn zu schnelles Wachstum bringe zahlreiche Probleme mit sich: mehr Verkehr, Bedarf nach größeren Schulen und Kindergärten, um nur Beispiele zu nennen.

Welche weiteren Faktoren spielen bei der Wohnungsnot mit hinein?

Ein Punkt, den auch Landrat Josef Niedermaier stets betont, ist die gestiegene Wohnfläche pro Person. Standen 1990 jedem Erwachsenen noch im Schnitt 33 Quadratmeter zur Verfügung, waren es 2020 schon 44 Quadratmeter. „Es wächst also sowohl der Wohnraum als auch die Einwohnerzahl“, so Wiesenhütter. Der Standard steige. „Daher könnten wir bauen, bauen, bauen...“ Ebenfalls häufig diskutiert wird der „quasi“ Leerstand, den die 220 Tölzer Zweitwohnungen mit sich bringen. Dies spiele aber gar nicht so stark hinein, so Wiesenhütter.

Wie kann man den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden?

Man müsse schauen, welche Arten von Wohnraum entstehen, so Wiesenhütter. So dürften beispielsweise nicht nur hochpreisige Eigentumswohnungen gebaut werden. Diese würden ein bestimmtes Klientel anziehen, ebenso wie sozial geförderter Wohnraum. „Es ist wichtig, dass kein Ungleichgewicht entsteht.“ In der Vergangenheit sei es gerade im Kurviertel zu viel in eine Richtung gegangen, sprich, es seien zu viele teure Wohnungen gebaut worden. Daher versuche die Stadt nun, mit ihren Projekten dagegenzuwirken, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen. „Aber man muss natürlich die Stadtentwicklung als Ganzes sehen.“ Hier gebe es allein historisch gesehen Unterschiede, so Otterbach. Es sei Aufgabe der Stadtplanung, wenn nötig, Korrekturen einzuleiten, so Wiesenhütter. „Aber es gibt nicht die eine Lösung.“

