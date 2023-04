Bauern- und Wochenmarkt in Bad Tölz „sollen bleiben, wo sie waren“

„Jammerschade“ findet es Hanna von Stein („Evas Paradiesgarten“), dass der Bauernmarkt wieder in den Gries ziehen soll. „Darum heißt es doch Marktstraße.“ Auch die anderen Markttreibenden bedauerten die Entscheidung. „Gerade bei solchen Entscheidungen tut uns eine freie Diskussion gut.“ Bürgermeister Ingo Mehner (CSU) Eine Teilung der Märkte „wäre ungerecht“

Unerwartetes Votum

Marktstraße oder Gries? Im Tourismus- und Wirtschaftsausschuss des Tölzer Stadtrats gab es eine überraschende Entscheidung zum Standort der Märkte.

Bad Tölz – Das war eine faustdicke Überraschung im Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschuss der Stadt am Donnerstag: Eine 7:5-Mehrheit stimmte dafür, dass der Wochen- sowie der Bauernmarkt künftig wieder im Gries stattfinden werden. Auch die Sitzungsbesucher, viele aus dem Gries, sowie wohl auch die Rathausspitze hatten eher damit gerechnet, dass der Übergangsstandort Marktstraße bleibt. Bürgermeister Ingo Mehner hatte noch vor Kurzem auf eine diesbezügliche Frage gesagt, dass es deshalb ja auch „Marktstraße“ heiße.

Vor- und Nachteile von Marktstraße und Gries aufgelistet

Die stellvertretende Kurdirektorin Susanne Frey-Allgaier hatte bei ihrer Einführung in der Sitzung nochmals die Vorteile der Standorte erläutert. Marktstraße: höhere Besucherfrequenz, bessere Rettungswege, nicht nötige Absperrungen sowie das klare Votum der Markttreibenden wegen des höheren Umsatzes. Für den Jungmayrplatz listete Frey-Allgaier auf: weniger Probleme mit dem Lieferverkehr, kein Umzug während Christkindl- und Ostermarkt sowie bei den nun anstehenden Telekom-Arbeiten, ebene Fläche sowie weniger Gefahrenpotenzial beim Auf- und Abbau.

Bärbel Weixner (Grüne) eröffnete die Diskussion und ärgerte sich erst einmal, dass die Verwaltung in der Vorlage für Räte und Presse nur den Brief von Peter Wiedemann mit einem Votum für die Marktstraße beigefügt habe. Andere Stellungnahmen wie etwa die der Bäckerei Bauer am Jungmayrplatz fehlten hingegen.

Weixner sah den ganzen Sinn des Umbaus am Jungmayrplatz in Frage gestellt, wenn die Märkte nicht wieder hinunterkämen. So, wie der Jungmayrplatz jetzt sei, ohne Grün- und Parkflächen, sei er „gewissermaßen tot“.

Diskussion über Wochenmarkt und Bauernmarkt in Bad Tölz

Auch Michael Lindmair (FWG) wunderte sich, wo denn das versprochene Grün auf der Fläche und die Rosenspaliere hingekommen seien. „Sehen tue ich nichts. Warum?“ Den Wochenmarkt platzierte er trotzdem wegen der besseren Frequenz in der Marktstraße. Er regte als Ausgleich einen regelmäßigen Handwerkermarkt, den Nachtflohmarkt sowie Kulturveranstaltungen am Jungmayplatz mit der Kulisse Alte Knabenschule an. Zudem könne man an der Gebührenschraube für Handelstreibende drehen, um den Gries interessanter zu machen.

Matthias Winter (CSU) schlug vor, die Märkte, „einen oben, einen unten“ zu trennen, was Toni Kollmeier (Grüne) aus Gerechtigkeitsgründen für nicht realisierbar hielt. Kollmeier hatte mit vielen Tölzer Senioren gesprochen und übernahm deren Votum: „Die Märkte sollen bleiben, wo sie waren, im Gries.“ Auch Christine Brandl (CSU) hatte eine private Umfrage bei Einheimischen gestartet und plädierte fürs Gries. Auch wegen der Barrierefreiheit. Außerdem: „Im Winter zieht’s da nicht so.“

Christof Botzenhart (CSU) wollte dem Marktstraßen-Argument, dass man an Attraktivität verliere, nicht folgen. „Das sehe ich nicht. Die Marktstraße bleibt eine A-Lage, der Gries würde aber ohne Märkte in eine C-Lage abrutschen. Da wird es schon sehr ruhig da unten.“ Vom Gries aus sei die Marktstraße fußläufig leicht erreichbar. Außerdem seien Parkplätze in der Nähe.

Wöchentliche Märkte in Bad Tölz sollen im Gries bleiben

Peter von der Wippel (FWG) äußerte sich als Händler der Marktstraße. Es gebe ohnehin einen Kaufkraftabfluss. Dem müsse man entgegenwirken. Die Übergangsphase in der Marktstraße habe man ja bewusst auch als Test verstanden. Der sei „positiv“ verlaufen. Die Markttreibenden hätten mehr Umsatz gemacht. Den Gries sah er eher als Ort „für Kunstmarkt und kleinteiligere Sachen. Nicht für die Märkte.“ Von der Wippel schoss auch eine Spitze gegen die Verwaltung. Dass die Wirtschaftsförderung keine Stellungnahme abgegeben habe, fand er „schade“. Mehner hielt in seiner Antwort nicht viel davon, die Meinungen der Rathausmitarbeiter abzufragen. „Gerade bei solchen Entscheidungen tut uns eine freie Diskussion gut.“

Willi Streicher (SPD), der selbst im Gries wohnt, bekannte, dass ihn das klare Händler-Votum nochmals zum Nachdenken gebracht habe. Er war aber überzeugt, dass, wenn sich die Märkte im Gries fest etablieren, „das mit dem Umsatz besser werden sollte“. Solche Märkte für die Nahversorgung seien übrigens ganz im Trend. Dafür müsse man Werbung machen. Gegen die Marktstraße sprach aus seiner Sicht auch der an Ostern und Weihnachten nötige Umzug. Das sei auch vom Marketing her kontraproduktiv.

„Darum heißt es Marktstraße“

Anton Mayer (CSU) mahnte die Kollegen, auch an die Geschäfte im Gries zu denken. „Kleinvieh macht auch Mist. Das sind auch Steuerzahler.“ Überdies erkannte er Nachholbedarf bei der Werbung. „Für die Marktstraße machen wir es ja auch. Den Gries haben wir eher vernachlässigt.“

Martin Harrer (FWG) malte düstere Szenarien („Wenn da mal was Schlimmes passiert...“) an die Wand, um das Rettungswegproblem im Gries zu verdeutlichen. Er verwies auf das Händler-Votum und folgerte: „Darum heißt es Marktstraße. Da gehört der Markt hin.“

Über die genaue Situierung der Märkte, Jungmayrplatz oder/und Fritzplatz, und den Zeitplan wurde nicht gesprochen. Für den Umzug in den Gries stimmten: Botzenhart, Brandl, Mayer, Frei (alle CSU), Kollmeier, Weixner (beide Grüne) und Streicher (SPD). Dagegen: Mehner, Winter (beide CSU), Harrer, von der Wippel, Lindmair (alle FWG). » SEITE 3

