„Bauer sucht Frau“: Luis aus Südtirol geht im Kurhaus in Bad Tölz auf die Pirsch

Ohne Anspruch auf Tiefsinn unterhielt Kabarettist Luis aus Südtirol das Publikum im Kurhaus Bad Tölz - und schaute sich in den Zuschauerreihen nach einer Partnerin um.

Bad Tölz – Merklich selbstbewusster ist Manfred Zöschg alias „Luis aus Südtirol“ geworden, seit er vor drei Jahren, damals eher am Anfang seiner Karriere, das Tölzer Kurhaus füllte. Nämliches gelang ihm jetzt wieder, und zwar mit seinem Programm „Auf der Pirsch“. Veranstalter Christian Gutmair strahlte: „Alles voll. Ausverkauft.“

Ohne den Anspruch des politischen Kabaretts oder anderer tiefsinniger Gedankengänge bot Luis über zwei Stunden gute Unterhaltung indem er die Dinge des alltäglichen Lebens spitzfindig aufs Korn nahm. Bei der titelgebenden „Pirsch“ handelt es sich um die Suche nach einer geeigneten Partnerin. „Luis“ ist vermutlich eines der letzten Exemplare einer aussterbenden Spezies: Als Bergbauer auf einem kleinen Hof im Ultental, einem eher abgeschiedenen Hochgebirgs-Tal südlich von Meran, lebt er alleine auf 1400 Metern Höhe. Da hat man es bei der Brautschau nicht leicht: „Alle 400 Weiba im heiratsfähigen Alter im Ultental sind mit mir verwandt.“

Luis aus Südtirol macht im Publikum im Kurhaus Bad Tölz potenzielle Partnerinnen aus

So machte er im Kurhaus-Publikum auch gleich einige potenzielle Kandidatinnen aus: „Da gibt es zwei Konstellationen: Diejenigen, die wegen mir gekommen sind, und diejenigen, von denen der Mann hofft, dass ich sie ihm abnehme.“

„Luis“ schilderte in seinem Programm, wie ihn die Brautschau auf eine Weltreise führt, und nahm dabei einige Eigenheiten der besuchten Länder aufs Korn. Das begann mit der fehlenden Esskultur in den Vereinigten Staaten und ging weiter nach Dubai, wo der Mann gleich vier Frauen haben darf: „Die sind aber alle so komplett verpackt, dass es schon viere braucht, um zu Hause nach dem Auswickeln zu sehen, ob eine passende dabei ist.“

Auf der Pirsch mit Luis aus Südtirol: Anleihe bei „Bauer sucht Frau“

In Indien prangerte er die hygienischen Zustände an, und für Afrika kam er letztlich zur Überzeugung, dass dort „der grüne Impfpass – also eine 100 Euro-Note“, das geeignete Ausweispapier für alle Fälle im Umgang mit den Behördenvertretern sei.

Köstlich, wie wandelbar sich der Komödiant beim „Speed-Dating à la Luis“ zeigte. Ob als Südtiroler Bergbauer, als Tiroler Skilehrer, ob als Wiener Muttersöhnchen oder als heißblütiger Italiener, der eine Liebesarie schmettert: Der Kabarettist hatte die Lacher stets auf seiner Seite.

Mehrfach versuchte er sich als Gesangskünstler. Die Nummer, in der er via Playback einen kompletten afrikanischen Männerchor imitierte, war eindrucksvoll. Als dringend überarbeitungsbedürftig erwies sich unterdessen die Szene, in der er allein die Figuren dreier Ultentaler Bäuerinnen übernahm.

Mit der Luis’schen Logik zog er dann noch einige merkwürdige Schlüsse, die immer wieder die Lachmuskeln des Publikums strapazierten. Etwa bei seiner Erfindung des Bergschuhs für Frauen, ein Stöckelschuh, der sich wegen seiner Steilheit ausgezeichnet zum Bergaufgehen eignet; oder bei seiner Anleihe bei der TV-Serie „Bauer sucht Frau“ mit einem schwulen Stier.

Gegen Ende der Vorstellung verriet „Luis“ noch, dass zwar seine Familie aus dem Ultental stammt, er selbst aber in der Steiermark geboren ist; dass er mittlerweile im Tiroler Hall nahe Innsbruck wohnt und seit 34 Jahren mit einer Südafrikanerin verheiratet ist. „Ich hoffe, ihr habt’s g’merkt, dass ich mich in Bad Tölz immer wieder sehr wohl fühle“, sagte er. Und mit diesem Gefühl darf der „Luis aus Südtirol“ gerne wiederkommen.